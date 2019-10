ŠTROMAR ENTUZIASTIČNO KOMENTIRAO NAJAVU POVEĆANJA PLAĆA: ‘Sad su stvarno na red došli učitelji’

Štromar tvrdi da je najavljeno povećanje plaća javnim i državnim službenicima tek prvi korak planirane reforme obrazovanja

Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar izjavio je danas kako je najavljeno povećanje plaća javnim i državnim službenicima tek prvi korak planirane reforme obrazovanja, te da sada od Vlade očekuje “drugi korak”.

“Ovo je prvi korak. Očekujemo drugi korak, očekujemo razgovore, prvenstveno između Vlade i sindikata, da onda korigiramo, što je premijer i najavio, koeficijente”, rekao je Štromar odgovarajući na pitanja novinara u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog na marginama svečanog obilježavanja 100. godišnjice Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

PLENKOVIĆ KAŽE DA ONI MOGU NA IZBORE BILO KAD: Ali, ipak je najavio povišice za sve javne i državne službenike, i to za 6,12 posto

Učitelji su došli na red

“Bilo je puno skeptičnih koji nisu vjerovali da će doći do reforme. Došlo je do reforme, reforma je u svim školama i sad su stvarno na red došli učitelji”, naglasio je. Podnoseći izvješće o radu Vlade u Saboru, premijer Andrej Plenković najavio je danas da će Vlada ponuditi povećanje plaća u idućoj godini za 6,12 posto svim državnim i javnim službenicima.

Štromar je odbio komentirati je li znao za premijerovu namjeru prije nego ju je obznanio za saborskom govornicom, naglasivši kako “ne želi govoriti o odnosima”. “Želim govoriti o činjenicama, o rezultatima, a ovo je sigurno jedan od rezultata”, rekao je. “Mislim da je ovo prvi korak a vrlo brzo očekujemo i drugi korak i još bolje uvjete za naše učitelje. Mislim da moraju mnogi biti zadovoljni ovom današnjom odlukom”, dodao je.

BELJAK UPOZORIO PLENKOVIĆA DA PRIPAZI NA IZDAJICE: Usput je rekao i kojeg točno datuma će biti izvanredni izbori

Što je HNS napravio?

Pohvalio se da je HNS u dosadašnje dvije i pol godine puno napravio kao dio Vlade “od stvaranja stabilnosti do reformi koje smo učinili, od obrazovne ali i u digitalizaciji društva, u građevinarstvu, ukidanju biljega, smanjenju birokracije ubrzavanju procesa izdavanja građevinskih dozvola”.

“Mi radimo, uvjeren sam da ćemo još sljedeću godinu dana iskoristiti kako bi odradili sve da našim građanima bude bolje”, poručio je Štromar.

ŠTRAJK U ŠKOLAMA IDE DALJE! Sindikalisti odbili Plenkovićev prijedlog o povišici: ‘Ovo je perfidno, sve je ignorirao!’

Divjak: Ovo je dobra vijest

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak ocijenila je u srijedu dobrom viješću ponudu premijera Andreja Plenkovića o povećanju plaća javnih i državnih službenika, a ključnim drži nužnost socijalnog dijaloga o, također najavljenom, rješavanju pitanja koeficijenata složenosti poslova.

“Prije svega, pokazuje se da izgleda da sredstava za povećanje plaća ima. To je dobra vijest”, rekla je ministrica odgovarajući na pitanja novinara kako komentira najavu premijera Andreja Plenkovića da će Vlada ponuditi povećanje plaća u idućoj godini od 6,12 posto svim državnim i javnim službenicima te rješavanje pitanja koeficijenata, iznijetu u srijedu prilikom podnošenja izvješća o radu Vlade.

“Drugo, pokazuje se također da su prosvjetari odigrali ključnu ulogu u tome da su izborili povećanje za sve. To se vidi po koeficijentu koji je sada na stolu”, napomenula je ministrica.

Smatra kako sada u fokus treba staviti poseban položaj škola i prosvjetnih radnika, da Vlada mora “poslati jasnu poruku”, te sjesti sa socijalnim partnerima – sindikatima – i s njima “odraditi onaj drugi dio razgovora koji se odnosi na ispravljanje i nepravde u koeficijentima”.

“Premijer tu situaciju mora omogućiti kako bismo bili sigurni što je s tom drugom ponudom koja se odnosi na same koeficijente, koji su rokovi, i što ćemo mi zapravo odgovoriti onima koji su najzaslužniji da je reforma ušla u naše škole i koji tu reformu provode, jer moramo biti jasni u svojim porukama učiteljima, nastavnicima i profesorima”, pojasnila je Divjak, koja je u srijedu nazočila proslavi 100. godišnjice Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

‘Na sindikatima je odluka’

Na pitanje smatra li da je došao trenutak za obustavu štrajka, ministrica je naglasila kako tu odluku moraju donijeti sindikati, odnosno, tijela sindikata. “Ja se tu ne mogu miješati. O štrajku ja ne odlučujem i od mene ne možete dobiti informaciju o tome da li štrajk treba nastaviti ili ne. To je na onima koji su štrajk pokrenuli i, naravno, na volju učitelja i svih zaposlenika u školama”, rekla je.

Otkrila je kako nije unaprijed znala koju će ponudu premijer Plenković iznijeti za saborskom govornicom što je, smatra, također jedan od razloga zašto se mora sjesti i podrobno pogledati što sve njegova ponuda uključuje, “a očito uključuje povećanje plaća za sve u određenom postotku u određenom vremenu”.

“Očito je na stolu i korekcija koeficijenata, ali se mora vidjeti u kojem smjeru to ide jer to je nešto što je za resor u kojemu sam ja ministrica izuzetno važno”, pojasnila je ministrica Divjak.

Na pitanje je li tu riječ o običnom populizmu, ministrica je odgovorila da je povećanje plaća u javnim i državnim službama jedna od tema koja je bila na stolu vezano uz temeljni kolektivni ugovor, ali je “sigurna da smo tome pridonijeli mi koji smo zagovarali da do korekcije plaća u prosvjeti treba doći”.

Upozorila je kako je, s obzirom na to da je obrazovanje jedini sektor koji ulazi u strukturne, suštinske reforme, zadaća socijalnih partnera razgovarati te utvrditi može li se reći “da je to sada dovoljno ili, ono što je očito, da treba još razmotriti”. “Koliko sam ja razumjela, u ponudi premijera bilo je to da se o koeficijentima razgovara. Sada dalje treba razraditi detalje kako bi se vidjela kompletna slika i kako bi se ti koeficijenti, rast plaća, stavio u kontekst. Bez toga se nepravda neće ispraviti”, poručila je Divjak.

Pitanje eventualnih zaostataka u nastavi za sada ne predstavlja problem koji treba hitno rješavati, smatra, a na pitanje vidi li ovu ponudu premijera kao svoju osobnu pobjedu rekla je: “Moja osobna pobjeda će biti kada sva naša djeca u Hrvatskoj budu imala jednako kvaliteto obrazovanje kakvo imaju u razvijenim državama Europske unije. To će biti moja osobna pobjeda, a za tako nešto ključni su učitelji”.