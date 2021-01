STRANKA GLAS PROZVALA VLADU: ‘Svaka normalna država bi odmah proglasila katastrofu i preuzela odgovornost za saniranje posljedica’

Stranka GLAS prozvala je Vladu što odmah nakon razornog potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji nije proglasila stanje katastrofe; nezamislivo im je i to da Vlada tek sada najavljuje osnivanje stožera

Stranka GLAS u ponedjeljak je prozvala Vladu što odmah nakon razornog potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji nije proglasila stanje katastrofe i osnovala stožer za sanaciju, ocijenivši da su reakcije Vlade “katastrofa nakon katastrofe”. “Sedam dana je Vladi trebalo da objavi prvu ozbiljniju reakciju na užas u kojem su se pogođeni ljudi našli, i to nakon mnogih, svakodnevnih apela i upozorenja medija i volontera”, navodi GLAS u priopćenju.

Osnivanje stožera

Nezamislivo im je da Vlada tek sad najavljuje osnivanje stožera, te ističu da bi “svaka normalna i razumna država odmah prvi dan proglasila katastrofu i preuzela odgovornost za saniranje posljedica elementarne nepogode ovih razmjera”.

Dosad su, kažu, već trebali biti pregledani svi objekti, osigurana sva opasna područja i svi građani smješteni na sigurno, posebno jer je to područje svakodnevno pogođeno naknadnim potresima. No, ponovno se pokazalo da, ocjenjuje GLAS, državom ne upravlja nitko i da se građani ne mogu pouzdati u brzu i primjerenu reakciju državnih institucija kad im to najviše treba.

GLAS upozorava da je prošlotjedni potres snažno pogodio i Zagreb, u kojemu su nastale dodatne štete te je još jedan dio građana morao napustiti domove i to prije nego je Vlada uopće ozbiljno krenula u obnovu nakon potresa u ožujku.

“Devet mjeseci nakon zagrebačkog potresa 76 obitelji još uvijek stanuje u kontejnerima, u kojima ih je ih zatekao i ovaj potres”, ističe GLAS.

