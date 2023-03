'Mostovac' Nikola Grmoja odbacio je tvrdnje Hrvoja Zekanovića (HDS) da je tijekom rasprave o izvješćima Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa uništavao saborsku imovinu te da ga je straža iznosila iz sabornice, već je "pružanjem otpora upozorio na kršenje saborskog Poslovnika".

Tijekom rasprave u četvrtak navečer Grmoja je izrazio nezadovoljstvo jer Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav već dva mjeseca ne daje tumačenje kada se oduzima riječ zastupniku - nakon tri ili četiri opomene i je li se to broji od početka dana ili od početka točke dnevnog reda, ne želeći pritom napustiti govornicu iako mu je predsjedavajući oduzeo riječ.

„Vladajući kritičare Plenkovićeve Vlade isključuju iz rasprave, odbio sam izaći iz sabornice, stao sam uz govornicu i rekao da tražim sastanak Odbora. Nisu pristali, naložili su straži da me isprati, ja sam pružio otpor kako bi poslao poruku da ovako dalje više ne može, no nitko me nije nosio jer poštujem svoje i dostojanstvo ovog visokog doma. Kada su me tri čovjeka iz straže odmaknula od govornice, izašao sam iz sabornice”, iznio je Grmoja svoje viđenje događaja.

„Nastaviti ćemo dalje se još snažnije odupirati ovoj samovolji i kršenju Poslovnika”, poručio je u petak Grmoja zahvalivši zastupnicima oporbe koji su stali uz njega i nakon toga također bili isključeni iz rasprave (SDP-ovke Sanja Radolović i Mirela Ahmetović).

Baukova potpora Grmoji: Sve sam snimio, snimku neću objaviti

Arsen Bauk (SDP) koji se sinoć solidarizirao s Grmojom u izražavanju nezadovoljstva primjenom saborskog Poslovnika te mu je dao podršku puštajući s mobitela pjesmu Jure Stublića "Chicago” potvrdio je da Grmoju straža nije iznosila i da nije uništavao saborsku imovinu.

„Nakon izrečene mjere udaljenja iz dvorane Grmoja se nije htio maknuti pa je došla saborska straža i nakon nekoliko minuta je počela već viđena situacija kada straža primjenjuje umjerenu količinu sile kako bi izbacila, iznijela, odvela, privolila ili prisilila zastupnika da izađe”, kazao je Bauk.

"Grmoja je na početku pružio simbolični pasivni otpor saborskoj straži do trenutka kada je uz rečenicu koju sam čuo 'pusti mi nogu' dao signal straži da će sam izaći iz dvorane što je i učinio”, dodao je Bauk.

Otkrio je da je sve snimio ali da snimku neće objaviti zbog zaštite državnih službenika koji su postupali po nalogu i po zakonu i želje Grmoje da se to ne objavi. „Ovo je dobar povod da Odbor za Ustav riješi pitanje broja opomena”, poručio je Bauk .

I Bauk i Grmoja izrazili su također nezadovoljstvo što se o izvješću Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa iz 2019. raspravljalo tek jučer i to kasno navečer.

„Znate zašto sve ove godine nismo raspravili izvješće tijela koje se bori protiv korupcije? Zato što je na čelu bila osoba koju je postavio HDZ, ali koja je bila neovisna, Nataša Novaković, i zato što se premijer našao u nizu afera koje je istraživalo Povjerenstvo - Borg, Finska, zapošljavanje cijelog niza Plenkovićevih rođaka, kumova, prijatelja”, ustvrdio je Grmoja nazvavši sve sramotnim te ponižavanjem birača.