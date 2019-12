STRAVA NA JADRANSKOM OTOČIĆU: Netko truje mačke i baca ih među brodove: Mještani tvrde da znaju tko je kriv

‘U zadnje tri godine građani su otrovali više od 70 mačaka. Najviše je bilo kad su ih u komadu otrovali oko tridesetak pa ih bacili među brodove da plutaju. Problem s mačkama je na svakom otoku zato što nisu zbrinute i imaju svoj prirodni ciklus razmnožavanja pa ih nakon nekoliko tih ciklusa bude previše’, kaže Kristijan Curavić s otoka Krapnja

Stanovnici Krapnja, najmanjeg naseljenog otoka u šibenskom arhipelagu, ali i na Jadranu, već su dugo zgroženi činjenicom da netko ondje namjernuo truje i ubija mačke. U protekle tri godine na Krapnju je ubijeno sedamdesetak mačaka.

“Ovdje ima negdje četrdesetak mačaka. Mislim da je to sad nekakav maksimum”, kazao je najpoznatiji žitelj otoka, ronilac Kristijan Curavić ekipi RTL-ove Potrage koja je došla istražiti ovaj slučaj na Krapanj.

‘To su učinili domaći ljudi, znamo tko’

“U zadnje tri godine građani su otrovali više od 70 mačaka. Najviše je bilo kad su ih u komadu otrovali oko tridesetak pa ih bacili među brodove da plutaju. U biti, problem s mačkama je na svakom otoku, zato što nisu zbrinute i budući da imaju svoj prirodni ciklus one se razmnožavaju i nakon nekoliko tih razmnožavanja godišnje, bude ih previše”, kazao je Curavić.

Brigu o mačkama na Krapnjuu preuzela je jedna udruga za zaštitu životinja iz Slovenije, mahom djevojke koje ljetuju na tom otoku. No, prema Curavićevim riječima, netko je na Krapnju preduhitrio Slovenke i bacio hranu pomiješanu s otrovom te tako u samo dva dana usmrtio tridesetak mačaka. Budući da je otok malen i gdje svatko svakoga zna, stanovnici pretposavljaju tko je to mogao učiniti.

“Ti ljudi koji su to napravili – većinom žene, ne možemo reći točno tko, ali znamo – to su domaći, ali samo njih nekoliko. Otočani inače vole mačke, ali nakon toga se nastavilo trovanje no ne u velikoj količini”, rekao je Curavić.

‘Ne mrzim mačke, ali mi smetaju jer samo seru’

Pod “domaćima” misle i na neke od vlasnika vikendica koji već desetljećima ljetuju na Krapnju. Djevojke iz slovenske udruge imale su vrlo neugodan sukob s jednim od tih domaćih vikendaša. Ekipi RTL-a dale su snimku kao dokaz. na snimci se čuje osoba koja prijeti jednoj od djevojaka: “Bacit ću u more i tebe i televiziju. Ja da trujem mačke? Ja ne mrzim mačke uopće. Samo mi smetaju jer samo seru. Ako mi još jednom priđeš tužit ću te policiji, a imat ćeš sa mnom i fizički obračun, jesi čula? Je*** i tebe, jesi čula? Još jednom mi priđeš i obratiš mi se imat ćeš fizički kontakt sa mnom.”

“Ti koji ne vole mačke nisu stali s trovanjem tako da su u zadnja dva mjeseca otrovali još deset mački koje smo našli kako plutaju u moru, ali i na kopnu. Taj problem nije prestao. Svakodnevno se događaju te stvari, ljudi se žale”, kaže Vito Curavić.

“To što se događa, da ih truju, protiv toga sam. Ipak smo ljudi koji bi trebali dovesti neke nadležne ljude da se to riješi na neki drugi način, a ne trovanjem. To je primitivizam”, dodao je Vito Curavić.

Kazna zatvora i do dvije godine

Nakon zadnjeg trovanja, mještani su uzeli leš mačke, poslali ga na analizu te pozvali policiju.

“Pomorska policija već nekoliko dana je u razgovoru s jako puno ljudi i sa onima koji se sumnjiče za to pa se nadamo da će se naći glavni krivac”, kazao je RTL-u Kristijan Curavić.

Pomoćnik načelnika Postaje pomorske policije Šibenik Dino Tomaš kaže kako policija provodi izvide radi utvrđivanja navoda dojave te da će nakon dobivenih rezultata analize poduzeti odgovarajuće mjere i radnje. I u policiji kažu kako su svjesni da se u tom kraju uvijek tako postupalo prema mačkama i da to uglavnom rade starije osobe.

Pravnica udruge Prijatelji životinja, Ivana Lunka, podsjeća da je ubojstvo i mučenje životinja kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora do dvije godine.

“Mi smo zgroženi ovime što se dogodilo na otoku Krapnju i pozivamo sve koji znaju da se takve stvari događaju da to prijave Državnom odvjetništvu, policiji i veterinarskoj inspekciji. Važno je reći da te mačke umiru zaista u agoniji tako da smatramo da je to posebno gnjusno kazneno djelo”, kazala je Lunka za RTL.

‘Sudovi ne kažnjavaju adekvatno ubojice životinja’

Šibenski veterinar Emil Ofner lešinu ubijene mačke zaprimio je te je otpremio u Veterinarski institut na obdukciju.

“To su dosta dramatični simptomi koji se obično vrlo naglo razvijaju tako da je vrlo teško ne posumnjati na trovanje. Namjerno trovanje mačaka sad čak može rezultirati i zatvorom. Inače, slučajevi se rjeđe događaju, tako da mislim da je nekako najmanje 50 posto slučajeva gdje se na neki način sumnja na namjerno trovanje”, kazao je Ofner.

U udruzi Prijatelji životinja kažu kako se na sudovima vode deseci slučajeva zbog mučenja i ubijanja životinja.

“Sigurno se svi sjećate Ostoje Babića koji je ubio kujicu u Zagrebu. On je, čini mi se, bio pet mjeseci u zatvoru. Sudovi često ne kažnjavaju adekvatno i ne koriste sve što im zakon dopušta i ne izriču dovoljno visoke kazne”, napomine Ivana Lunka iz udruge Prijatelji životinja.