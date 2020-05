STRANKA SULUDIH NAMJERA: Neobrijane noge, gejevi pedofili, oranje ustaškog logora, fertilne žene i ostale lude izjave Škorine ekipe

Iako se u svojim istupima često razlikuju u nijansama (nekima su najveći neprijatelji Hrvatske Srbi, drugi najviše strahuju od muslimana i imigranata, dok treći strastveno zagovaraju jačanje crkvenih vrijednosti), svima je zajedničko to što su opsjednuti komunizmom i Jugoslavijom

Iako mu potpora pada, Domovinski pokret Miroslava Škore nameće se kao treća politička snaga u državi. Prema posljednjem CRO Demoskopu, nova stranka uživa potporu 10,1 posto birača (dok je HDZ na 30,2, a SDP na 27,8). Iako je to blagi pad u odnosu na travanj, kada je potpora bila na 10,9 posto, a istraživanje ne uzima u obzir koalicije te cijelu Hrvatsku tretira kao jednu izbornu jedinicu, ako se ti postoci preslikaju na saborske mandate, bez Škorinih ruku teško će biti formirati većinu, a ako ostanu u manjini, bit će značajna snaga u oporbi.

A tko bi, prema Miroslavu Škori, trebao sjediti u Saboru i određivati smjer nacije ili korigirati vladajuće? Pa, likovi prilično osebujnih izjava, a iako se u svojim istupima često razlikuju u nijansama (nekima su najveći neprijatelji Hrvatske Srbi, drugi najviše strahuju od muslimana i imigranata, dok treći strastveno zagovaraju jačanje crkvenih vrijednosti), svima je zajedničko to što su opsjednuti komunizmom i Jugoslavijom.

Ladislav Ilčić: ‘Njihova djeca nisu ista kao naša’

Hrvatski suverenisti najavili su kako će podržati Miroslava Škoru i prije nego što je osnovao stranku, a najistaknutiji član je svakako Ladislav Ilčić. Zagovornik jake desnice u Hrvatskoj proslavio se izjavom kako nikada u životu nije masturbirao, a među posljednjim istupima mu je onaj u kojem je svoj rodni grad prozvao jer kišobranima u duginim bojama nameće homoseksualizam.

“Kad se na ovaj način zloupotrebljava europski novac, onda nastaje sumnja da Grad selektivno promovira ideologiju koju ne žele svi građani. Ako je to bila direktiva od Europskog fonda onda se tek trebamo zabrinuti je li to znak da se lakše dobiva novac iz Europskog fonda ako se promovira homoseksualizam”, zapitao se na svom YouTube kanalu Ladislav Ilčić.

Među brojnim njegovim izjavama, izdvaja se ona od koje se morao ograditi čak i Tomislav Karamarko, tadašnji šef Domoljubne koalicije.

“Mi imamo milijune ljudi u Africi i Aziji koji žele doći u Europu. Mi ne razmišljamo o tome da će ti ljudi preplaviti Europu i da su oni biološki jači od Europljana jer imaju puno djece. Važna je i kulturna politika. Njihova djeca su jednako vrijedna, ali nisu ista”, rekao je Ilčić gostujući na N1 2016. Karamarko je kratko komentirao izjavu da “ona ne predstavlja stav koalicije”.

Zlatko Hasanbegović: ‘Ustaše su heroji, mučenici i šehidi’

Na izbornim listama iste koalicije s Ilčićem naći se i Zlatko Hasanbegović. Kao doktor povijesti, svoj stručni rad koncentrirao je na razdoblje Drugog svjetskog rata i poraća, s osobitim fokusom na muslimane s područja BiH. S istom tematikom često je gostovao i u raznim glasilima.

U intervjuu za “Oslobođenje” iz 2013. godine Hasanbegović je branio Huseina ef. Đozu, imama zloglasne 13. SS Handžar divizije. Za Hasanbegovića je podjela na fašiste ili antifašiste lažna podjela. On smatra da je Đozo jedna od “najmarkantnijih i najzanimljivijih bošnjačkih ličnosti” koja se suprotstavila, zajedno sa SS Handžar divizijom, “zločinačkom djelovanju različitih ustaničkih i odmetničkih skupina, koje su barem formalno sebe vidjele i kao dio savezničke ratne strane”.

“Često smo razgovarali. Komentari u javnosti su izvan konteksta. Gospodin Hasanbegović je uvjereni antifašist i povjesničar i vrlo sposoban čovjek pa mislim da će biti sjajan ministar kulture”, branio ga je tri godine kasnije premijer Tihomir Orešković, komentirajući Hasanbegovićeve izjave u Otvorenom kako antifašizam “nije temelj ove države, to je jedna floskula koja nema utemeljenje u ustavnom tekstu. Nigdje, nijednom riječju u hrvatskom ustavu se ne spominje riječ antifašizam”. Odbacuje i da je taksativno spominjanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske u izvorišnim osnovama Ustava kao spominjanje antifašizma.

Hasanbegovićeve izjave kako je “obrambeni i oslobodilački rat iz devedesetih godina jedini rat u 20. stoljeću iz kojeg su Hrvati izašli kao istinski pobjednici i to je jedini temelj na kojem se treba graditi ova država. Duhovi i zlodusi prošlosti proizvodit će stalni društveni rascjep, beskrajne debate”, zvuče pomirljivo, pa čak i na tragu Tuđmanova stava pomirenja, no upravo je Hasanbegović Drugi svjetski rat koristio kako bi kritizirao prvog hrvatskog predsjednika, osobito njegovu politiku podjele BiH.

U tekstu “Mi ne zaboravljamo” izdanom u mjesečniku “NDH” 1996. godine, tada 23-godišnji Hasanbegović piše kako protagonisti koji su zagovarali podjelu BiH, “u toj paklenoj nakani nisu prezali ni od zlorabljenja časnih simbola i imena ustaških heroja, čije se mučeničke i šehidske kosti sada prevrću u zemlji od jada i stida što im nanesoše pedeset godina kasnije, njihovi tobožnji sljedbenici”. U tom tekstu, nastalom otprilike u isto vrijeme kada je snimljena i njegova fotografija s ustaškom kapom, navodi i kako on vidi rješenje:

“Dužnost je svih nas, autentičnih hrvatskih nacionalista i starčevićanaca poniženih, prevarenih i poraženih muslimana i katolika, skinuti krinke s lica današnjih opsjenara, licemjera i moralnih nakaza i pokazati put k izlazu iz ovog mračnog tunela, prema pomirbi slozi i vjerskoj toleranciji, u istinski slobodnoj i ujedinjenoj Domovini od Mure, Drave i Drine, pa do Jadranskog mora”. Jednom je događaj iz 1945., kada su partizani porazili ustaše i oslobodili Hrvatsku, nazvao najvećom nacionalnom tragedijom.

Ruža Tomašić: ‘Nikad ne bih dala protiv ustaškog pokreta do 1941. i ne odričem se običnih ustaša’

Hasanbegović nije jedini na listi Miroslava Škore koji je spremno pozirao s ustaškom kapom. Prije godinu dana, Novosti su objavile fotografiju mlade Ruže Tomašić odjevene u ustašku odoru kakve su nosile pripadnice Ženske ustaške loze i Ženske ustaške mladeži, uz pjesmu koja je pod njezinim imenom objavljena 1985. u emigrantskom časopisu NDH. “Ponosna smo djeca Kralja Tomislava/ A duh nas vodi Ante Starčevića,/ S nama je odlučnost Stjepana Radića,/ A hrabrost i gordost Ante Pavelića”, među ostalim se navodi u pjesmi koja završava s “vječno za dom spremni”. U razgovoru za Novosti, iskusna političarka koja je s 15 godina emigrirala u Kanadu rekla je da pjesma nije njezina, nego je autor mentor Goroslav Madić, a objavljivanje je pod njezinim imenom dio “plana da jednom preuzme Hrvatski oslobodilački pokret u Kanadi u koji se učlanila 1976.”

Hrvatski oslobodilački pokret je politička organizacija koju je 1956. osnovao odbjegli Ante Pavelić, a u njegovu opisu stoji kako je nasljednik Hrvatskog ustaškog pokreta. Za vrijeme u kojem je u HOP-u bila Tomašić, vodio ga je Srećko Pšeničnik, Pavelićev zet.

Iako se pjesme odrekla, nije ustaškog pokreta.

“Nikad ne bih dala protiv ustaškog pokreta do 1941. i ne odričem se običnih ustaša koji su se borili za Hrvatsku, ali koji nisu činili zločine. Zašto bih ih se odrekla? Ustaški pokret je jedno, a NDH je drugo. Nakon puno pročitanih knjiga i razgovora s ljudima poput Vinka Nikolića, shvatila sam da je ustaški pokret bio odgovor na Šestosiječanjsku diktaturu. Za vrijeme Drugog svjetskog rata događalo se puno zločina. Tijekom te četiri godine NDH se odvajala od onoga što je predstavljao ustaški pokret. Apsolutno treba osuditi one koji su činili zločine na svim stranama, ali ne odričem se običnih ustaša koji su se borili za svoj dom”.

Iako kaže kako je shvatila da je Pavelić bio narcisoidan i da je neke stvari mogao drugačije, svoje fotografije u ustaškoj uniformi se ne srami.

“Ne sramim se, tako je bilo tamo dok sam rasla. Niti sam ikoga orobila, niti sam ikoga ubila. Puno toga se u međuvremenu promijenilo i iza nekih stvari danas ne stojim. Gledajući s političke pozicije, naučila sam dosta novoga i shvaćam da nije sve bilo onako kako su mi tada govorili. Nešto nije, a nešto jest”, rekla je Tomašić.

Hrvoje Zekanović: ‘Mi imamo milijun fertilnih žena; za devet mjeseci mogli bismo imati milijun Hrvata’

Na listi Domovinskog pokreta našao se i saborski zastupnik Hrvoje Zekanović.

“Ovo što se danas događa u zapadnoj civilizaciji, ne samo u Hrvatskoj, Hrvatska je tu najgora, je nezabilježeno u povijesti čovječanstva. Bilo je ratova, gladi, ali je društvo raslo. A sada bez ugroze, bez razloga jednostavno nestaje. I ja sam ovdje pesimist, ja kao geograf, demograf, kad ti je dobna struktura stanovništva takva, kad je u mojoj Šibensko-kninskoj županiji više od 25 posto stanovništva starije od 65 godina – halo – nema ti tko rađat. Međutim, mi u ovom trenutku u Hrvatskoj imamo gotovo milijun fertilnih žena. Mi bismo teoretski za devet mjeseci mogli imati milijun novih Hrvata. I Hrvatica, naravno, malih”, rekao je Hrvoje Zekanović gostujući u Podcastu Velebit.

No daleko da je to jedina njegova izjava koji je podigla prašinu. U Saboru je često prozivao zastupnike srpske nacionalne manjine, a nakon jednog takvog okršaja, sazvao je presicu na kojoj je rekao da mu je žao što Milorad Pupovac nije otišao 1995. na traktoru.

“Ja mu s ovog mjesta poručujem da se ne bojim niti njega niti bilo koga i ne bježim, za razliku od njegovih istomišljenika koji su 1995. pobjegli u Beograd na traktorima, a on je nažalost ostao ovdje”, rekao je Zekanović.

Karolina Vidović Krišto: ‘Više od 85% pedofila su – homoseksualci!’

Na listi Domovinskog pokreta našla se novinarka Karolina Vidović Krišto. Zbog gostovanja Igora Vukića u emisiji “Dobar dan, Hrvatska”, koju je ona uređivala, u kojoj je on negirao zločine u logoru Jasenovac i zaključio kako su Židovi u Jasenovcu bili zaštićeni te da su zarobljeni partizani koji su donijeli tifus bili opasniji od ustaša, HRT se 2018. morao ograđivati od vlastite emisije.

Vidović Krišto je bez emisije ostala i 2013., nakon što je u emisiji za iseljenike “Slika Hrvatske”, pročitala pismo jednog gledatelja koji je uvođenje spolnog odgoja u hrvatske škole poistovjetio sa seksualnim zlostavljanjem mladih i djece, te je prikazala dijelove skandaloznog filma u kojem se praktički tvrdi da se spolni odgoj temelji na pedofiliji. Braneći spornu epizodu pod naslovom “Pedofilija kao temelj spolnog odgoja”, objavila je i status na Facebooku.

Pisala je tako i kako se prešućuje podatak da su – 85 posto pedofila homoseksualci.

Robert Pauletić: ‘Ajde je*i mater japansku!’,’Srbi su nan se vratili u velikon broju, dolaze bez kompleksa i straja’

Robert Pauletić u politici se istaknutije aktivirao u vrijeme kada je Most bio u vladi Tihomira Oreškoviča, kada je postao zamjenik ministra turizma, a sada se nalazi na listi Miroslava Škore. Tom prilikom se osvrnuo i na svoj tekst objavljen 2008., i rekao kako nema nikakvih predrasuda prema turistima iz Srbije. Dapače, dobrodošli su na Jadran”.

Pauletić u spomenutom tekstu govori o ljetovanju na Pagu tijekom kojeg se susreo sa srpskim turistima. “Došli smo na teracu hotelčića i vidili da su nan Srbi okupirali najbolja tri stola uz ogradu. Ustvari, formirali su jedan veliki SAO Stol, cili prvi red, tri familije s dicon”, piše i nastavlja: “Papučica mi je šapnila: Čuješ li ovo? Opet bi oni nama komandirali, samo da uvate priliku.

Smista san otiša do vlasnika hotela, inače purgera (!), i reka da napuštan hotel već sutra ujutro, umisto u sridu kako san planira. Reka je samo: “Okej, nemojte kaj zamerit!”, iako smo znali i on i ja o čemu se radi. Ali je*iga, kume, kune su kune, makar bile i srpske. Srbi su nan se, eto, zbilja vratili, u velikon broju. Istra, Kvarner, otoci, Dubrovnik, dolaze bez kompleksa i straja”, zaključuje u tekstu.

Na svom Facebooku se osvrnuo i na Japance.

“U Splitu sve vrvi od Japanaca! Ova Japanka koju sam danas snimija ispod svetog Duje valjda misli da smo mi svi bolesni od gube – stavila je nešto ka plinsku masku! Ajde jebi mater japansku! Kako je pisalo na onome grafitu: Japanci, mrš nazad u Kinu!”, napisao je Pauletić.

Željko Glasnović: ‘Razmažena derišta recikliranih komunista; vode ih skojevke neobrijanih nogu’

Listi Miroslava škore pridružio se i zastupnik dijaspore koji neuvijeno veliča ustaštvo. Često govori o jugozomboidima, a da nije riječ tek o ispadu u Saboru, potvrđuje i predizborni plakat, kojeg je odlukom etičkog povjerenstva morao ukloniti.

Među brojnim ispadima, od podrške borbe protiv Izraela, do tjeranja iz zemlje svakome kome smeta vjeronauk u školama, izdvaja se onaj kada je studente i dio profesora Filozofskog fakulteta koji su se bunili protiv dekana Previšića nazvao boljševičkim sotonistima.

“Poražene političke snage i njihovi korisni idioti započeli su medijski linč profesora Vlatka Previšića na Filozofskom fakultetu. To je već viđeni ofucani scenariji na demonstracijama Radija 101, georgijana na Trgu bana Jelačića. Taj društveni performans izvode razmažena derišta recikliranih komunista, kvazi intelektualaca koji u životu nisu radili i kao njihovi roditelji hoće sebi osigurati ugodnu lijenost. Njih vode skojevke neobrijanih nogu koje su dobivale novac za diplomske radove kao npr. Uloga bosanskog tovarnog konja u NOB-u. Ta manjinska banda od dvjestotinjak anarhista i boljševičkih sotonista blokira rad fakulteta i sprječava studij više od 7000 polaznika FF-a.

To su nasljednici onih koji su trgali križeve s vratova hrvatske djece u osnovnim školama i prebijali one koji su bili pametniji, bogatiji, ljepši. Taj fenotip podivljaloga titojungenda može se lako prepoznati: imaju blijedi ten kao da su robijali u KPD Zenica, vratovi su im kao pet kuna, imaju duge prste od igranja videoigara, a glave su im u odnosu na tijelo nesrazmjerne veličine. Kineska poslovica kaže: iza debelog lica kuca tamno srce.

Njihove AVNOJ face, ne pokazuju ni najmanji trunak ikakve emocije. Patološki mrze sve što je hrvatsko i žale za izgubljenim privilegijama njihove propale države. U razvijenim demokracijama kad manjina tlači većinu to se rješava pendrekom i suzavcem. Predlažem osnivanje zaklade koja će omogućiti jednosmjerno, bespovratno putovanje mladih titoista i njihovih vođa s neobrijanim nogama za Piongjang. Tamo će imati sve vrijeme svijeta uvježbavati vlastitu kvazidemokraciju. Tamo, kao njihovi djedovi i bake, mogu vječno pjevati: sadit ćemo žito iz neba, dok gladna Amerika i Engleska gleda”, poručio je Glasnović.

Miroslav Škoro: ‘Otići ću u Jasenovac i prekopat ćemo sve’

Zadnjih mjeseci, Miroslav Škoro pokušava okupiti što širi krug ljudi kako bi obuhvatio i glasače bliže centru. No uoči predsjedničkih izbora, otvoreno je branio kontroverzni ustaški pozdrav, a tvrdio kako Jasenovac treba preorati.

“Jer znam istinu! To je pozdrav pod kojim se moj vjenčani kum borio za Hrvatsku ’91. godine! To je pozdrav pod kojim je moj bratić poginuo! Neće mi nitko govoriti da je to pozdrav koji nekome smeta, jer je korišten od 1941. do 1945. godine. Koristili su i riječ Hrvatska, himnu ‘Lijepa naša’, plaćali su kunama, javnica Krugovalne postaje Zagreb bila je ‘U boj, u boj”, rekao je na predizbornom skupu 15. studenoga 2019. u Novom Zagrebu na kojem je rekao i da će “otići u Jasenovac i tražiti međunarodnu komisiju, ako treba, prekopat ćemo sve!”.