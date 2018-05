STRAVA KOD VUKOVARA: Žena mačku zatukla štapom, spremila ju u vreću i bacila u smeće

Sve je prijavljeno policiji koja je odmah izašla na mjesto događaja, prema informacijama koje smo dobili, istražne radnje su u tijeku, a tijelo je poslano na obdukciju.

Udruga za pravnu zaštitu životinja Animalex na svom je Facebooku objavila potresne fotografije ubijene mačke.

‘Sinoć su nam na mail stigle ove jezive fotografije. Mače zatučeno štapom do smrti. Razlog – smetalo je počiniteljici iz samo njoj znanih razloga. Sve je prijavljeno policiji koja je odmah izašla na mjesto događaja, prema informacijama koje smo dobili, istražne radnje su u tijeku, a tijelo je poslano na obdukciju’, stoji na Faceboook stranicama udruge uz objavljene fotografije.

Sve se dogodilo u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ispričala je za Net.hr Iris Ban Krošelj iz udruge.

‘Ovo se dogodilo sinoć oko 20 sati. Žena u tridesetim godinama ubila je mačku. Zatukla ju je štapom, stavila u vreću i bacila u smeće. Vlasnica mačku nije konkretno vidjela kako žena ubija mačku, no vidjela je kako ona prilazi kući, a kasnije je našla mačku u vreći mrtvu. Vlasnica mačke je pozvala policiju koja je došla. Kontaktirala je i nas i poslala nam fotografije kako se sve ne bi zataškalo, kako to obično biva. Policija je izašla na teren, a mačkino tijelo se šalje na obdukciju, a bit će predana i prijava Državnom odvjetništvu. I dalje ćemo pratiti taj predmet kako bi se došlo do presude. Mi svako malo zovemo i provjeravamo kako se ovakvi slučajevi ne bi zataškali’, rekla je Ban Krošelj.

Dodala je i da su kazne za počinitelje ovakvih zlodjela zapravo jako male, a uz to se najčešće da uvjetna kazna. Ističe da su u prekršajnim postupcima propisane novčane kazne koje mogu doći i do 50 ili 80 tisuća kuna. Ipak, u ovom slučaju se radi o kaznenom postupku, za kojeg je propisana kazna zatvora do jedne godine, prema Kaznenom zakonu, članak 205. stavak 1.

‘Tko usmrti životinju bez opravdanog razloga ili je teško zlostavlja, nanosi joj nepotrebne boli ili je izlaže nepotrebnim patnjama, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine’, stoji u Kaznenom zakonu.

Ban Krošelj ističe i da je udruga Animalex kroz svoj rad stekla puno iskustava u pisanju prijava, edukaciji građana i tjeranju postupaka, a taj rad žele nastaviti i u budućnosti.

‘U ponedjeljak smo predali prijavu da sudjelujemo u koordinacijskoj skupini za zaštitu životinja u Zagrebačkoj županiji. Zahtjev su predale i druge udruge, tzv. Mreže za zaštitu životinja. U toj mreži je 30-ak udruga. Nadamo se da će našim znanjima biti što manje ovakvih slučajeva i da ćemo imati veću mogućnost edukacije građana i da napravimo bilo što što koristi zaštiti životinja’, rekla je Iris Ban Krošelj.