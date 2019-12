NAKON OVOGA, ŠTRAJK BI MOGAO POTRAJATI; Sindikalist oštro po Plenkoviću: ‘On živi u svom svijetu, ne osjeća bilo naroda’

On služi ovom narodu i njemu se treba pokloniti. Red je da razumije da je napravio niz taktičkih i strateških pogrešaka, podcijenio je problem. Razumijem da ima drugih briga, ali to je mentalitet diplomata. I nije to samo Plenković, i Milanović je isti takav bio, rekao je Ribić

Nakon što sastanak u Vladi u petak nije urodio dogovorom, premijer je pred novinare poslao predstojnika Ureda, koji je sindikate prozvao da su izazvali situaciju koja kao taoce trži i djecu i druge javne službe. Smatra kako su se “sindikati ukopali u rovove i ne odstupaju od pozicije od prije dva mjeseca”.

Obzirom na to da štrajk traje već dva mjeseca, a već će treći tjedan štrajkati sve škole, spominje se i uvođenje radne obveze. No predsjednik Matice sindikata Vilim Ribić ne vjeruje da će Vlada posegnuti za zabranom štrajka.

‘Nema pravnog temelja za uvođenje radne obveze, doduše sve je moguće’

“Za to nema pravnog temelja. Doduše, u ovoj zemlji je sve moguće, vidjeli smo kako institucije odlučuje. Ako gledamo propise, ljudsko pravo, ustavno pravo, onda nema nikakve šanse da zabrana prođe”, rekao je Ribić u razgovoru za RTL.

Premijer Andrej Plenković i dalje govori da nema razloga za štrajk.

“Nikako ne može shvatiti da ovo nije bio zahtjev za rast plaća, nego kako bi se izjednačila vrijednost poslova u javnim službama. Njegova Vlada je 12 puta mijenjala Uredbu, nema razloga da to ne napravi i za prosvjetare”, smatra Ribić.

‘Nema šanse da idemo protiv volje članova’

Istaknuo je kako su sindikati dosad vodili radnike i štrajkaše, a nakon referenduma oni vode čelnike sindikata.

“Nema šanse da napravimo nešto što je protiv volje članova. Oni su rekli zašto je ovo važno. Premijer je prvi koji bi trebao razumjeti. On služi ovom narodu i njemu se treba pokloniti. Red je da razumije da je napravio niz taktičkih i strateških pogrešaka, podcijenio je problem. Razumijem da ima drugih briga, ali to je mentalitet diplomata. Živi u svom svijetu, ne osjeća bilo naroda, probleme… I nije to samo Plenković, i Milanović je isti takav bio”, kaže Ribić koji i dalje vjeruje u potporu građana jer “politika Vlade izaziva nezadovoljstvo i u drugim segmentima društva”.