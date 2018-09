ŠTROMAR KONAČNO KOMENTIRAO AFERU SMS: ‘Ja imam potpuno povjerenje u svoje vozače’

Ministar prostornog uređenja ustvrdio je kako on nema informacije o aferi SMS i kako ne bi bilo dobro ni da ih ima

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar komentirao je za N1 izdavanje subvencioniranih kredita i aferu SMS koja potresa Hrvatsku.

“Mjera je uspješna, zacrtane ciljeve ćemo ostvariti. 1851 mlada obitelj na ovaj je način došla do svoga doma. To je ukupno više od četiri tisuće obitelji koje su riješile svoje stambeno pitanje i osigurale svoj dom u Hrvatskoj uz ove mjere od prošle godine”, rekao je Štromar koji je dodao kako svatko tko želi doći do subvencioniranog kredita to može učiniti do kraja tjedna, piše N1.

“Ovo je izuzetno demografska mjera s 250 rođene djece u manje od godinu dana od prošlog natječaja, ali to nije jedini model, tu su i POS-ovi stanovi, gdje je više od osam tisuća obitelji osiguralo svoj dom”, rekao je ministar.

Štromar se osvrnuo i na aferu SMS.

“Policija i DORH rade svoj posao, ja nemam te informacije i ne bi nikako bilo dobro da ih imam. Očekujemo vrlo brzo da će se završiti i tada ćemo moći komentirati”, rekao je Štromar.

“Ja imam potpuno povjerenje u svoje vozače”, izjavio je ministar, piše N1.