U Rovinju u ovo doba odmara i do 37 tisuća gostiju na dan. Među njima i turistička patrola RTL-a i slovenskog Pop TV. Raspolaže s 40.000 kreveta, upravo Rovinj svake godine prvi dočekuje milijuntog turista, prenosi Danas.hr.

'Gosti dolaze u Rovinj, onda i dosta očekuju'

"Sinoć smo uživali, naručili smo riblju platu za dvoje i bila je samo 46 eura. Živimo u Parizu tamo bi nas to stajalo bog zna kol'ko, više od 100 eura. Bilo je stvarno ukusno, a usluga fantastična", rekla Josephine. "Što se tiče cijena, jeli smo ribu i krumpiriće i cijena je u redu. Riba je bila jako dobra", rekao je talijanski par.

"Gosti dolaze u Rovinj, onda i dosta očekuju. Mi dosta pazimo da su namirnice koje koristimo tu iz našeg mora, lokalne namirnice iz kopna istarske. Naša kuhinja se svodi na lokalne proizvode", kaže Filip Boškoski, vlasnik restorana u Rovinju.

"To da je Rovinj lijep to sam već znao, a i pogled govori sam za sebe a sada sam se uvjerio da se ovdje fino jede za korektnu cijenu" , zaključuje slovenski novinar Jaka Vran, prije nego što odluči probati simbol poskupljenja ove sezone - sladoled. Cijena kuglice je od dva eura na više, no RTL-ova Petra Fabian da njen sladoled koji je stajao 2,80 zaista vrijedi toliko. "Puno se buke diglo ove godine oko sladoleda, ali ovaj zaista vrijedi toliko".

Noćenja se može naći i jeftinije, ali čemu?

No koliko košta noćenje? " U ovom periodu koji je najtraženiji od 330 eura za noćenje u standard sobi pa sve do naše najveće sobe de luxe suite s pogledom na more koja doseže cijenu od 500 eure", govore u jednom hotelu.

Smještaj se može naći i po puno nižim cijenama, ali oni koji dolaze u Rovinj uglavnom su spremni platiti više, ako za to dobiju adekvatnu vrijednost. A to bi mogla biti važnija lekcija za turizam u čitavoj Hrvatskoj. Što je još istaknula turistička poatrola, pogledajte u prilogu