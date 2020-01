STRAVA NA SPLITSKOJ KARDIOKIRURGIJI: Netko u anonimnom pismu optužuje liječnika da je ubio 4 pacijenta; Kujundžić šalje inspekciju

Ministar zdravstva Milan Kujundžić smatra kako je pismo napisao netko tko je upućen u rad Zavoda za kardiokirurgiju KBC-a Split i kako je sve posljedica ‘ratova’ unutar bolnice

Zavod za kardiokirurgiju KBC-a Split već godinu dana potresaju afere, a posljednja od njih je posebno šokantna. Prije godinu dana, njihov šef je prozvan za primanje mita za operaciju koja je pošla po zlu, a nedavno se pojavilo i anonimno pismo koje tereti jednog liječnika da je počinio 25 pogrešaka prilikom operacija i tako skrivio smrt četiri osobe.

“To anonimno pismo koje je ugledalo ‘svjetlo dana’ pisao je netko unutar bolnice, netko tko radi u KBC-u Split i netko tko je jako dobro upoznat s radom Zavoda za kardiokirurgiju KBC-a Split i tko jako dobro barata podacima i terminologijom. Moguće je čak da je to napisao netko sa samog Zavoda za kardiokirurgiju. To anonimno pismo posljedica je ‘ratova’ unutar kuće, a na žalost u Hrvatskoj ne postoji bolnica u kojoj dva doktora ili tri medicinske sestre nisu u svađi. To je tako oduvijek i tako će, vjerojatno, na našu žalost biti i ubuduće. U srijedu sam ranom zorom razgovarao s prof. dr. Julijem Meštrovićem, ravnateljem splitskog KBC-a, koji mi je rekao kako će Povjerenstvo za unutarnji nadzor, koje je odmah osnovano, pregledati kompletnu dokumentaciju i dati svoje mišljenje”, poručio je ministar zdravstva Milan Kujundžić.

IZNIO TEŠKE OPTUŽBE NA RAČUN SPLITSKOG KIRURGA: ‘Nestručno je izveo 25 operacija, a u četiri slučaja pacijenti su umrli’

‘Nikoga nećemo štititi’

Ovako teške optužbe mogle bi biti predmetom interesa policije i DORH-a, no ministar Kujundžić je odlučio poslati i inspekciju Ministarstva zdravstva, u kojoj će biti i kardiokirurzi i anesteziolozi koji će ispitivati medicinske podatke.

“Za nekoliko dana u Split će biti poslana i inspekcija Ministarstva zdravstva. Ta inspekcija neće biti samo administrativna, već će njezini članovi biti eminentni hrvatski kardiokirurzi i anesteziolozi kardiokirurgije, eksperti u svom području, koji će proučiti svu potrebnu medicinsku dokumentaciju i obaviti razgovore sa svima sa Zavoda za kardiokirurgiju KBC-a Split. I ovom prilikom moram reći da nikoga nećemo štititi i da će javnost pravodobno biti upoznata s nalazima inspekcije Ministarstva zdravstva”, potvrdio je Kujundžić.

Kardiokirurgija dobiva novog šefa

Osim splitskih kardiokirurga, bit će ispitani i zagrebački, jer su u proteklih godinu dana dolazili u nadzor i asistirali mlađim kolegama kao mentori pri operacijama. Uz to, ministar je Slobodnoj Dalmaciji potvrdio i da će početkom veljače na mjesto šefa Zavoda za kardiokirurgiju u PSlitu zasjesti liječnik iz zagrebačke KB Dubrava. Neslužbeno se doznaje kako se radi o Robertu Blažekoviću, stručnjaku za transplantacije srca, koji je ranije radio u KBC Osijek.

U godinu dana je Zavod od rekordera po broju obavljenih operacija i jednog od vodećih centara za zahtjevnije kardiokirurške zahvate, došao pod prismotru zbog potencijalnih ubojstava.