STRUČNJACI ANALIZIRALI – Zoranu Milanoviću nedostaje strasti, a nisu ih impresionirale ni suze Miroslava Škore: ‘Ako je glumio…’

‘Zoranu Milanoviću fali strasti. On kampanju, po meni, odrađuje, on nema ni televizijske spotove, on je po terenu i ide među ljude, ali nekako mi se čini da i to radi preko volje, a to ljudi osjećaju’

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić izjavila je danas za N1 kako Zoranu Milanoviću nedostaje strasti u predsjedničkoj kampanji, a novinar Dražen Ćurić rekao je kako bi se trebao ugledati na Stipu Mesića i Milana Bandića. “Zoranu Milanoviću fali strasti. On kampanju, po meni, odrađuje, on nema ni televizijske spotove, on je po terenu i ide među ljude, ali nekako mi se čini da i to radi preko volje, a to ljudi osjećaju. Ljudi traže jači angažman, strast”, rekla je Mamić te dodala da je tu strast Kolinda Grabar-Kitarović imala u prvoj predsjedničkoj kampanji, ali joj sad toga fali pa misli “da je to više odglumljeno.”

“Milanoviću fali optimizam i osjećaj da voli biti s ljudima. Milanović ide po terenu, on se druži, ali nema osjećaja da želi biti s tim ljudima. On bi se trebao ugledati ili na Stipu Mesića ili na Milana Bandića. Ja o politici Milana Bandića mislim sve najgore, isto tako i o politici Stipe Mesića, ali kad je riječ o komunikaciji, druženju s ljudima, uspostavi kontakata, on bi se trebao ugledati na njih”, rekao je Ćurić.

KOLINDA PRIČA O ‘SINU LUKICI’, A SJEĆATE LI SE TKO MU JE POPUT OCA? ‘Modrića sam učio kako se sjedi, govori… bio sam mu mama i tata’

MILANOVIĆ O KOLINDINOJ BOMBASTIČNOJ IZJAVI DA ĆE HRVATI IMATI PLAĆU OD 8000 eura: ‘Bojim se da me ne optuže za seksizam…’

Izgubljena predsjednica

Ćurić također tvrdi kako je aktualna predsjednica Kolinda prije pet godina “bila puna života, puna energije” te da je u debatama s tadašnjim predsjednikom Ivom Josipovićem bila “vrlo jasna, brza”. “Nakon pet godina iskustva, umjesto da bude bolja, ona je sve izgubljenija. Ovo što danas radi, pogotovo u nekim situacijama, ne može se prepozati”, rekao je Ćurić.

Mamić smatra da se na Milanoviću ne vidi da uživa u druženju s ljudima. “Ono što bi možda bilo važno primijetiti, predsjednica po meni u svojoj kampanji nije iskoristila dovoljno to što je ona učinila u vidljivosti i prepoznatljivosti Hrvatske. Činjenica je da se ona najviše dogodila na Svjetskom nogometnom prvenstvu, ali i činjenica da je ona to dobro zafrejmala na sebe i činjenica je da su nas ljudi dobro po tome počeli prepoznavati, da znamo igrati nogomet i imamo lijepu predsjednicu.

Ona se bavi zapošljavanjem i time što nije u njezinu opisu posla. U kampanji ne smijete reći da će mladi raditi za strane države i imati 8000 eura, ali možete reći da ćete upotrijebiti svoj ugled da mladim ljudima otvorite vrata”, smatra Mamić.

PREDSJEDNICA ODUŠEVILA INTERNET: ‘8000 eura plaće? Nagovorit ću kćer da odustane od faksa!’; Neki misle da su skužili o čemu se radi

Suze Miroslava Škore

Što se tiče predizbornog skupa Miroslava Škore u Rijeci gdje je pustio suzu dok je govorio o svojoj supruzi, Ćurić kaže da njega Škoro nije pridobio s tim suzama. “Ja nekoga tko ide u ring, tko želi biti svjetski prvak, pobijediti nekoga i želi mu dati batine, nisam pristalica tih suza. Kad idete u političku borbu, morate očekivati teške napade i znati se s time nositi”, rekao je Ćurić.

“On je sad počeo ponovno ozbiljno voditi svoju kampanju. Lijepo je kad se muškarac zauzme za svoju suprugu, to je viteštvo, to ljudi doživljavaju kao pozitivnu osobinu kandidata, pustiti malo suze, to ne škodi. Ja bih rekla da Škoro dolazi s estrade, on to dobro radi, on zna upravljati emocijama mase koja se nalazi pred njim. Ako ovime nije pridobio birače, sigurno nije nijednog izgubio. Ako je glumio, dobro je glumio. Ovaj način na koji on diže emocije – to sigurno radi”, smatra Mamić.

ŠKORO: ‘Oprostio sam im, ali im nikada neću zaboraviti to što su dirnuli u moju suprugu’