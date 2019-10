SINDIKALNI ŠEFOVI NEUMOLJIVI: ‘Idemo do kraja sa štrajkom, bez obzira ima li novca ili ne, bez obzira na raspad koalicije’

Potpredsjednica Splitsko-dalmatinskog ogranka Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Marita Guć ističe da je od škole do škole različita situacija oko potpore štrajku

Već 15 dana traje štrajk u hrvatskim školama, a kako sada stvari stoje, čini se da mu još skoro neće doći kraj. Danas nema nastave u Splitsko-dalmatinskoj te Virovitičko-podravskoj županiji.

U podne će se održati nova konferencija za medije Sindikata hrvatskih učitelja i Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske na kojoj će predsjednici Sanja Šprem i Branimir Mihalinec izvijestiti o štrajku u osnovnim i srednjim školama i otkriti u kojim će se županijama štrajkati sutra.

Mihalinec je u emisiji Hrvatskog radija “U mreži prvog” komentirao aktualnu situaciju u kojoj iz Vlade ne stiže poziv na sastanak oko koeficijenata složenosti poslova. Također, pitanje je i koliko će sredstava biti u proračunu za nadolazeću 2020.

‘Želimo sjesti za stol’

“Mi smo krenuli u štrajk do ispunjenja zahtjeva. Sa strane Vlade obmanjuju javnost da su naši zahtjevi zadovoljeni. Ljudi u osnovnom i srednjem školstvu spremni su nastaviti štrajk do kraja, bez obzira hoće li doći do raspada koalicije ili ne, ima li u proračunu novca ili ne. Što se proračuna tiče, on je gotov kada ga usvoji Hrvatski sabor. Mi očekujemo i vjerujemo da ćemo konačno sjesti za stol.”

Mihalinec dodaje i da bez podrške ministrice Blaženke Divjak njihovi zahtjevi ostaju jednaki.

‘Veće plaće ne traže se na ovakav način’

Pomoćnik ministrice Stipe Mamić ističe pak da se zaostajanje plaća ne rješava se na ovakav način:

“Ponuđenim Vladinim prijedlogom rasta osnovice, dolazimo na razinu rast plaća od gotovo 20-ak posto u zadnje tri godine. To je rast plaća koji nije zabilježen u zadnjih 20 godina. S obzirom na najave usporavanja gospodarskog rasta kod naših glavnih partnera Njemačke i Italije, pitanje je kada ćemo imati priliku da ponovimo takav rast.”

Potpredsjednica Splitsko-dalmatinskog ogranka Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Marita Guć ističe da je od škole do škole različita situacija oko potpore štrajku. Potpora roditelja štrajku, govori statistika, je na razini oko 50 posto.

“Prvi se puta dogodilo da dobivam pozive podrške roditelje, iznoseći podatke od odazivu u njihovoj školi”, naglasila je Guć.