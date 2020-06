STRUČNJACI O KOLINDINOM SREDNJAKU: ‘Ova njena gesta ne iznenađuje, ona ima dva jasna motiva’

‘Kolinda ne može baš dokazivati da je bila silovana, pretpostavljam. Ona hoće pokazati jaku akciju protiv onih koji ugrožavaju integritet žena da bi pojačala svoju žensku poziciju kod ulaza u MOO’

Na samom početku kampanje za parlamentarne izbore gesta bivše predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović uzburkala je političke redove. Pogotovo protukandidata na predsjedničkim izborima Miroslava Škoru, zbog čije je izjave o silovanim ženama i pobačaju Grabar-Kitarović javno podignula srednji prst.

Upitan je li ga iznenadila Kolindina gesta, Žarko Puhovski je za RTL rekao da nije i da ona ima dva jasna motiva. “Prvi, gospodin Škoro joj je uzeo pobjedu. Ona mu na neki način hoće vratiti. Ona se kao žena kandidira u jednu međunarodnu instituciju, u Međunarodni olimpijski odbor. To je danas nemoguće, a da se ne plati cijena pokretu ‘MeToo’ za ravnopravnost žena. Ona ne može baš dokazivati da je bila silovana, pretpostavljam. Ona hoće pokazati jaku akciju protiv onih koji ugrožavaju integritet žena da bi pojačala svoju žensku poziciju kod ulaza u MOO, što je sada najvažnija stvar. Ja vjerujem da je to glavni razlog.”

Škoro se cementira na desnici

Krešimir Macan je na to rekao kako ima jednoga i drugoga. “Ima razloga za osvetu i da se na Zapadu pokaže kao moderna, ovo će mediji sigurno prenijeti. Mislim da je ovo jedan od ključnih trenutaka kad se Škoro cementira na desnici. Ako se Most i Škoro više guraju prema desno, njima se suzuje prostor. Ako netko raste, netko mora padati. On gubi podršku glasova iz centra. Žene su najveći fanovi, idu na koncerte i pjevaju, njih je izgubio s ovim”, smatra Macan.

Je li HDZ time profitirao treba još vidjeti, dodaje Macan. “Nema jamstva da je nužno profitirao, ali Škoro je s ovim pozicioniranjem otišao skroz desno”. Neki su tvrdili da je Grabar-Kitarović ovo postavila kako bi pomogla HDZ-u. “Prvo je Škoro morao to izjaviti. Tko je očekivao da će to izjaviti. Dogodila se brza reakcija drugih žena, Kolinda nije bila prva. Da je bila prva onda bi rekli da je planski, ona je samo nastavila jedan slijed žena koje su reagirale na društvenim mrežama”, smatra Macan.

Kolindin oportunizam

Na pitanje je li ovo odlazak Grabar-Kitarović u liberalnije vode kao u slučaju Jadranke Kosor ili je riječ o “izletu”, Puhovski kaže da je uvjeren da Grabar-Kitarović nije baš prečvrsta u svojim uvjerenjiima i da ona to radi oportunistčki.

“Kosor je bila liberalna i u HDZ-u, dijelom u tragu Sanadera, dijelom dalje od Sanadera. Zato je i izgubila mogućnost da kontrolira HDZ jer je bila prelijevo od njih. Ovdje se, po mom sudu, događa očit problem – gospođa Kitarović je uletjela kao iz padobrana iz svojih razloga u tu priču, uletjela je na jednu glupu Škorinu primjedbu. Ono što je najgore, Škoro nas opet tjera da na desnicu gledamo kao skupinu primitivaca i to je opasno za Hrvatsku, da nam ne daju mogućnost za neku drugu desnicu. On neće pustiti pristojnu konzervativnu desnicu da dođe do riječi nego je gura na jedan način koji je ispod nivoa”, smatra Puhovski.

O predizbornoj kampanji

Kampanja je službeno počela. Online platforme su počele već nešto malo davati, no Macan kaže da je prekasno. “Mi imamo stare zakone. Ako već imate stare zakone onda ima bar jedna prednost, ako vam HTV blokira s glupim pravilima, ne blokira vam društvene mreže. Oni su mogli od početka koristiti i društvene mreže koji su najjači alat i vanjske plakate, već kad su raspisani izbori. Nitko ništa nije napravio.”

Puhovski smatra da nisu koristili prilike te da se u Hrvatskoj još uvijek ne misli o tome. “Drugo, 25 posto stanovništva ne reagira na to, nisu prikopčani na internet, a ovi koji vode su bliži tih 25 posto nego onim 75 posto. To je prvi problem. Drugo, jumbo plakati su najviše koristili u HNS-u. To znači da je ta stvar propala, to treba skinuti s dnevnog reda. Oni su dali ogromne novce, od toga neće biti ništa.

Čitava kampanja je još u sjeni virusa. I tu vidim problem. Danas je ozbiljnija stvar što je gospodin Božinović rekao da državljani Srbije i BiH trebaju imati poseban razlog posjet Hrvatskoj, a nije rekao građani. Ispada da državljani Hrvatske koji žive u BiH mogu ući u Hrvatsku bez problema jer virusi valjda paze na putovnice. Tu je problem, radi li se o izbornoj manipulaciji ili krivom shvaćanju HDZ-ovog programa, ne znam. Ali strašno je opasno to što je ministar rekao”, smatra Puhovski.

Izbori će se održati

Macan smatra da nije na stolu opcija da se izbori ne održe. “Ona cijela priču koju smo imali, čuli ste premijera i predsjednika, nitko ne očekuje taj lockdown. Moramo naučiti živjeti štogod da bude i onda se prilagoditi održavanju izbora. Na vrijeme će svi reagirati ako misle da nešto ide krivo.”

Upitan ne bi li baš zbog toga online platforme trebale biti glavni cilj političkih opcija, Macan kaže da već neko vrijeme ne postoje kreative u kampanji. “Mi nismo vidjeli niti jedan negativan napad u kampanji”. Puhovski na to odgovara da ipak jesmo, onaj na Bernardića. “Koji je opet reklama za njega, nitko ne zna tko je Bero”.

“Imate one male oglase koji mijenjaju billboarde, koji se pojave na svakom mobitelu, portalu, pojavi se vaš oglas. Nitko to nije koristio do prekjučer. To je nevjerojatno. To je najjeftinija kampanja”, smatra Macan.