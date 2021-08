Turisti se u Hrvatskoj na razne načine snalaze da ljetovanje provedu što jeftinije. Glas Istre piše o desetak stranih turista koji su se dosjetili parkirati svoje kampere (i boraviti u njima) na parkiralištu pored tamošnjeg željezničkog kolodvora.

Ne može im nitko ništa... osim djelatnika Pulaparkinga

Tako s jedne strane imaju pogled na more, a s duge na drevnu Arenu. I to sve za nula kuna, a u najgorem slučaju za 100 kuna. Već danima su ondje i nitko im ništa ne može, osim djelatnika Pulaparkinga koji ih ujutro obiđe i podijeli im kazne za nepropisno parkiranje, a nekima i za neplaćanje parkinga. No to je sve uvrh glave 100 kuna.

"Jučer kad smo stigli nismo imali kovanica pa nismo platili parking. Dobili smo kaznu od 100 kuna, to ćemo platiti. Na kraju, to nam je jeftinije nego u kampu", kazala je za Glas Istre jedna mnogobrojna talijanska obitelj iz Napulja koja ljetuje 'na divlje' u jednom od tih kampera.

I za ručak se snalaze kako znaju. Novinarki Glasa istre ispričali su kako su iz mora izvukli pedoče (dagnje) te ih pripremili s napoletanskom pastom.