ŠTO STRUČNJACI MISLE O SLOGANIMA I JAVNOM NASTUPU PREDSJEDNIČKIH KANDIDATA? ‘U najvećim je problemima predsjednica’

‘Ovi slogani su na liniji: ‘napravimo slogan da bude fora, nije nas briga je li stvarno radi’, kaže komunikcijski stručnjak

U Hrvatskoj nijedan slogan od 41 kandidata, koliko ih je ukupno sudjelovalo na dosadašnjim predsjedničkim izborima, nije posebno odjeknuo i uglavnom su već zaboravljeni. A teško da će i sada biti drugačiji, ističe RTL.

Zoran Milanović želi biti predsjednik s karakterom. “Kad sam to odabrao, tada mi je još moj živi otac rekao da sam mogao biti predsjednik s kataraktom, mrenom ili kateterom pa sam se opredijelio za karakter”, rekao je Milanović.

Zajedno ćemo u pobjedu – sad ili nikad, slogan je Miroslava Škore. slogan je pronašao u svojoj pjesmi: Nikada, “zbog toga jer ako ne napravimo to sada, doći će vrijeme parlamentarnih izbora, smiješi nam se kroz izjave jedna velika koalicija jer je našim političarima najvažnije da su oni na vlasti”.

Imaju potencijala, ali…

Kako predsjednica do sada nije predstavila svoj slogan nego njen stožer ističe kako će biti „na tragu onome koji krasi njezine stranice.“ Stručnjaci za politički marketing analizirali su slogane preostala dva vodeća kanditata i smatraju kako oba imaju potencijala, ali…

“Milanovićev slogan nije loš, problem je isti kao i kod Škorina u tome što se on obraća onima koji bi njega ionako birali”, smatra komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić.

“Ovi slogani, trebalo bi ih još dotjerati, da budu poziv na akciju, a oni su na liniji: ‘napravimo slogan da bude fora, nije nas briga je li stvarno radi'”, kaže komunikcijski stručnjak Krešimir Macan.

A svaki detalj je važan. Razlika među prvih troje kandidata nije velika, a u tri mjeseca može sve promijeniti.

Komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić, koji je gostovao u RTL-u Danas, vjeruje da nas čeka zanimljiva kampanja.

‘Njezin tim se trese svaki put kad treba održati govor’

“Troje je glavnih kandidata, ne mislim da će se netko četvrti priključiti, ali neizvjesno je između njih troje. Što se tiče slogana, nisu nešto kreativni”, rekao je Trogrlić.

U najvećim je problemima, smatra Trogrlić, predsjednica: “Mislim da se njezin tim trese svaki put kad treba održati neki govor ili prije bilo kojeg njenog javnog nastupa”.

‘Znamo o kakvom se karakteru radi’

Milanovićev “karakter” ima i pozitivnu i negativnu stranu.

“Zeznuto je jer znamo o kakvom se karakteru radi, no s druge strane je to pošteno jer znamo da nas Zoran Milanović ne vara. On daje to što je, samo je pitanje je li to dovoljno za 50 posto plus jedan glas”, rekao je Trogrlić.

“Škoro je možda jedini koji je nepoznat kao političar iako je imao u povijesti političku ulogu. Njega ljudi pamte kao pjevača ili kao nekoga iz šoua. Došao je s ozbiljnim porukama, jedini je dosad predstavio svoj program. Usmjerio se i sa svojim sloganom koji je tekst pjesme koja izaziva pozitivne emocije kod velikog dijela birača kojima se on obraća”, kazao je Trogrlić.

U Hrvatskoj slogani dosad nisu bili baš maštoviti. Prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu nisu ni trebali, izbore je dobivao u prvom krugu.

Naslijedio ga je Stjepan Mesić koji je imao slogan “Bit ću predsjednik svih hrvatskih građana”.

Dobitni je to slogan, prava poruka u pravo vrijeme.

“To je bila prva populistička kampanja u Hrvatskoj i pokazatelj kako kampanja može promijeniti sve, Mesić je krenuo od nekih 3-4 posto i došao do predsjedničkog mjesta”, rekla je Mamić.

U utrku prije pet godina Grabar-Kitarović ušla je sa sloganom “Za bolju Hrvatsku”. Macan je tada radio u Stožeru Ive Josipovića koji uz “Pravi put” nije ostao na Pantovčaku.

“Mogu se složiti da nije funkcionirao do kraja, izazov je doći do dobrog slogana. Predsjedničin slogan ‘Za bolju Hrvatsku’ je izlizan, ali radi”, reko je Macan.