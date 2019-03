ZASTRAŠUJUĆ ISPAD TAKSISTA PRED NOVINARKOM: ‘Onima koji pišu protiv Hrvatske treba metak u čelo’

Novinarka je vozača prijavila putem aplikacije, a o cijelom slučaju obavijestila je i policiju

Nakon što je osvanuo grafit ‘Smrt novinarima’ pokraj zgrade u kojoj su smještene redakcije N1 Televizije, Net.hr-a i Telegrama, dogodio se novi sramotni incident novinarki Jutarnjeg lista prilikom vožnje platformom za prijevoz na zahtjev Bolt, koja je donedavno bila poznata pod imenom Taxify, javlja N1.

KRAJ REDAKCIJA NET.HR-a, TELEGRAMA I TELEVIZIJE N1 OSVANUO GNJUSNI GRAFIT: Slučaj je prijavljen policiji

Izašla je usred vožnje

Vozač Bolta rekao je novinarki Gordani Grgas rekao je da on nije nimalo zadovoljan hrvatskim medijima i kako pišu protiv Hrvatske te da bi onima koji tako pišu trebao metak u čelo. To joj je rekao nakon što je on putnicu upitao čime se bavi te mu je ona rekla da je novinarka. Ona mu je kazala pazi što priča, na što je on opet potvrdio da misli baš kako je rekao.

S obzirom da se on tada zaustavio zbog kolone na cesti, šokirana putnica je izašla iz auta.

“Upravo mi je vozač u Boltu (ex Taxify) rekao da on nije nimalo zadovoljan hrvatskim medijima i kako pišu protiv Hrvatske te da bi onima koji tako pišu trebalo metak u čelo!!??!! Izgovorio je to nakon što me pitao što radim i ja mu rekla da sam novinarka. Osupnuta sam mu odgovorila da pazi što priča, a on opet potvrdio da misli baš tako. Budući da se tada zaustavio zbog kolone na cesti, izašla sam iz auta. To stvarno nije normalno”, napisala je na Facebooku Gordana Grgas.

Kako navodi N1, Grgas je vozača prijavila putem aplikacije, a o cijelom slučaju obavijestit će i policiju. Novinarku su kontaktirali i iz Bolta ispričavši joj se te rekavši kako takvo ponašanje neprihvatljivo, uz napomenu da će poduzeti mjere te se ispričavaju korisnici.

“Takvom vozaču nije mjesto na cesti u bliskom kontaktu s ljudima te je isključen s platforme”, dodali su.