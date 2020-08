STRUČNJACI ANALIZIRALI MILANOVIĆEV GOVOR U KNINU: ‘Neću reći da to pomalo i iznenađuje…’

Troje komunikacijskih stručnjaka ocijenilo je kako se Zoran Milanović najbolje pripremio za obilježavanje obljetnice Oluje od svih svojih dosadašnjih prethodnika te kako je poslao primjerene poruke te jasno izrekao svoje stavove i povijesne činjenice, istovremeno se okrenuvši budućnosti

Predsjednik Republike Zoran Milanović briljirao je ne samo u porukama koje je poslao i načinu na koji je govorio na 25. obljetnici Oluje i proslavi Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, već i svim aktivnostima koje su im prethodile, gotovo je jednoglasan zaključak političkih i komunikacijskih stručnjaka. On je jučer u Kninu sumirao da više nismo isto društvo kao prije 25 godina te da su naši odnosi sa Srbijom komplicirani više od 100 godina, što bi trebalo zanemariti i početi surađivati.

“Bilo je sukoba, krvoprolića, ratova, građanskih ratova, agresija i nakon toga nikako da uđemo u fazu normalnih odnosa u kojima će prevladavati poštovanje, konstruktivnost. Kao da smo i dalje opterećeni stvarima koje su posljedica agresije iz ’90-ih godina”, rekao je, između ostalog, Milanović.

Ispravljanje povijesne nepravde

Komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić smatra da su upravo Milanovićeve poruke bile najprimjerenije trenutku, iako dodaje da su dobar posao napravili i Andrej Plenković, Gordan Jandroković te Ante Gotovina.

“Govorio je kako smo i očekivali, bez ikakvih podsjetnika, a posebno bih istaknula njegovu konstataciju o tome da pobjednik treba biti milosrdan. Kazao je Milanović da je Hrvatska pobijedila, da to nije bio građanski rat, ali nakon 25 godina treba prema poraženom pokazati milosrđe i oprostiti mu”, pojasnila je Mamić za Večernji list, dodavši da se Milanović za proslavu Oluje pripremio bolje od svojih prethodnika.

Isto smatra i stručnjak za strateško komuniciranje Božo Skoko, koji ističe da je Milanović u svim aktivnostima vezanim uz obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti bio na državničkoj razini.

“Takvim Milanovićem i takvim predsjednikom Hrvatske možemo se ponositi. Bio je prilično jasan u izricanju svojih stajališta i povijesnih činjenica vezanih uz Domovinski rat, ni u jednom trenutku se nije libio nazvati stvari pravim imenom, kome god se to svidjelo ili ne. Ispravio je povijesnu nepravdu prema braniteljima iz Bosne i Hercegovine koji su sudjelovali u oslobađanju Hrvatske, čime je pokazao nacionalnu odgovornost i stratešku širinu u promišljanju. Također, njegovi istupi bili su okrenuti budućnosti, pomirenju, zajedništvu. Iako je govorio iz glave, govori su bili jako dobro strukturirani, potkrijepljeni citatima te slikoviti u njegovu stilu, ali bez ijedne suvišne rečenice. U govoru je čak diskretno parafrazirao Škorin hit i Thompsona kad je spomenuo vjetar s Dinare, a na kraju je citirao Ivana Gorana Kovačića i završetak Jame. I ovaj put Milanović je pokazao da zna i može biti državnik na visini zadatka, kad to želi”, rekao je Skoko dodavši da je predsjednik dobro poentirao i na analizi puta do pobjede u Domovinskom ratu te hrvatsko-srpskim odnosima kao ključnom faktoru stabilnosti u regiji.

Elegantno otklonio kritike iz BiH

Milanovićeve poruke vrlo ohrabrujućima, bez tenzija i nipošto suprotnima ocijenio je i stručnjak za odnose s javnošću Damir Jugo. Dodao je da je čak i kritike iz Bosne i Hercegovine otklonio na “elegantan i nesvađalački način.”

“Konačno je došlo vrijeme da se na taj način obilježi Oluja. A sve što je Milanović radio oko nje bilo je zaista državnički. Neću reći da to pomalo i iznenađuje jer bi to značilo da se od njega očekivalo suprotno. Da će njegova komunikacija biti odlična, vidjelo se već pri odlikovanju brigada i pojedinaca, kada je poslao poruke kojima je odstupio od dosadašnje retorike”, ocijenio je Jugo.

Dok su Hrvati u BiH oduševljeni odlikovanjima postrojbi HVO-a, bošnjački mediji i političari to osuđuju jer je među odlikovanima i general Zlatan Mijo Jelić, koji je ondje optužen za ratne zločine, a mnogima smeta i odlikovanje postrojbi HVO-a, jer nastoje uveličati snagu Armije BiH tijekom akcije deblokade Bihaća. Srbi na sve vezano uz Oluju gledaju kao na slavljenje etničkog čišćenja, pa su na Milanovićeva odlikovanja bili ravnodušni. No, čini se da je Milanović tim potezom iznenadio mnoge, jer te brigade nije odlikovala niti Kolinda Grabar Kitarović.

“Kad je predsjednik iz ‘desnog bazena’, onda su problem sindikati, a kad je iz ‘lijevog bazena’, onda su obično to branitelji. A sad imamo čelnika koji ima hrabrosti poslati poruku i desnom biračkom tijelu, što je jako dobro. Kultura dijaloga je ta koja društvo može povući naprijed, omogućiti da se počnemo nositi s problemima, kojih će uskoro biti jer nas čeka i gospodarska oluja”, zaključila je Ankica Mamić.

