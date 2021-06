U Kninu je jučer umro petogodišnji dječak kojeg je otac zaboravio u automobilu. Glasnogovornik šibenske policije Šime Pavić kazao je kratko kako policija neće izlaziti s detaljima dok ne završi obdukcija. Više detalja trebalo bi biti poznato tijekom današnjeg dana.

Povodom tragičnog stradanja petogodišnjeg dječaka Knin proglašava četvrtak, 10. lipnja Danom žalosti. Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastava Republike Hrvatske i Grada Knina na pola koplja na zgradi gradske uprave Grada Knina, kao i na ostalim zgradama u kojima je sjedište pravnih osoba ili fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost. Tijekom Dana žalosti neće se održavati programi i događaji sa zabavnim obilježjima. Pozivaju se pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost da svoje poslove obavljaju primjereno Danu žalosti

Inače, sličan slučaj dogodio se u Rovinju prije dvije godine kada je preminula djevojčica koju je otac ostavio zaključanu u autu na nesnosnoj vrućini. Ovakve tragične situacije nisu rijetkost ni u svijetu.

Liječnici koji analiziraju ovakve slučajeve kažu da se dijete ne smije ni na minutu ostaviti samo u automobilu jer se temperatura ljeti u takvom zatvorenom okruženju vrlo brzo popne na 50 stupnjeva Celzijevih, što je kobno po dijete.

Primarijus Milivoj Novak, pedijatar koji je gotovo cijeli radni vijek proveo u Jedinici za intenzivno pedijatrijsko liječenje KBC-a Zagreb za Index je opisao što se događa s djetetom ako ga se ostavi na vrućini.

'Dijete počne brzo disati, temperatura mu raste...'

"Postoji mehanizam koji kontrolira vlastitu temperaturu. Ljudi se znoje da bi hlađenjem održali tjelesnu temperaturu, a kad je dijete zaključano u vrućem autu, ono u toj situaciji dehidrira, a tjelesna temperatura mu raste. U početku kreću blagi simptomi, kao što su umor, vrtoglavica, koža je vruća, suha i crvena, dijete se ne može više znojiti, povećava se frekvencija srca, dolazi do tahikardije, dijete počinje brzo disati, temperatura mu raste sve više i više. Gubi se svijest i dijete umre uslijed trajnog oštećenja prvo mozga, potom i ostalih unutarnjih organa. Ne radi se o sekundama, a ni o satima. U autu je na suncu bar 50 stupnjeva i djetetova temperatura raste preko 40 stupnjeva, brzo dolazi do smrtnog ishoda", kaže primarijus.

Dr. Ksenija Kaleb, pedijatrica iz Doma zdravlja Metković, za Index je također opisala što se sve događa s dječjim organizmom te da postoji nekoliko kategorija roditelja koji ostavljaju djecu zaključanu u automobilima.

Na početku je odmah rekla kako su upravo djeca najosjetljivija na toplinski udar.

"Djeca imaju najbrži metabolizam i kod njih se temperatura tijela u okolišu koji je tako ugrijan podiže tri do pet puta brže nego kod odraslih. Jednako je opasno ostaviti dijete i u vrućoj prostoriji, ali što se tiče automobila, tu se često događaju nesreće, svako malo čitamo za takvu nesreću i čujemo podatak da u Dalmaciji već za desetak minuta temperatura u automobilu prelazi 50 stupnjeva Celzijevih. U tom slučaju svi ti procesi razvoja hipertermije idu jako brzo", ističe dr. Kaleb.

Dodaje i kako djeca zaključana u autu na toplini mogu umrijeti već za 15-ak minuta. Kod djece su znakovi toplinskog udara, ističe, suha, vruća i crvena koža, dijete postaje konfuzno, zbunjeno, a sve se događa, kaže, u roku od par minuta.

'Najčešće to ne naprave namjerno...'

"Kreće glavobolja, vrlo brzo povraćanje, plitko disanje, nesvijest i zatajenje organa. To ide velikom brzinom. Sve to, ako se ne reagira brzo, dovodi do smrti djeteta. Tri su mogućnosti da dijete završi u zaključanom vrućem autu. Najčešća je da onaj koji vozi dijete to nije napravio namjerno, već da je zaboravio da mu je dijete iza. Druga opcija je da je dijete ostavio namjerno u autu jer je išao nešto obaviti na par minuta pa ostao i duže, a treća mogućnost je, a što kod nas često rade, da ostave otključan auto i dijete se samo zavuče i u roku par minuta mu može pozliti.

Zato je bitno da se automobili zaključavaju i da se ključ drži pod nadzorom. Najčešća kategorija su roditelji koji zaborave na dijete, a opreza nikad dosta. I oni roditelji koji namjerno ostave dijete u autu i ostave mu pritom otvoren prozor trebaju znati da je i to kobno, auto je od lima, temperatura u autu brzo raste i otvoren prozor djetetu neće pomoći. Dijete može umrijeti brzo. Više od 15-ak minuta u vrućem autu je kobno za dijete. Vrućina ga odmah omami i dijete nema snage ni lupati i dozivati pomoć, već samo sjedi i tone", rekla je dr. Kaleb.