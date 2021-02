STRAŠNO, PA TKO OVO MOŽE PLATITI: Znate li koliko košta jeftiniji pogreb u Zagrebu? Čak 15.000 kn! Bune se čak i pogrebnici…

Oni najsiromašniji Zagrepčani nemaju mnogo izbora – najjeftiniji ispraćaj je na Krematoriju i košta sedam tisuća kuna

Dvije tisuće kuna više morali su podmiriti Zagrepčani u najtežim trenucima za ukope svojih članova obitelji, a sve zbog toga što su zagrebačka Gradska groblja povećala cijene. Povećanje cijene podiglo je trošak sprovoda za prosječnih 30 posto više nego u ostalim gradovima Hrvatske pa je u jeftinijoj varijanti potrebno i 15.000 kuna za zagrebački pokop. No. uskoro bi se ta cijena trebala sniziti.

POKOPAN MIROSLAV TUĐMAN; Plenković na sprovodu: ‘Rekao sam mu ‘Miro, to je ozbiljna bolest’… Bio je to naš zadnji razgovor’

Najjeftinije na Krematoriju – 7.000 kuna

Spomenutih dvije tisuće kuna više odnosi se samo na one koji imaju grobnicu, a za one koji nemaju grobnicu trošak ukopa je ogroman. Oni najsiromašniji Zagrepčani nemaju mnogo izbora – najjeftiniji ispraćaj je na Krematoriju i košta sedam tisuća kuna. To znači kremiranje bez ijednog cvijeta, glazbe, i tako dalje.

‘Obećano nam je da će sijene biti osjetno niže’

“Pogrebnici su se pobunili zbog zabrane prodaje osnovnih urni, prijevoza vijenaca nakon ispraćaja na Mirogoj i nemogućnosti dobivanja termina za pogreb nedjeljom, ali nakon današnjeg sastanka imamo razloga vjerovati da će stvari korigirati i unaprijediti na korist građana Grada Zagreba. Cijene pogreba bit će osjetno niže, to nam je obećano”, rekao je Zoran Žic iz Udruge pogrebnika Grada Zagreba za Večernji list.

Naime, povećanje cijena odnosilo se isključivo na komunalnu uslugu, kao jedan od dva elementa ukupne cijene pogreba, na koju monopol, bez obzira na to koliko je pogrebnika u gradu, ima tvrtka Gradska groblja u kojoj se u posljednjih godinu dana dodatno zaposlilo dvadesetak ljudi.