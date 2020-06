STRUČNJACI ANALIZIRALI REZULTATE ANKETE PO JEDINICAMA: ‘Škoro je ovdje iznenadio, a u jednoj izbornoj jedinici vidi se rascjep HDZ-a’

Svoju analizu rezultata ankete po izbornim jediniciama dali su politički analitičar Krešimir Macan, komunikologinja Smiljana Leinert-Novosel te politolozi Pero Maldini i Branko Caratan

Približavanjem izbora povećava se i broj pitanja o kandidatima, listama i pobjednicima. Jedno od pitanja je i koje stranke će nestati iz parlamenta, tko će najviše profitirati od izbora te koliko je rubnih kandidata. Odgovore na ta pitanja pokušali su ponuditi politički stručnjaci u HRT-ovoj emisiji “Otvoreno”. Tako su svoju analizu dali politički analitičar Krešimir Macan, komunikologinja Smiljana Leinert-Novosel te politolozi Pero Maldini i Branko Caratan.

“U 2. izbornoj jedinici imamo četiri liste koje idu na iste glasače. Događa se da Most i i Milan Bandić bore za prolazak praga, nisam siguran da mogu proći oba, može proći jedan ili drugi, jer jednostavno birača nema dovoljno na ovoliku ponudu. Tu se četiri liste bore za isto biračko tijelo. Domovinski pokret je previše skočio, tako da je on siguran. Tema kampanje nema, nisu uspjeli ništa nametnuti, tema je danas treba li premijer ići u samoizolaciju, prošli tjedan je bio onaj srednji prost i pobačaji. Po rezultatima HR Rejtinga. Svi imaju nekih izazova. Po ovome što vidimo Restart stoji dosta lošije u većini izbornih jedinica nego što je stajala Narodna koalicija na prošlim izborima, a HDZ ima dosta, evo u 2. izbornoj jedinici je zadnji put dobio, nisam siguran da je može dobiti, to bi bio veliki rezultat. Mislim da je Most ondje jako aktivan “, komentirao je Macan u “Otvorenom”.

MACAN O PLENKOVIĆEVOJ SAMOIZOLACIJI: ‘Mediji previše histeriziraju’; Otkrio je što će i presuditi u kampanji

3. izborna jedinica: Škorina lista i osvajanje rubnog mandata

U anketi HR Rejtinga sudjelovalo je oko 600 ispitanika i ispitivanje je provedeno za svaku izbornu jedinici. U 3. izbornoj jedinici preferencije, barem što se postotaka tiče, izgledaju ovako: Restart koalicija ima 41,8 posto, HDZ 22,4 posto, Domovinski pokret 4,7 posto, a HNS i Reformisti 3,9 posto.

“Ovdje je očito da su tu dominante dvije stranke i mislim da u ovoj 3. izbornoj jedinici ovi drugi nemaju neke velike šanse, eventualno možda da upadne Čačić, s obzirom na to da mu je to domaći teren”,rekao je politolog Branko Caratan.

Prema rezultatima, Škorina lista ima šanse za osvajanje rubnog mandata u 3. izbornoj jedinici, a vodeći je Davor Dretar Drele. Pojava osoba s estrade u politici sve je popularnija i u svijetu, komentirala je komunikologinja Smiljana Leinert-Novosel.

“Sve je više i u našim predjelima da istaknuti pojedinci koji imaju jako dobar imidž, koji imaju veliku podršku, imaju publiku koja će uvijek biti na njihovoj strani – i oni zapravo postaju jako dobri hvatači pažnje za stranke koje žele postići nešto. U principu vjerojatno ne nude sadržajno dovoljno nekih novih stvari pa onda na takav način pokušavaju skrenuti pozornost na sebe”, dodala je Leinert-Novosel.

CURE PRVE BROJKE: Istraživanje u tri jedinice pokazalo – Restart u vodstvu, HDZ drugi, a nešto ide i Škori

4. izborna jedinica: ‘Tu se najviše vidi rascjep HDZ-a’

U 4. izbornoj jedinici, prema preferencijama, na prvom mjestu smjestio se HDZ s 32,4 posto, potom Domovinski pokret s 22,2 posto i Restart koalicija s 18,7 posto.

“To je izborna jedinica u kojoj se najviše vidi rascjep HDZ-a. Njihovo biračko tijelo koje je nezadovoljno njihovom politikom prešlo je u Domovinski pokret. Kampanja još uvijek može ovdje promijeniti neke postotke. Međutim, u osnovi se bitne promjene neće dogoditi i u ovome rasporedu možemo vidjeti da će, vrlo vjerojatno, relativni pobjednik imati, najveći problem – problem koji će se nama dogoditi je problem sposobnosti koalicijskog kapaciteta, relativnog pobjednika – da okupi i formira stabilnu vlast”, komentirao je Maldini.

‘Ono što je bitno u ovoj kampanji ostaje u sjeni’

“Tek treba vidjeti hoće li ova kampanja obuhvatiti pitanja koja se tiču ekonomije, koja se tiču aktualne situacije, posljedica Covid krize – svega onoga što je vrlo bitno, a ostaje u sjeni u ovih, ja bih rekao, potpuno beznačajnih prepucavanja koja su popunila medijski politički prostor” dodao je Maldini.

Krešimir Macan je komentirao da su preferencije za Domovinski pokret u 4. izbornoj jedinici koje pokazuje ispitivanje iznenađujuće. Usporedio je to s rezultatima dosadašnjih anketa pa ističe da je Domovinski pokret tu jako skočio. “Svi smo znali da će biti jak, ali ne toliko jak”, dodao je. Politolog Caratan je rekao da je kod vlade važno da lider ne napravi gaf i da vlada ne napravi neke korake koji oduzimaju glasove. Na to se Macan nadovezao s: “I da lider ne ide u samoizolaciju”.

Odgovarajući na pitanje treba li uoči izbora zabraniti predizborne ankete zbog mogućeg sugestivnog djelovanja, komunikologinja Leinert-Novosel novosel kaže da ankete mogu u jednoj mjeri tako djelovati.

“One jesu pokazatelj trenutačnog raspoloženja, no nemojmo zaboraviti, to je bilo snimanje tog raspoloženja prije ovih najnovijih događanja vezanih uz Zadar i probleme s koronavirusom, prema tome, recimo da bi glavna poruka morala biti, i mogla biti, željela bih da bude – da se ljudi što više uspiju motivirati uopće izaći na izbore” je Leinert-Novosel u “Otvorenom”.

SVI ŽELE U SABOR: Najmlađi kandidat se tek sprema položiti maturu, a najstariji ima 91 godinu