STRAVA I UŽAS U SPLITU: Radnik (26) pao sa skele na visini od 10 metara; Preživio je, ali težina ozljeda nije poznata

Na splitskoj Pjaci danas se oko 12.45 sati dogodila teška nesreća. Naime, 26-godišnji mladić pao je sa skela postavljenih uz fasadu hotela Central i to s visine od 10 metara. Kako Slobodna Dalmacija saznaje od Ane Čepić iz PU splitsko-dalmatinske, trenutno mu se u KBC Split pruža liječnička pomoć te se vrše pretrage te se još uvijek ne zna težina ozljeda.

U trenutku dolaska Hitne pomoći mladić je bio u svjesnom stanju. Policija je započela očevid na mjestu događaja, a obavješten je i inspektor zaštite na radu.

Pao sa skele za vrijeme ljetnog moratorija

Nakon par minuta što je Slobodna Dalmacija objavila ovu nesretnu vijest, javili su se čitatelji s komentarima te podsjećanjem na ljetni moratorij. Naime, na snazi je ljetni moratorij kada su u pitanju građevinski radovi. Iako postoji Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u kalendarskom razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna ove godine, na dnevnom redu svake sjednice Gradskog vijeća od početka ove godine našla se barem jedna ili više točaka kojima investitori od vijećnika traže odobrenje za produžetak roka radova koji debelo ulaze u sezonu.

Na kraju im se to i odobri pa zbog takve prakse negoduju oporbeni vijećnici, no bezuspješno. Prema pisanju Slobodne, to pravilo je postalo iznimka u ovom slučaju pa nije jasno čemu takva odluka. Međutim, mogu se produžiti radovi u slučajevima izvođenja radova od posebnog interesa. To pak znači da je hotel Central u vlasništvu Ankice Kerum, bivše supruge Željka Keruma, od posebnog interesa za grad Split.