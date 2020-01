STRANKE SE ZAGRIJAVAJU ZA PARLAMENTARNE IZBORE, PUHOVSKI PREDVIĐA: ‘Šanse za koaliciju HDZ-a i SDP-a su velike, a puno ovisi o Škori’

‘Čak i ako se dogodi da Škoro okupi jaku suverenističko-mostovsku ekipu, pitanje je može li HDZ s njima koalirati. Još uvijek je šansa velike koalicije nešto što se ne smije skinuti s dnevnog reda’, smatra Puhovski

Ove godine bit će održani parlamentarni izbori za koje se političke stranke već uvelike pripremaju. Politički analitičar Žarko Puhovski smatra da ljevica ima više šanse ako izađe u dva bloka stranaka, a ne zajedno.

“Ta šansa je jako dobra, ali ona ne ovisi samo o ljevici nego i o tome što će Miroslav Škoro napraviti: odnosno, hoće li se na desnici pojaviti neka skupina koja bi mogla prikupiti oko 10 do 15 posto. Onda bi to izgledalo drukčije”, kazao je Puhovski gostujući u emisiji RTL Danas.

‘Crveno-zelena koalicija dobar je koncept’

“Moguće je da bi dvije skupine bile bolje jer bi se mogle više koncentrirati na pojedine izborne jedinice. Jer bi negdje trebalo natjerati, sad kad više nema Milanovića, da SDP ne konkurira IDS-u, recimo u Istri. Ili da ne konkurira Čačićevoj stranci, ako se s njima dogovore, na sjeveru Hrvatske. Zasad mi se čini da bi dvije skupine bile razumnija varijanta”, rekao je Puhovski.

On smatra da je dobar koncept tzv. crveno-zelene koalicije SDP-a i HSS-a, koji je spomenuo SDP-ovac Rajko Ostojić.

“Zeleno se danas nosi u Europi, a i crveno u nekim državama dobro stoji. To bi mogla biti parola koja bi im dobro uspjela”, rekao je.

Iznio je tvrdnju da je Davor Bernardić kandidat za premijera zato što vodi stranku koja može dobiti na izborima.

“Na izborima ne zaokružujemo ime premijera već kandidate stranke u svojoj izbornoj jedinici”, kazao je Puhovski i dodao kako osobno smatra da Bernardić ne bi bio dobar premijer iako ima šanse to postati.

‘Možda nas Bernardić ugodno iznenadi’

“Sjetite se samo njegova govora u trenutku Milanovićeve pobjede. Tada je trebao reći da mu je najljepši dar za rođendan to što je Milanović pobijedio na izborima i Zoranu predati riječ. A on je održao školsku zadaću. Dječački je pričao o parlamentarnim izborima koji nisu bili na dnevnom redu”, rekao je Puhovski i istaknuo da Bernardić ne zna kontrolirati svoj javni govor.

“Bernardić ima sreću što su ga proteklih mjeseci svojim besmislicama pokrivale Kolinda Grabar-Kitarović i Blaženka Divjak“, kazao je Puhovski te dodao da je šef SDP-a dobio europske izbore zbog Plenkovićevih pogrešaka, a za pobjedu na predsjedničkim izborima zasluge dijele Milanović i stranka.

“No, sve se to njemu piše. On je predsjednik stranke i pobjeđuje. Ništa ne uspijeva kao uspjeh. On je čovjek koji će voditi stranku. Jedanput se pokušalo da Milanović bude predsjednik stranke, a Jurčić kandidat za premijera, ali to je trajalo dva mjeseca i puklo je. Objektivna situacija je da je on kandidat za premijera i ja mislim da neće biti dobar kandidat, ali možda se ugodno iznenadimo”, kazao je Puhovski.

‘Plenković ni po čemu nije ljevičar, ali ga takvim smatraju’

Govoreći o Andreju Plenkoviću, Puhovski je kazao da ga neuspjeh u unutarstranačkim izborima može dostići zbog svjetonazorskog spora, a ne zbog neuspjeha na izborima.

“Ovi koji su protiv njega, od Karamarka pa nadalje, baš i nemaju nekih uspjeha koje mogu sebi pripisati. Oni će pokušati dokazati da je Plenković izdao demokršćanske ili tuđmanovske osnove HDZ-a. Plenković ni po čemu nije ljevičar, ali ga smatraju ljevičarem oni koji će o njemu odlučivati. Ključno pitanje je može li on iskoristiti činjenicu da se oni koji su protiv njega ne mogu ujediniti. Kad bi bio jedan kandidat protiv njega, taj može imati šansu”, kaže Puhovski.

“Mislim da u ovom trenutku nema toga koji druge može staviti u džep. Protiv njega su Kovač i Stier koji su isto iz vanjskih poslova, ili Penava koji je lokalnog kalibra i ne može iz toga izaći, ili Karamarko koji je svoje odigrao. Objektivno, Plenković ima dobru šansu”, zaključio je Puhovski.

Smatra da će bliže formiranju Vlade biti SDP, u slučaju da se ne dogodi okupljanje oko Škore.

“Čak i ako se dogodi da Škoro okupi jaku suverenističko-mostovsku ekipu, pitanje je može li HDZ s njima koalirati. Tu su omraze familijarne naravi i bit će velikih problema. Još uvijek je šansa velike koalicije nešto što se ne smije skinuti s dnevnog reda. Ne zato što bi to netko zagovarao nego zato što bi matematika mogla pokazati, pogotovo ako Škori ne uspije i ovi ostanu razmrvljeni i ako budu samo dvije stranke uz mali Most unutra, to će ih možda ili vjerojatno tjerati na veliku koaliciju”, rekao je Puhovski.

