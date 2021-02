STRUČNJACI O MILANOVIĆU: ‘Kad ga netko osobno pogodi dobivamo dečka s ulice koji se bori za svoje pravo koliko god bio u krivu’

‘Stavimo li sa strane retoriku i osebujnost izjava predsjednika Milanovića, vidi se kako je oko važnih tema konstruktivan faktor. Ali ljudi na kavama uvijek pričaju o plamenom jazavcu, hrabrom i plašljivom zecu, narikačama i ostalom. Tako da je sam zaslužan za to da ga se promatra kroz tu estradizaciju vokabulara kojom privlači pažnju’, rekla je stručnjakinja za komunikaciju Nikolina Borčić

Stručnjaci za komunikaciju, Nikolina Borčić i Krešimir Macan gostujući u HRT-ovoj emisiji “U mreži Prvog” komentirali su retoriku predsjednika Zorana Milanovića. Smatraju kako je Milanović iz perspektive retorike pokazao dvije krajnosti, s jedne strane neke dobre stvari zna poentirati i otvoriti dobru perspektivu, dok s druge strane odlazi u “krajnost dvosmislenih izjava koje su vrlo četo svađalačkog karaktera, ponekad čak i upitnog smisla i zapravo je ambivalentan”.

GODINU DANA (NE)NORMALNOG ZORANA MILANOVIĆA: Opsjednut sobom, u krizi identiteta, juriša na babe, a ne dira moćne muževe

‘U određenim temama ima stav’

Borčić je rekla kako od predsjednika u odnosu na premijersku funkciju nismo vidjeli puno toga novog. “A onda je mutirala u izjave po kojima pamtimo taj mandat, a isto se dogodilo i sada. U početku je bio umjeren, poslije smo imali prilike vidjeti tu njegovu retoričku osebujnost. U određenim temama je pokazao da ima stav i bio je dosljedan po pitanju uporabe pozdrava “Za dom spremni” i tu nije radio nikakav retorički spektakl. Pokazao je svoj stav i djelovao prema njemu. Što se ostalih tema tiče, ne znamo koja tema će ga potaknuti na Facebook objavu”, rekla je Borčić.

“Suradnja oko Knina i pomirbenih poteza prema srpskoj nacionalnoj manjini i podršci da Boris Milošević dođe u Knin i mislim da je tu pokazao tu mudrost da se treba krenuti naprijed iako je i tu pokazao jednu osebujnost, nije odustao od nekih izjava, i dalje ne odustaje od famozne izjave i da je spreman reći da je to čaršija”, rekla je.

Komentirajući odnos predsjednika i premijera Andreja Plenkovića, Borčić je rekla da se vidi da su generacija i da se vrlo lako dogovore te da je Milanović spreman surađivati. “Osim na početku korone kad je rekao da je to karijes, ali evo i sad oko cijepljenja svi potezi su podrška Vladi. Sada de facto ima prvi test da se vidi hoće li ispoštovati Ustav, kod imenovanja predsjednika Vrhovnog suda. U principu imamo pomirbene stvari, ali činjenica je da je kada je trebao ostati u drugom planu, ostao je u drugom planu, kao kada je bio potres”, poručila je te dodala ukoliko netko Milanovića “malo osobno pogodi” dobivamo “dečka s ulice koji će se boriti za svoje pravo koliko god bio u krivu”. Naglašava kako se radi o karakternoj osobini, koja se ne može tek tako promijeniti.

MILANOVIĆ BIRA PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA: Bira između aktualnog Đure Sesse i kandidata bez sudskog staža

NAJŽEŠĆE MILANOVIĆEVE UVREDE KOJE SMO IKAD ČULI: ‘Vedrana Rudan, polupismeno, vulgarno piskaralo…. Protiv fašističko-boljševičkog terora!’

Predsjednik kao konstruktivan faktor

“Izjava u inauguracijskom govoru da ne želi biti korektivan nego konstruktivan faktor, rekla bih da on to uistinu i provodi, ali on zbog izbora riječi u javnosti stvara dojam da je svađalački nastrojen prema premijeru, ali on u bitnim stvarima na staje protiv premijera i ne zaziva salve kritika na odluke premijera”, istaknula je Borčić. Također, smatra da kada sa strane stavimo retoriku i osebujnost izjava predsjednika, vidi se kako je oko važnih tema konstruktivan faktor. “Ali ljudi na kavama uvijek pričaju o plamenom jazavcu, hrabrom i plašljivom zecu, narikačama i ostalom. Tako da je sam zaslužan za to da ga se promatra kroz tu estradizaciju vokabulara kojom privlači pažnju, a puno ljudi će se složiti s nama da on, da tako metaforički kažem, ne talasa tamo gdje nema mogućnost odlučivanja”, kazala je Borčić.

Komentirajući Facebook statuse koje Milanović piše, Maca smatra kako bi netko predsjednika trebao savjetovati da piše kraće. Također, Macan je istaknuo kako usporedba Milanovića s Trumpom nije pogrešna s obzirom da je društvene mreže počeo koristiti na način na koji ih koristi Trump. “Ne čekaš objavu, neki medij nego je on medij i ispali neku uvredu, on ne može šutjet”, rekao je Macan te se složio s Borčić da se radi o karakternoj osobini. “Specifičan je po tome da zna napraviti raspravu bez velikog smisla, i njima je obojici počeo padati rejting kad su se svađali. Mislim da on ne nastoji biti politički korektan”, rekao je Macan.

Borčić je rekla kako imamo predsjednika koji nema namjeru podilaziti narodu, već ima vlastitu agendu po kojoj se ističe u javnosti. “On se naprosto s nekim mora posvađati i te usporedbe koje samo njemu mogu pasti na pamet, a te teme kanalizira na pojedine osobe. On nekad i dobro potakne raspravu, ali ne zna stati, ne zna staviti točku iza rečenice koja ima smisla”, rekla je Borčić.

Za kraj, Macan je rekao kako je Milanović i svađalica i pravednik. “On je dirty Harry koji je svađalica. Ovaj će se i posvađati za nebitnu stvar, dirty Harry će vam uvijek onako cinično odgovoriti i dobiti svoje na kraju, a ovaj nije”, rekao je Macan.

ZAŠTO PREDSJEDNIK ŠUTI: Napada ‘babe’ i holivudske glumice, a o najvećoj zdravstvenoj prevari u povijesti moderne Hrvatske – ni slova