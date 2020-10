STRANKA FOKUS TRAŽI OD PLENKOVIĆA DA RAZRIJEŠI MINISTRA ĆORIĆA: ‘Gdje ima dima, ima i vatre…’

Dario Zurovec pozvao je premijera Andreja Plenkovića da umjesto silnih uvreda koje sipa na silne račune bude odgovoran i pokaže zrelost te razriješi Ćorića dužnosti jer, kako je rekao gdje ima dima ima i vatre

Stranka Fokus ponudila je premijeru rok od 24 sata da zbog upletenosti u cijeli niz afera, uključujući i aferu Janaf, razriješi dužnosti ministra gospodarstva Tomislava Ćorića ili će u suprotnom to napraviti saborskim putem zajedno s ostalim oporbenim strankama.

Dario Zurovec pozvao je premijera Andreja Plenkovića da umjesto silnih uvreda koje sipa na silne račune bude odgovoran i pokaže zrelost te razriješi Ćorića dužnosti jer, kako je rekao gdje ima dima ima i vatre.

‘Ako neće premijer, onda ćemo mi’

“Ne može mi nitko reći da jedan ministar ne može znati što se događa s jednim Janafom, što je radila Josipa Rimac, ako je to u njegovom resoru”, kazao je Zurovec na konferenciji za novinare ispred Hrvatskog sabora, dodavši da je to samo dio problema koji se ne rješava godinama.

Poručio je da u zapadnim demokracijama ministri daju ostavku za puno manje stvari, dok se kod nas novac doslovce vozi u gepeku auta, a ministri i kojekakvi opskurni likovi i ekipe se nalaze po klubovima za vrijeme lockdowna dok kafići ne mogu raditi i moraju plaćati dražbine prema državi.

“Pozivam ga da ga razriješi, a ako ne to ćemo napraviti saborskim putem i vjerujem da će se oporba oko toga složiti, to ćemo sve napraviti kroz naredne dane”, rekao je Zurovec, dodavši da su već imali razgovore s određenim klubovima zastupnika. Poručio je da će biti gospoda za razliku od premijera pa će mu ponuditi 24 sata da razriješi svog ministra.

Zajednički jezik za ‘zdrave stvari’

Vezano za prijedlog Domovinskog pokreta koji ima sličan zahtjev, Zurovec je rekao da je tu interpelaciju osobno podržao, dodavši da komunikacija između oporbe postoji i da će se sigurno uskladiti oko toga.

“Kad su u pitanju zdrave stvari za napredak u demokraciji sigurno se bude našao zajednički jezik”, zaključio je Zurovec

Predsjednik stranke Fokus Davor Nađi ustvrdio je da su razni političari u proteklih tjedan, dva svojim performansa i svađama maknuli fokus sa stvarnog problema a to je da su u aferi oko Janafa uključeni ljudi iz izvršne vlasti i to prvenstveno oni u čijem je to resoru.

‘Ima privatne odnose s Rimac i Kovačevićem’

“Ne treba isključiti ni druge ministre, kao ni premijera, ali trebamo naglasiti da se za Ćorića već veže cijeli niz afera, a posebno zabrinjava da su to afere iz njegovog resora u koje su uključeni ljudi s kojima on očito ima privatne odnose poput Josipe Rimac i Dragana Kovačevića”, rekao je.

Poručio je kako je došlo vrijeme da se vrati fokus na bitno a to je da se prestane raspravljat po medijima i da se o tome počne pričati u Hrvatskom saboru. Zato stranka Fokus, kazao je, poziva ostale stranke oporbe da se krene u prikupljanje potpisa za pokretanje postupka opoziva Ćorića.

“Dajemo priliku ostalim oporbenim strankama ali i koalicijskim partnerima HDZ-a da se svojim glasom u Saboru se izjasne što misle o toj aferi”, poručio je Nađi.

