Nakon izmjena Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, predviđene su izdašne kazne i od 50.000 kuna za odgovorne osobe koje ne kontroliraju covid potvrde. No već dugo je propisano nošenje obvezne maske, a u godinu dana, policija je izdala manje 1500 kazni.

A dovoljno je pogledati javni prijevoz da se vidi koliko se ta mjera krši.

'Da mi se ne pokvari ruž'

"Svi nose, osim mene. Da mi se ruž ne pokvari na usnama", sa smiješkom govori za RTL jedna od putnica. Kazne od 500 kuna se ne boji.

Vozači ne mogu puno napraviti, a čak i u vrijeme kada su kafići bili zatvoreni, javni prijevoz je radio. Formalno, postojale su preporuke o broju putnika, no nitko ih nije kontrolirao.

"Svi smo se mi vozili bar jednom u autobusu i lijepo piše, ne ometati vozača u vožnji. On je tu da vozi. On tu nije ni zaštitar ni policajac, odgovornost ne može prebaciti samo na vozača koji radi svoj posao nego to je odgovornost na svim pojedincima", tvrdi Vesna Lukić, predsjednica udruge autobusera Ragusa.

'Idealno bi bilo da se traže covid potvrde'

Prije mjesec dana zaustavljen je vlak u Dugom Selu zbog maske, intervenirala je policija. Ako putnik odbije staviti masku, isključuje ga se iz prijevoza i vlakopratno osoblje poziva policiju. No pitanje je što vozač gradskog prijevota uopće može napraviti ako ima putnika koji odbija nositi masku, kao i što mogu putnici,

"Bilo bi idealno da je razmak jedan do dva metra, da putnici sjede cik-cak. Da je u svakom redu po jedan putnik, da je oko 40 posto kapaciteta popunjeno i da svi nose pravilno maske. Preporučila bih FPP2 maske jer su one puno bolje. COVID putovnice se ne provjeravaju, nisu obavezne za autobusni promet, ali bi evo bilo idealno da se koriste", objašnjava Dijana Mayer, epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.