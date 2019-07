STRAHOTA U OREBIĆU: MALOLJETNIK UBIO DJEVOJKU (15); ‘Neka roditelji kazneno odgovaraju. Dali su nezrelom sinu ubojit motocikl u ruke!’

Stručnjak za promet Željko Marušić kaže da strašna tragedija u Orebiću zvoni na uzbunu i zato predlaže tri mjere koje bi mogle naš cestovni promet učiniti sigurnijim

Orebić je zavijen u crno nakon tragične nesreće u kojoj je poginula 15-godišnjakinja. Na nju je u srijedu oko 23:30, dok je prelazla pješački prijelaz u Ulici bana Josipa Jelačića naletio sportski motocikl KTM Duke 390 koji je vozio 17-godišnjak. Maloljetnik je tek položio vozački ispit, a s njim je bila 18-godišnja prijateljica koja se nalazi u teškom stanju. Stručnjak za promet Željko Marušić kaže da strašna tragedija u Orebiću zvoni na uzbunu i zato predlaže tri mjere koje bi mogle naš cestovni promet učiniti sigurnijim.

“Osnovna je odgovornost roditelja koji su nezrelom 17-godišnjaku u ruke dali praktički sportski motocikl, koji snagom od 43,5 KS na 150 kg mase do stotke ubrzava u manje od šest sekundi i može potegnuo 170 km/h. U toj dobi može imati samo vozačku dozvolu za motocikl klase A1, s motorom obujma do 125 ccm i snage do 15 KS, a pitanje je imali i nju”, napisao je Marušić na Autoportalu.

Marušić u ovom slučaju donosi tri zaključka, odnosno, mjere:

1. Riječ je o kaznenoj odgovornosti roditelja koji su nezreloj osobi u ruke dali ubojit motocikl, koji ne smije voziti.

2. Za ovakav niz teških i pogibeljnih kršenja Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Kaznenog zakona treba, uz ostale mjere, propisati doživotnu zabranu upravljanja motornim vozilima u cestovnom prometu.

3. Ako se može reći da ovom preteškom zlu i tragediji ima nešto dobrog je da se ovim primjerom mogu i trebaju ušutkati svi koji se protive oduzimanju vozila koje je vezač pretvorio u oružje, sredstvo za ubijanje, neovisno o vlasniku. Takva vozila treba oduzimati, vozača procesuirati po neizravnoj odgovornosti za počinjenje kaznenih djela, a ako on nakon toga želi, neka u pravnom postupku ishođuje obeštećenje od osobe kojoj je neodgovorno dao vozilo na upravljanje, navodi Marušić.

Detalji nesreće: Djevojka je prelazila cestu oko dva metra od pješačkog prijelaza

Inače, PU dubrovačko-neretvanska, nakon što je dovršila očevid, objavila je u petak detalje nesreće.

“Do prometne nesreće došlo je kada je 17-godišnji vozač motocikla dubrovačkih registracijskih oznaka, krećući se iz pravca Kučišta u pravcu Stona, uočivši sa svoje desne strane dvije pješakinje (koje su prethodno bile u društvu nastradale 15-godišnjakinje), prešao na lijevu prometnu traku gdje je došlo do udara u 15-godišnju pješakinju koja je kolnik ceste prelazila na udaljenosti od oko dva metra od pješačkog prijelaza. Uslijed udara, 15-godišnjakinja je preminula na mjestu događaja, dok su 17-godišnji

vozač motocikla i putnica koja se u tom trenutku s njim nalazila na motociklu, zbog težine ozljeda prevezeni u splitsku bolnicu gdje su zadržani na daljem liječenju”, navodi policija.

Dodaju kako su, zbog sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom, protiv 17-godišnjeg motocikliste podnijeli kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu.

HOROR U OREBIĆU: U naletu motociklista poginula petnaestogodišnja djevojčica koja je prelazila cestu

DJEVOJKU (15) JE ODBACIO 50 METARA DALJE; Svjedoci opisali scenu užasa: ‘Otac je plakao kao kišna godina, a majci je pozlilo’