STRAH VAS JE KORONAVIRUSA, A VEĆ STE UPLATILI PUTOVANJE? Evo u kojim sve situacijama imate pravo na povrat novca

Putnici prema uobičajenim pravilima imaju pravo na povrat novca zbog otkazanog putovanja u specifičnim situacijama, no koronavirus nije među njima

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je zbog epidemije koronavirusa koja se širi po Europi izdalo uputstva svima koji planiraju putovati da izbjegnu odlaske u Italiju, Kinu, Južnu Koreju, Japan i Iran te da se otkažu školski izleti u Italiju. No, unatoč službenim napucima, nije zabranjeno otputovati ni u jednu od tih zemalja.

KORONAVIRUS UGROZIO TURISTIČKU SEZONU? Otkazuju se putovanja: ‘Uložili su novac u apartmane i zadužili se. Strahuju s razlogom’

Agencije i zakoni definiraju uvjete

U kaotičnom izvještavanju o širenju zaraze brojni ljudi razmišljaju o otkazivanju svojih već uplaćenih aranžmana. Turističke agencije se zbog bojazni suočavaju s velikim gubicima, no ne bi trebali i putnici. Iz agencija su tportalu potvrdili kako se u Europskoj uniji i Hrvatskoj tek razmatraju pravila u slučaju otkazivanja putovanja, no nema jasnih obrazaca i procedura. Ipak, neka pravila je već utvrdio Zakon o pružanju usluga u turizmu

“Važno je razumjeti da kod otkaza putovanja agencije ne zadržavaju novac za sebe jer su ga u pravilu već usmjerile hotelijeru, a povrat ovisi o tome definira li se destinacija iz bilo kojeg razloga kao odredište u koje se ne preporučuje putovanje”, pojasnio je uobičajena pravila Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija Hrvatske gospodarske komore i vlasnik agencije Uniline.

Tako u slučaju otkazivanja putovanja zbog straha od zaraze, uz zakon vrijede i opći uvjeti poslovanja turističke agencije s kojom je ugovor sklopljen. Inače, putovanje mogu otkazati agencija ili putnik. Agencije obično otkazuju putovanja zbog “više sile” ili premalog broja putnika, zbog čega se u cijelosti vraća novac putnicima. No, same agencije su već otkazale većinu putovanja u ugrožena područja.

KORONAVIRUS OPASAN PO GOSPODARSTVO: ‘Otjera li zaraza turiste, stradat će državni proračun. Minusi bi mogli biti veliki’

KORONAVIRUS RASTURA EKONOMIJU? Većina firmi u problemima, ključni segment pao u Zagrebu, a to bi mogao biti tek početak

Moguć povrat novca

No, ako agencija nije oglasila aranžmane, a putnik želi otkazati putovanje, povrat novca neće biti u potpunosti, već to ovisi o preostalom vremenu od otkazivanja do putovanja. Tako putnici otkazivanjem u manje od tjedan dana prije puta neće dobiti nikakav povrat novca, a najbolje će proći oni koji su odustali od putovanja mjesec dana ili više prije polaska, jer im agencije jamče od 70 do 90 posto povrata novca.

Otkazivanje putovanja sa sobom nosi troškove, koje je moguće izbjeći uplatom osiguranja od otkaza, čija cijena police iznosi oko pet posto vrijednosti aranžmana. No, ono pokriva samo slučajeve koji su navedeni u polici, a to su uglavnom službene pozive, pogoršanje zdravstvenog stanja ili smrt člana obitelji putnika. Ako se dogode takvi slučajevi, putnici imaju pravo na povrat novca u cijelost, neovisno o tome kad su otkazali putovanje.

MINISTAR MARIĆ TVRDI: ‘Teško je predvidjeti utjecaj koronavirusa na turizam, ali on se može s time izboriti