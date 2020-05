ŠTROMAR KONAČNO OTKRIO KADA ĆE OBNOVA ZAGREBA BITI OZAKONJENA: ‘Rasprava će trajati 2-3 dana’

Ministar graditeljstva Predrag Štromar potvrdio je kako su ovih dana sa strukom i drugim ministarstvima uređivali detalje Zakona o obnovi zgrada oštećenih u potresu na području Zagreba i okolice, koji bi nakon iznimno kratkog javnog savjetovanja trebao biti izglasan za tjedan dana

Razorni potres jačine 5,5 stupnjeva po Richteru dogodio se prije 47 dana. Iako je samo tjedan dana nakon toga, ministar graditeljstva Predrag Štromar predstavio Zakon o obnovi zgrada oštećenih u potresu na području Zagreba i okolice, on još nije prošao niti javno savjetovanje, a daleko je i od toga da bude izglasan u Saboru.

Iako su u nekoliko navrata s raznih strana dolazile poruke kako Vlada neće ostaviti građane metropole na cjedilu, izbori su blizu, a to znači da će uskoro uslijediti i raspuštanje Sabora, čime više neće biti mogućnosti za donošenjem zakona sve do uspostave nove vlade. No, ministar Štromar ipak je najavio određene pomake.

“Prioritet vlade je od prvog dana izrada zakona i pružanje pomoći ljudima. Pripremili smo zakon i ovim putem zahvaljujem svima koji su sudjelovali na njegovoj izradi. Od stručnjaka, radnih skupina, eksperata, građevinara, arhitekata i konzervatora… Svih smo slušali i za dan-dva će biti objavljena javna rasprava. Znamo da će obnova trajati godinama, a posebno obnova zaštićenih spomenika kulture. Ali ljudi koji su ostali bez doma ne mogu čekati. Zato smo išli i s uredbom na vladi prije samog zakona, a kojom smo omogućili obnovu dimnjaka, bojlera, procjena, statičara te iznose od 20.000 kuna pomoći. No, baš toj uredbi zagrebački gradonačelnik Milan Bandić pronašao je manu kazavši kako bi bilo prestrašno kupovati ljudsku naklonost s 20.000 kuna neposredno prije izbora”, potvrdio je Večernjem ministar Štromar.

ZAGREPČANI ĆE JOŠ ČEKATI NA ZAKON O OBNOVI GRADA: Raspuštanje Sabora je blizu, a Vladi se ne žuri s izglasavanjem

ZAGREBAČKA OPORBA TRAŽI OSTAVKE: ‘Grad je nakon potresa reagirao loše i nestručno, Bandić je elementarna nepogoda’

Kontroliranje subvencija

Istaknuo je kako je pronađen model po kojem će najviše 12.000 kuna po objektu biti uloženo u dimnjake, a 8000 u bojlere te je istaknuo kako će upravitelji zgrada uskoro dobiti dokument s opisom prijave za sufinanciranje obnove. No, mnogi nisu mogli čekati reguliranje zakonskih propisa i prelijevanje novca u subvencije, pa su sami počeli obnavljati svoje uništene dimnjake i instalacije. prema Štromarovim najavama država će kontrolirati kako je uložen novac za obnovu, ali nije odgovorio hoće li biti povrata novca Zagrepčanima koji već obnavljaju svoje domove.

“Sada je sve na upraviteljima zgrada. Naime, plinara u Zagrebu ima sve podatke o ljudima koji nemaju toplu vodu i grijanje. Upravitelji imaju te informacije, znaju u kojim kućanstvima su ti ljudi i oni bi trebali odmah naložiti projektantu da ide napraviti projekt. Standardni projekt po trenutnim aktivnim zakonima temelji se na tome da dimnjačar daje osnovne informacije, a strojar utvrđuje može li se dimnjak koristiti. Ako utvrdi da se ne može koristiti mora objasniti zašto i predložiti što treba napraviti da bi se mogao koristiti. Kad napravi takvo rješenje on ga mora predati upravitelju zgrada, a upravitelj dalje onome tko će izvršavati radove. Izvođača radova platit će upravitelj zgrade, a nama će u ministarstvu ispostaviti račun temeljem propisanog obrasca. Mi taj račun zatim kontroliramo i vezujemo za zgradu i kućanstvo. U svakom slučaju bit će riječ o javno objavljenim podacima gdje će baš svi moći vidjeti koliko se novca za koje kućanstvo potrošilo”, rekao je Štromar te dodao kako su subvencije temeljene na procjenama struke vezanim za tržišna kretanja.

ZAKON O OBNOVI ZAGREBA USKORO U JAVNOJ RASPRAVI: 20.000 kuna po kućanstvu za dimnjake i bojlere

‘Ispeglani’ detalji

Sabor bi se, prema svemu sudeći, trebao raspustiti za dva tjedna, pa je postavljeno i pitanje donošenja zakona, s obzirom da on još nije došao na red. Ministar je potvrdio da je s koalicijskim partnerima i strukom već dogovorio sve detalje te kako bi on mogao biti izglasan do sljedećeg petka.

“Imali smo raspravu sa strukom, a jučer smo prije sjednice Vlade sve prijedloge dodatno brusili i uređivali s kolegama iz drugih resornih ministarstva. No, u svakom slučaju očekujem da će ta rasprava trajati maksimalno dva ili tri dana. Nadam se da ćemo imati izglasan zakon do sljedećeg petka. Mi smo razgovarali s ljudima iz grada Zagreba, ali opet napominjem da će taj zakon uskoro postati javan, pa će biti prilike za modifikacije. Možda će na prvu biti zamjerki, ali važno je spomenuti da nakon što zakon bude izglasan kreće paket mjera koje će regulirati kako, što i na koje načine će se financiranje vršiti”, zaključio je Štromar.

ŠTROMAR PREDSTAVIO ZAKON O OBNOVI NAKON POTRESA; STRUKA NEGODUJE: ‘Preskočili su jedan jako bitan korak’