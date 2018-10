STROJOVOĐE STAJU UZ PROSVJEDNIKE PROTIV MIROVINSKE REFORME: U znak podrške će u subotu zaustaviti vlakove

Strojovođe će, u znak podrške sindikalnim središnjicama, u subotu provesti ‘industrijsku akciju’ u sklopu koje će zaustaviti vlakove

Sindikat strojovođa Hrvatske dao je u petak potporu sindikalnim središnjicama u prosvjedu protiv mirovinske reforme, “Doživi mirovinu”, te je najavio da će provesti ‘industrijsku akciju’ u društvima HŽ Putnički prijevoz i HŽ Cargo – i u subotu u podne zaustaviti na minutu svoje vlakove na području Hrvatske i oglasiti se lokomotivskim sirenama.

VLADA U SABOR POSLALA PAKET MIROVINSKE REFORME: Sindikati u subotu organiziraju prosvjed i prijete referendumom

Sindikat strojovođa u priopćenju traži objavu i dostavu stručne dokumentacije na temelju koje su predložene izmjene Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem.

Benificirani radni staž

Smatraju kako predlagatelj nema niti jednog razloga za smanjenje beneficiranog radnog staža, jer se nisu promijenile okolnosti obavljanja poslova na radnom mjestu strojovođa (sada za jednu godinu priznaje se 18 mjeseci radnog staža, a predlaže se smanjenje na 16 mjeseci). Da je tome tako, kažu iz Sindikata, najbolji je pokazatelj da nema izrađene stručne dokumentacije s točno navedenim razlozima smanjenja beneficiranog radnog staža kroz Izmjene i dopune Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem.

Traže da se odustane od donošenja Izmjena i dopuna Zakona o stažu s uvećanim trajanjem i smanjenja staža s uvećanim trajanjem, jer smatraju kako je potrebno ispitivanjem utvrditi je li došlo do promjena u psihofiziološkom naprezanju strojovođa.

Iz Sindikata podsjećaju da je upravo to bio razlog kada je 1990. godine došlo do povećanja beneficiranog radnog staža sa 16 na 18 mjeseci za jednu godinu provedenu na poslovima strojovođe. Poručuju kako se ne može raditi o političkoj odluci ili za takvu odluku biti razlog produljenje radnog vijeka radnika. Kod željezničkih radnika povećanjem dobne granice sa 65 na 67 godina života i smanjenjem beneficije, dovodi se do dvostrukog produljenja radnog staža, ističe Sindikat strojovođa Hrvatske.