ŠTROMAR O OŠTEĆENJIMA NAKON POTRESA: ‘Imamo do sada više od 21 tisuću pojedinačnih prijava. Pripremamo zakon, trebat će puno novca za ovo’

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar izvijestio je u četvrtak da je do sada podneseno više od 21 tisuću prijava za analizu oštećenja objekata zbog potresa u Zagrebu.

“Imamo do sada više od 21 tisuću pojedinačnih prijava, neke prijave se dupliraju. No ekipa na terenu sve to prati, objedinjava, radi intenzivno, a dosad je obrađeno već oko 2,5 tisuće predmeta”, izjavio je Štromar novinarima uoči početka sjednice Vlade.

Štromar je izvijestio i da se priprema zakon koji će omogućiti da se brže, jednostavnije i efikasnije riješi stambeno pitanje građana u Zagrebu i Krapinsko-zagorskoj županiji čiji su domovi pogođeni potresom.

Smanjenje birokracije

Kaže da je već više od 80 posto priprema za zakon već odrađeno, surađuju s Građevinskim fakultetom, Gradom Zagrebom i Ministarstvom kulture, a nada se da će se vrlo brzo naći u proceduri.

Po donošenju zakona Vlada će odmah donijeti i program, a Štromar ističe kako je želja da sve “bude brže, s manje birokracije i što efikasnije”.

Na pitanje novinara što se može očekivati od tog zakona, s obzirom da se trenutno odšteta može isplatiti u visini od pet posto oštećenja, Štromar odgovara da smo već imali slučajeva kada su se zakoni donosili za specifične situacije, primjerice zbog poplava u Gunji.

Ministar očekuje da će sredstava biti te se ‘gleda’ prema njihovom objedinjavanju. Tako računa i na izvore iz Europske unije, država i Grad Zagreb će dati svoj dio, a postoji i posebni fond, kaže Štromar.

Velika količina novca

No, napominje da se najprije mora vidjeti koliko nam treba novca, konstatirajući pritom kako će ga “trebati puno”.

Upitan o posljedicama koronavirusa na građevinski sektor, Štromar kaže da veći dio gradilišta radi, s obzirom da je omogućeno da se građevinski materijal može nabavljati.

“Investitori sada pojedinačno odlučuju prema tome kakav je obim same gradnje i koliko se mogu poštovati sve preporuke epidemiologa o neprenošenju zaraze. Tko to može ispoštovati, tamo gradilišta rade”, rekao je Štromar.