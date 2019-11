ŠTRAJK PRERASTA U PRAVU POBUNU! Sindikalist upozorava: ‘Ako se to vrlo brzo ne zaustavi, bit će tu još svakojakih iznenađenja!’

Prosvjedni radnici se više ne bore samo za 6,11%, nego je štrajk prerastao u borbu za dostojanstvo

I dok je na izjašnjavanju članstva Sindikata Preporod i nečlanova koji su sudjelovali u štrajku prosvjetara 88,03% onih koji su pristupili izjašnjavanju odbilo “konačnu ponudu” Vlade Republike Hrvatske da im se plaća iduće godine poveća za 10,4 posto, prosvjetni radnici opisuju štrajk kao borbu za dostojanstvo.

“Svi bismo mi voljeli da smo u razredu. Mi smo učitelji zbog toga što volimo raditi s djecom, ali očito je da to netko ne razumije ili ne želi razumjeti zašto je ovakva situacija. Bit ovoga štrajka prije svega je bilo za 6,11%, ali to više nije bitno. Najbitnije od svega je dostojanstvo učitelja. To očito naša Vlada ne razumije”, rekla je u HRT-ovoj emisiji PULS Marina Vukančić, profesorica matematike, te dodala da u školama trenutačno ima jako malo djece i da su oni zbrinuti u školi.

Da učitelji prolaze prekrasne i tužne trenutke s djecom, potvrdila je učiteljica razredne nastave Danijela Strmotić, a Silvija Jurković, učiteljica razredne nastave, rekla je da je učiteljima oduzet dignitet. “Neki ljudi bi rekli ne može vam nitko to uzeti, ako si vi to ne dopustite. S time se ne bih složila.”

Pogrešna slika o obrazovanju

“Mnogi misle da imamo puno slobodnog vremena. Učitelj koji predano radi ovaj posao, sa srcem, ima jako malo vremena. Za vrijeme godišnjeg odmora mi već planiramo nastavnu godinu koja slijedi. Mora se promijeniti ta slika o obrazovanju i mislim da je ovaj štrajk jedan od tih poteza”, kazao je Dejan Nemčić, profesor geografije.

Željko Stipić, sindikat Preporod, kaže da ovo nije najdulji štrajk u prosvjeti, rekavši da je 1994. godine štrajk trajao puna tri tjedna i jedan dan.

“Školski sindikati su u odnosu na sindikate u javnim službama štrajkaški potentniji od drugih. Naši članovi su u velikoj mjeri svi visoko obrazovani. Rade jedan društveno izuzetno važan, odgovoran, ali podcijenjen posao. Kroz štrajkove se može vidjeti odnos vlasti prema nama, naše profesije te odgoja i obrazovanja. Ti štrajkovi su uvijek bili odgovor na nešto. I ovaj štrajk je odgovor”, kazao je Stipić.

Štrajk kao pobuna

Smatra da je štrajk nadrastao početne okvire.”Vlada nije svjesna da ovo pomalo nadrasta okvire nekog štrajka. Ovo postaje neka vrsta pobune. Ako se to vrlo brzo ne zaustavi, bit će tu još svakojakih iznenađenja”, smatra Stipić.

Tvrdi za HRT da će štrajk na kraju imati dva rezultata, nastavnici će dobiti ono što su zahtijevali, a njihovi učenici brzu poduku o tome kako ne treba pognuti glavu, kako treba za ono što ti pripada u borbi ustrajati.

