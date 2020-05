STRANKE SLAŽU DOBITNU TAKTIKU ZA PARLAMENTARNE IZBORE: U četiri izborne jedinice očekuje se teška bitka za svaki glas

Najjače stranke su pozicionirale najjače adute u četiri izborne jedinice u kojima se očekuje najveća bitka za glasove birača na parlamentarnim izborima

Parlamentarni izbori održat će se za mjesec do dva, ovisno o datumu kojeg izabere predsjednik države Zoran Milanović. No, već je sad jasno kako će u mnogim izbornim jedinicama političke bitke za naklonost birača biti neizvjesne. Posebno se to odnosi na drugu, četvrtu, petu i desetu izbornu jedinicu.

Zbog toga najveće stranke u te jedinice planiraju ući u najjačem sastavu, s ljudima čije ime garantira mjesto u Saboru. HDZ i SDP su se počeli pojačavati, a u rezervi imaju i “igrače” iz drugih stranaka, nezavisne kandidate, pa i ljude koji nisu u velikom političkm fokus, piše Večernji list.

Jandroković na Ostojića

U drugoj izbornoj jedinici, koja obuhvaća dio Zagrebačke županije, Koprivničko-križevačku i Bjelovarsku županiju te istočni dio Zagreba, velike apetite imaju i HDZ i SDP, zbog čega im je svaki glas bitan. Listu trenutno vladajuće stranke predvodit će predsjednik sad već raspuštenog Sabora Gordan Jandroković, uz potencijalno pojačanje u liku šefa HSLS-a i bjelovarskog gradonačelnika Darija Hrebaka, dok će boje najveće oporbene stranke, SDP-a, braniti stranački potpredsjednik Rajko Ostojić, a jako ime na listi je i bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs.

Kao Mostov adut spominje se Nino Raspudić, a na njihovoj listi bi mogli biti i ginekolog Trpimir Goluža i odvjetnik Krešimir Planinić. Domovinski pokret Miroslava Škore je nakon razlaza s Mostom, čini se, ostao bez rješenja za ovu izbornu jedinicu.

Slavonija bez Mosta

Četvrta izborna jedinica, koja obuhvaća dobar dio Slavonije i Baranju, tradicionalna je HDZ-ova utvrda. Vladajući su odlučili na prvu poziciju u toj izbornoj jedinici postaviti osječko-baranjskog župana i bivšeg šefa izbornog stožera Kolinde Grabar Kitarović, Ivana Anušića. SDP će iz Bruxellesa povući europarlamentarku Biljanu Borzan, dok je Škorin najjači adut suvlasnik Pevexa Mario Radić, ali je pitanje hoće li nositi listu.

U još jednoj tradicionalno HDZ-ovoj izbornoj jedinici, petoj, koja obuhvaća ostatak Slavonije, vladajuća stranka planira postaviti ministra financija Zdravka Marića. Njemu će se sučeliti još jedan SDP-ov europarlamentarac, Fred Matić, a Škoro bi mogao računati na vukovarskog gradonačelnika Ivana Penavu, pod uvjetom da ovaj napusti HDZ.

Politički teškaši u Dalmaciji

Deseta, dalmatinska izborna jedinica će također biti poprište obračuna političkih teškaša, jer će HDZ pokušati nagovoriti bivšeg ministra obrane Damira Krstičevića da ponovno preuzme listu, dok bi mu se iz oporbenih redova trebao sučeliti SDP-ov Arsen Bauk uz pomoć lokalnih snaga, gradonačelnice Supetra Ivane Marković i gradonačelnika Ploča Miše Krstičevića.

Netko iz Mostovog dvojca Petrov-Grmoja će preuzeti listu u ovoj izbornoj jedinici, a Škorin adut bi s raskolom između njega i Mosta mogla postati Suverenistica i europarlamentarka Ruža Tomašić.