STRAHOVITA OLUJA ZAHVATILA ISTRU: Rijetko viđeni prolomi oblaka nad Pazinom i Buzeštinom, građani javljaju: ‘Opako je!’

U samo pola sata na Pazin je palo 45 litara kiše po četvornom metru pa su ulice u starome dijelu grada plivale u vodi. Istodobno su i dijelovi Istarskog ispilona kod Pazina bili poplavljeni, a promet je bio zaustavljen

Snažno olujno nevrijeme zahvatilo je poslijepodne Istru i potvrdio prognozu da će grmljavinski pljuskovi ponegdje na našem najvećem poluotoku biti intenzivniji. Za kratko vrijeme u nekim dijelovima Istre palo je i do 70 litara kiše po četvornom metru.

Poplavljeni i dijelovi Istarskog ipsilona

Glas Istre piše da je u Pazinu u samo pola sata palo 45 litara po četvornom metru gdje su u starome dijelu grada ulice plivale u vodi, a tijekom nevremena na Pazin se sručila i sitna tuča. Također, Glas Istre piše da je “snažni kišonosni sustav uz tisuće munja” rano poslijepodne zahvatio Buzeštinu. “Opako je”, napisao je čitatelj koji je poslao snimku ‘potopa’ u Pazinu.

Istodobno s olujnim nevremenom, za kratko vrijeme i temperature zraka naglo su pale. Nakon što je pogodio Istru, olujno nevrijeme nastavilo je ‘putovati’ prema Kvarneru i središnjoj Hrvatskoj. No, kako su Istrametu javili građani, nevrijeme je došavši do Rapca već oslabilo.

Zbog obilnih padalina i dijelovi Istarskog ipsilona kod Pazina bili su gotovo posve poplavljeni zbog čega je i promet bio neko vrijeme zaustavljen.

Sutra razvedravanje i ponovno žega

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) do kraja dana kiša i grmljavinski pljuskovi mogući su i na sjevernom Jadranu te u unutrašnjosti Hrvatske, osobito u noći. DHMZ je za cijelu Hrvatsku do kraja dana objavio žuti meteoalarm.

Sutra će već biti drugačije. DHMZ prognozira na Jadranu pretežno sunčano i vruće, dok će u unutrašnjosti još u noći i rano ujutro prevladavati oblačno uz lokalne pljuskove i grmljavinu, osobito u Slavoniji. Potom slijedi razvedravanje, s tim da je poslijepodne u gorju lokalno moguć i poneki pljusak.

Vjetar u unutrašnjosti bit će slab, a na Jadranu će ujutro puhati slaba do umjerena bura, potom sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20 na kopnu te od 22 do 27 na moru, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 °C.