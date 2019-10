ŠTRAJK U ŠKOLAMA IDE DALJE! Sindikalisti odbili Plenkovićev prijedlog o povišici: ‘Ovo je perfidno, sve je ignorirao!’

Šef Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Branimir Mihalinec reagirao je na konferenciji za medije na premijerov današnji prijedlog za povećanjem plaća svim zaposlenicima u javnim i državnim službama za 6,12 posto.

“Ovo je prvi puta da predsjednik Vlade RH daje ponude sindikatima javnih službi za povećanje sindikalne osnovice preko saborske govornice. Danas je predsjednik Vlade RH za saborskom govornicom ponudio sindikatima državne službe povećanje osnovice u 2020. godine u tri maha, dva plus dva plus dva, što kumulativno iznosi 6,12 posto, u potpunosti ignorirajući da se vode pregovori o osnovici za javne službe, da je sada rasprava u protokolu i da će pregovori biti krajem listopada i početkom studenog; potpuno ignorirajući činjenicu da je jednako tako pokrenuo pregovore o povećanju osnovice za sindikatima državnih službenika. I tada još premijer kao tekst povećanja predloga osnovice prebacuje na zaposlene u odgoju i obrazovanju i da to riješava zahtjeve zaposlenika u štrajku”, rekao je Mihalinec.

Dodao je kako povećanje plaća svima u javnim i državnim službama neće riješiti probleme zaposlenih u sektoru odgoja i obrazovanja.

“Je li to premijer pretpostavlja da predstavnici sindikata mogu prihvatiti ili odbiti prijedlog za povećanje osnovica za jevne i državne službe, pa da zbog toga sada prekinu štrajk? Nijedna njegova rečenica ne rješava problem zbog kojieg se danas već peti dan štrajka u osnovnim i srednjim školama. Sindikati obrazovanja su postavili jasne zahtjeve za korekcijom i izmjenama složenosti poslova, jer su oni u sustavu javnih službi narušeni, jer je koeficijent složenosti poslova visoke stručne spreme učitelja, nastavnika i svih onih koji rade s djecom zaostaju za ciljanim koeficijentom za 6,11 posto. Povećanjem osnovice za sve jednako, ta se razlika ni najmanje ne smanjuje, ona ga zadržava u jednom relativnom obliku, ali u apsolutnom se povećava razlika između tih plaća”, rezolutan je Mihalinec.

Sindikalisti su odbili ovaj prijedlog, smatrajući ga perfidnim prijedlogom, koji je dobar za startnu podlogu za pregovore o povećanju plaća, kojim se nastoji zavarati dio političke javnosti, pa i HNS.

Mihalinec je rekao kako prijedlog pokazuje da niti HNS, koji podržava sindikate u štrajku, nije poznavao problem, već je o tome nešto znala jedino resorna ministrica, Blaženka Divjak.