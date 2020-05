STRUČNJACI ANALIZIRAJU: ‘Jasno je da nitko neće moći sam sastaviti Vladu. Ne bih se iznenadio da idemo na ponovljene izbore…’

‘Mi zasad nemamo vidljivog pobjednika. Čak ni mandatara. Vidjet ćemo kolika će biti razlika po izbornim jedinicama između HDZ-a i SDP-a, no zasad nitko ne može reći kako će završiti’

Parlamentarni izbori kucaju na vrata, a od izlaska na birališta Hrvate dijeli 39 dana. Dok se službena kampanja još nije zakuhtala, neslužbena je u punom jeku pa se postavlja pitanja koliko će biti prvljava te hoće li prevladavati ideološke ili gospodarske teme. Također, tu su i pitanja hoće li biti prijepora oko donošenja Zakona o podrijetlu imovine ili zabrane rada nedjeljom. Kako bi to moglo izgledati te kako će kampanja teći u emisiji “Otvoreno” na HRT-u analizirali su komunikacijski stručnjaci Krešimir Macan, Ankica Mamić, Smiljana Leiner Novosel i Mate Mijić.

“Ne bih se iznenadio da idemo na ponovljene izbore, jasno je da nakon izbora nitko neće moći sam sastaviti Vladu”, kazao je Macan te se s njegovim mišljenjem složila Mamić koja kaže: “Mi zasad nemamo vidljivog pobjednika. Čak ni mandatara. Vidjet ćemo kolika će biti razlika po izbornim jedinicama između HDZ-a i SDP-a, no zasad nitko ne može reći kako će završiti. Nadam se da će naši političari biti odgovorni i da razumiju da Hrvatskoj treba vlada s punim mandatom, a ne tehnička vlada. Treba potisnuti apetite prema foteljama.”

‘Ništa sadržaj, samo popularnost i proizvođenje afera’

Odgovarajući na pitanje podrazumijeva li to vladu nacionalnog jedinstva, komunikacijska stručnjakinja Mamić kaže da je nebitno hoće li se ta vlada zvati “vlada nacionalnog jedinstva” ili “vlada odgovornih političara” jer ona kao birač očekuje da se političari ne natežu oko banalih stvari nego da se prime posla.

Dodala je da taština kod političara očito radi svoje pa “svatko treba biti predsjednik nečega”. Mamić smatra da će se novoizabrani predsjednik HDZ-a Predrag Štromar teško izboriti za glasove na sjeveru zemlje te da je Matija Posavec tijekom pregovora “poželjna udavača”. Komunikologinja Leinert Novosel smatra da treba osvijestiti specifičnu okolnost pandemije i potresa.

“Ovi izbori pokazuju udaljenost između sadržaja, koji bi trebao biti ključan, a sve se usmjerava na stepenicu efekata – kako napraviti spektakl da bismo bili zapaženi u javnom prostoru i uspjeli mobilizirati ljude. Preskočili smo prvu stepenicu i apsolutno se usmjerili na vanjske faktore popularnosti i proizvođenja afera. U posljednje četiri godine u HDZ-u dogodilo veliko osipanje, a kao i SDP čeka ih teška kombinatorika za sastavljanje bilo kakve većine. Tu ulogu imaju nove stranke, koje u dogovoru s ostalima mogu dovesti do slabe prevage jednog bloka. Situacija je izrazito u balansu, a nakon izbora umjesto principa nastupit će interesne priče”, kazala je Leinert Novosel u Otvorenom.

Personalizirana kampanja

Leinert Novosel navodi da je svaka kampanja postala personalizirana pa se postavlja pitanje kome se može vjerovati. Smatra da se ide na ljude koji već imaju izgrađenu sliku u javnosti i sve se više čini da se bavimo tim osobama te sve manje onime što planiraju učiniti. Upozorila je da se sve više bježi od sadržaja.

“Problem Bernardića je što on nema unisonu podršku čak ni svojih članova stranke. On je puno manje spretan od premijera Plenkovića za javni nastup i moram priznati da mi je unaprijed jasan finale jednog takvog raspleta sučeljavanja. Bude li se prosuđivalo prema vodećim osobama, to bi moglo značiti da će HDZ-ova strana dobiti veći broj glasova”, kazala je Leinert Novosel.

Koliko bi tko mogao dobiti?

Mate Mijić, komunikacijski konzultant te bivši suradnik Miroslava Škore, s kojim tvrdi da je ostao u prijateljskim odnosima, ističe da su iz HDZ-a došle jasne informacije s kim ta stranka želi u koaliciju.

“Ostaje 10 posto protestnih glasova, koje smo vidjeli od kandidature Ivana Vilibora Sinčića na europskim izborima. Pokupio ih je kasnije Most, Živi zid, Mislav Kolakušić na europskim i Škoro na predsjedničkim izborima, a taj dio sada nitko ne zastupa. Do kraja godine će 100.000 ljudi možda ostati bez posla pa je moguć novi val iseljavanja”, komentirao je Mijić na Otvorenom.

Macan navodi da je desnica konsolidirana i da HDZ, kada se preračuna, gledajući neodlučne, dolazi na oko 30, dok Škoro može doći do 15, s Mostom s 5. Smatra da je to onih 50 posto na desnici. Smatra da je na ljevici, s druge strane, ogromna rupa.

“Ljevica ima 26, 28, koliko sad, kako koja anketa daje, 30. Ostaje 20 posto glasova koji su centar i lijevo i pitanje je hoće li tu netko uzeti mandate SDP-u. Ako ostanu podijeljeni neće. Smatram da bi premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković desničarenjem ne može ništa dobiti te da mora tražiti glasove u centru”, zaključio je Macan.

