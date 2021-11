Iako nova omikron varijanta koronavirusa u Hrvatskoj još nije zabilježena, stručnjaci su na oprezu, javlja HRT.

"Da li ga ima kod nas to ćemo uskoro vidjeti jer kad se detektira novi soj onda se PCR testovi prilagode, onda aktivno tražimo taj soj, za sada ono što vidimo da ima hospitaliziranih ali čini se da je klinička slika blaža. To bi bilo izvrsno da tako ostane, a kako će cjepivo štititi od toga to na žalost tek ćemo vidjeti u idućim danima i tjednima", rekao je epidemiolog Branko Kolarić.

Cijepljeni će biti zaštićeniji

Molekularni biolog Ivan Christian Kurolt gostujući u Dnevniku HRT-a kazao je kako vjeruje da će cijepljene osobe biti znatno zaštićenije od omikron varijante nego necijepljene.

"To se dosad pokazalo, koliko god da su zapravo druge varijante bile nekako imale veći učinak ili da je cjepivo bilo manje efikasno, unatoč tome dobar dio populacije je bio ne zaštićen možda nužno od infekcije, ali od neke teže kliničke slike, i pretpostavlja se da će takav slučaj biti sad isto", rekao je Kurolt.

Mnoge zemlje zabrinute su zbog velikog broja mutacija koronavirusa, pa su već uvele strože mjere. Prve slučajeve omikron varijante prijavljuje sve više europskih država.