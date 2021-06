SDP-ova veteranka Željka Antunović, nezadovoljna odlukom vodstva stranke o raspuštanju zagrebačke organizacije, predala je istupnicu. "Nisam više članica SDP-a. Članstvo stranke je vojska, a generali nikad ne likvidiraju svoju vojsku", kazala je za Jutarnji list Antunović koja je još prije 13 godina podnijela ostavku na mjesto zamjenice predsjednika SDP-a nezadovoljna radom tadašnjeg predsjednika Zorana Milanovića.

'Ostajem ljevičar bez Peđe'

Trinaest godina u njoj se taložila gorčina.

"Konačna točka na "i" je to što ne mogu gledati kako vrh stranke omalovažava članstvo, pogotovo ono koje je dalo značajan doprinos radu SDP-a", pojasnila je Antunović.

No, nije jedina koja ovih dana napušta SDP kritizirajući Peđu Grbina. Marko Melčić, bivši dugogodišnji direktor zagrebačke Čistoće, kratko je napisao na Facebooku: "Cijepio sam se dva puta, upisivati se u stranku neću dva puta. Ostajem ljevičar bez Peđe". I Mladen Pejnović, bivši predstojnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, poručio je slično: "Izbaci, budite sigurni: niti ću žaliti niti se ponovno upisivati. Nisam inferioran ni pred kime u SDP-u da bih postupio drugačije. Razmislio sam dobro i to je to."

'Čak ni Savez komunista nije uvodio povjerenike'

Pejnović za Jutarnji pojasnio svoju odluku rekavši da ono to radi vodstvo stranke ne korespndira s politikom 21. stoljeća. "Stranka koja bi trebala biti online i uključivati tisuće ljudi u raspravu bavi se osnivanjem Povjerenika. Pa zadnji put je to napravila Komunistička partija u Dalmaciji i Slavoniji krajem Drugog svjetskog rata, to čak ni Savez komunista nije imao", kazao je Pejnović te dodao: "Ako me zamole, možda i ostanem, ali da bih išao nekome na razgovor - ne dolazi u obzir".

Problem je dublji od sukoba Grbina i Bernardića

Sugovornici Jutarnjeg lista problem vide dubljim od sukoba sadašnjeg i bivšeg predsjednika stranke, Grbina i Davora Bernardića. Grbinov argument da je to razlaz s onima koji su stranku pretvorili u svoj servis smatraju cinizmom jer u njegovom potezu vide baš to: da začepi usta stranačkoj opoziciji i "uhljebi" Joška Klisovića za novog šefa zagrebačke organizacije, što, napominju, ne bi moglo proći bez brisanja i prepariranja članstva.

"Evo, pozvali su me na specijalni raport, povjerenik za Zagreb Davor Terzić, Ivan Račan i Davor Nikolić, 'prinudni upravitelj SDP-a za Gornji grad i Medveščak', premda je Nikolić s Trešnjevke i ne zna kakvo je stanje kod nas, a donosit će odluke o tome tko je podoban", ispričao je anonimno Jutarnjem listu jedan SDP-ovac. "Ne mogu shvatiti da sin radi sve suprotno od onoga što je zagovarao njegov otac Ivica koji je razvijao demokraciju", dodaje.

Ivan Račan je to ironično prokomentirao: "Razumijem da sam svima meta, a meta sam zato što sam dobio najviše glasova u izboru za vodstvo stranke. GO kontaminiran je nezadovoljstvom i sukobima koji traju više od desetljeća. Svu energiju trošimo na svađe. To je dovelo do toga da se bavimo sobom umjesto programom."