ŠTRAJK U ŠKOLAMA IDE DALJE! Sindikalisti odbili Plenkovićev prijedlog o povišici: ‘Ovo je perfidno, sve je ignorirao!’

Nakon premijerove objave o rastu plaća za državne i javne službenike, oglasili su se i sindikalisti u obrazovanju te jasno dali do znanja da Plenkovićev prijedlog nije rješenje problema u njihovu sektoru

Šef Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Branimir Mihalinec, reagirao je na konferenciji za medije na premijerov današnji prijedlog za povećanjem plaća svim zaposlenicima u javnim i državnim službama za 6,12 posto.

“Ovo je prvi put da predsjednik Vlade RH daje ponude sindikatima javnih službi za povećanje sindikalne osnovice preko saborske govornice. Danas je predsjednik Vlade RH za saborskom govornicom ponudio sindikatima državne službe povećanje osnovice u 2020. godine u tri maha, dva plus dva plus dva, što kumulativno iznosi 6,12 posto, u potpunosti ignorirajući da se vode pregovori o osnovici za javne službe, da je sada rasprava u protokolu i da će pregovori biti potkraj listopada i početkom studenoga; potpuno ignorirajući činjenicu da je jednako tako pokrenuo pregovore o povećanju osnovice sa sindikatima državnih službenika. I tada još premijer kao tekst povećanja predloga osnovice prebacuje na zaposlene u odgoju i obrazovanju i da to riešava zahtjeve zaposlenika u štrajku”, rekao je Mihalinec i dodao kako je to zapravo ponuda sindikatima javnih službi i to bez pregovora.

Nema rješavanja problema

Dodao je kako povećanje plaća svima u javnim i državnim službama neće riješiti probleme zaposlenih u sektoru odgoja i obrazovanja.

“Je li to premijer pretpostavlja da predstavnici sindikata mogu prihvatiti ili odbiti prijedlog za povećanje osnovica za javne i državne službe, pa da zbog toga sada prekinu štrajk? Nijedna njegova rečenica ne rješava problem zbog kojeg se danas već peti dan štrajka u osnovnim i srednjim školama. Sindikati obrazovanja su postavili jasne zahtjeve za korekcijom i izmjenama složenosti poslova, jer su oni u sustavu javnih službi narušeni, jer je koeficijent složenosti poslova visoke stručne spreme učitelja, nastavnika i svih onih koji rade s djecom zaostaju za ciljanim koeficijentom za 6,11 posto. Povećanjem osnovice za sve jednako, ta se razlika ni najmanje ne smanjuje, ona ga zadržava u jednom relativnom obliku, ali u apsolutnom se povećava razlika između tih plaća”, rezolutan je Mihalinec.

Najavili su da će se i sutra štrajk odvijati u skladu s ranijim najavama. Tako će biti zatvorene škole u Zadarskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Sisačko-moslavačkoj i Karlovačkoj županiji. Mihalinec je dodao i kako želi samo s premijerom razgovarati o spornom koeficijentu, a do tog sastanka će se štrajk nastaviti u županijama koje još nisu bile obuhvaćene. Naglasio je kako će sutra medijima prezentirati kako će se štrajk u školama odvijati od sljedećeg tjedna. Rekao je kako je postotak štrajkaša u županijama između 80 i 90 posto.

Gdje su pare?

Predsjednik Matice hrvatskih sindikata, Vilim Ribić, cinično je komentirao kako premijer daje više od onoga što su sindikati tražili te je model povećanja plaće za dva plus dva plus dva posto nazvao “super startnim prijedlogom za povećanje osnovice, jer su prošle godine startali s dva posto” te objasnio kako su sindikati u protekle dvije godine “navukli” povećanje plaća za 11 posto, iako je Vlada bila spremna dati samo dva posto.

Na kraju je ozbiljno rekao kako je ovo “politikantski vrlo nekorektan prijedlog zato jer on šalje poruku poluupućenoj javnosti, koja će misliti da je on sad izašao u susret prosvjetarima, a oni nastavljaju sa štrajkom”. Na kraju je rekao kako je to poruka njegovim članovima u HDZ-u i nešto na što bi se “mogao okačiti i HNS”, kritizirajući izjavu njihova zastupnika Milorada Batinića i upitao – gdje su pare?

“Sindikati javnih službi procjenjuju da sredstava ima, pogotovo nakon hvalevrijedne odluke da se ne ide u smanjenjen stope PDV-a, da se ne prekoračuje deficit, ne ugrožava se pad kamatnih stopa i kreditni rejting. Ništa se ne događa od onog što sami nisu predviđali i sada kad nema smanjenja PDV-a ima novca. Molimo obrazloženje gdje su pare? Kamo idu ti novci, 4,7 milijardi kuna, za koga to ide? Za povlaštene mirovine, za avione, za ova ili ona poduzeća?”, pita se Ribić, konstatirajući kako Plenković nije iznio dogovor sa sindikatima.

Nastavak Milanovićeve politike

Mihalinec je na kraju zaključio kako nijedna predložena brojka ne valja. “Slijedi se politika Zorana Milanovića i to je suludo! On je zacementirao te koeficijente, on je postavio odnose između koeficijenata. I sada premijer koji ima priliku to ispraviti i reći ‘ja sam taj koji brine o tome’ provodi jednaku politiku Zorana Milanovića i dalje – horizontalno, svima isto. To je politika istih želudaca, pa to je socijalizam na kubik.”

Mihalinec je rekao kako prijedlog pokazuje da niti HNS, koji podržava sindikate u štrajku, ne poznaje problem, već ga je poznavala jedino resorna ministrica, Blaženka Divjak.