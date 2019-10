STRAŠNI PRIZORI IZ KRILA JESENICE: Nagomilalo se smeće pa su odlučili produbiti dno, a otrovni mulj bacaju u otvoreno more!

Iskopani otrovni mulj bacaju nasred otvorenog mora bez pitanja nadležnih i bez dozvola

Luka u Krilu Jesenice dom je za više od 170 brodova čiji je broj iz godine u godinu sve veći. Ova luka nalazi se između Splita i Omiša, a velike probleme za nju stvaraju neodgovorni vlasnici brodova koji gomilaju otpad na hrpu ili ga bacaju u more. Kako piše Morski.hr, nedavni primjer pokazuje da brodare čišćenje ne zanima pa umjesto njih čisti netko drugi. Brodovi više ne mogu sigurno prolaziti od tog smeća i mulja pa su onda neki brodari samoinicijativno i bez dozvole krenuli produbljivanjem dna uz pomoć jaružala. Iskopani otrovni mulj bacaju nasred otvorenog mora bez pitanja nadležnih i bez dozvola. Ovoga puta, ovi neprijatelji okoliša su snimljeni i slijedi im optužni prijedlog.

“Prijavili smo ovo i prenijeli lučkoj kapetaniji. Ta luka je prije 10-ak godina nasuta i tad mi nismo s njom upravljali. Cijela luka je nelegalno nasuta, ali u tom kontekstu je jaružanje na nedozvoljen način, naravno, nelegalno! Po pravnicima i zakonima jedino tko ih može sankcionirati je Lučka kapetanija. Mi smo već i prijavljivali ovakve stvari”, kazao je za Morski.hr. Ivo Bošnjak iz županijske Lučke kapetanije.

Kaptean Lučke kapetanije: ‘Glupost je raditi jaružanje van procedure’

Kako doznaje Morski.hr., krajem 2019. ili početkom iduće godine završit će ovo divljanje jer će se ukloniti veliki dio neprimjerenog nasipa. Željko Kuštera, kapetan Lučke kapetanije u Splitu ponovno je morao po tko zna koji put reagirati prema neodgovornim osobama koje devastiraju pomorsko dobro i zagađuju okoliš.

“Inspekcija je bila, radovi su zaustavljeni, napravljen je zapisnik. Malo se čudim našim brodarima jer nije nikakav problem dati zahtjev za jaružanje, zbog nanosa mulja i slično. Normalna je stvar da se to izjaruža, ali mora se raditi po proceduri, postoji pozicija gdje se to odlaže. Glupost je to raditi van procedure! I njih sam također pitao zašto to ne rade po proceduri. Nitko im ne bi zabranio niti odbio to jaružanje. Inspektori su u Krilu bili u petak i kapetan iz Omiša je išao na teren te im dao usmenu zabranu izvođenja radova, dok se ne ishodi potrebna dozvola. Prema proceduri, inspektori sigurnosti plovidbe i hidrograđevinski inspektori trebali bi dići optužni prijedlog prema investitoru i čovjeku koji je to izvodio”, kazao je kapetan.

Nisu kažnjeni prvi put

“Bili su već prije kažnjavani, kako ne! To mi nikako nije jasno, imaju svoju firmu u Omišu i Dugom Ratu, ne znam što je sporno staviti dva kontejnera kad uređujete brod i bacati otpad, a ne odlagati na neku hrpu i onda zvati. Kad uređujete stan, unajmite kontejner – trebali bi tako i oni raditi. Naprosto nije normalno kad se radi bez ikakvih dozvola i mi na to ne možemo zatvarati oči niti ćemo ih zatvarati”, zaključuje kapetan Kuštera.

Međutim, teško će se utvrditi koliko je toga u more bačeno “na divlje”. Portal Morski.hr doznaje da nije prvi put da ovo rade te da mulj skupa s otpadom iskrcavaju na 30 metara dubine. Novinari su u međuvremenu dobili kontakt izvođača radova, ali do kraja pisanja članka nisu dobili odgovore.

