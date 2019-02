STRAHUJETE OD POSKUPLJENJA PLINA? Strahujte još više jer ovo što nas čeka je samo početak, opako će nas udariti po džepu

I dok u Hrvatskoj poskupljenja prate svjetske trendove, plaće ih ne prate nimalo

O novom poskupljenju plina govori se već neko vrijeme, a unatoč vladinoj računici, potrošači kažu kako će računi dolaziti znatno veći od onoga što kaže Vlada.

No, i to poskupljenje moglo bi biti tek prvi plinski udar na džepove građana, javlja Dnevnik Nove TV. Jači udar mogli bismo očekivati za dvije godine kad se očekuje liberalizacija tržišta. “S današnjim cijenama plina, to bi značilo da im cijena automatski raste nekih 25 ili 30 posto”, kaže Nina Domazet, glavna urednica portala Energetika.

Razliku između tržišne cijene i cijene za kućanstva trenutno pokriva opskrbljivač. “Taj posrednik je HEP i HEP snosi gubitke, koje onda znači elementira kroz svoje neke druge stavke u poslovanju”, ističe Domazet. Dakle, niže cijene plina plaćamo višim cijenama struje.

Tipičan je to primjer pretakanja iz šupljeg u prazno, no najviše vejrojatno ljuti to što poskupljenja prate svjetske trendove, ali plaće ni približno.

“Ne možemo kad se radi o poskupljenju gledat tržište svjetsko, a kad se radi o standardu života i o financijskim primanjima građana Republike Hrvatske, onda to nema veze sa svijetom”, smatra Igor Vujović, predsjednik Društva za zaštitu potrošača Hrvatske.