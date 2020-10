STRAHUJETE DA ĆE VAM SJESTI NEKA OVRHA? Ovako možete provjeriti jeste li dužni i što vam je činiti

Budući da neki građani ni ne znaju je li protiv njih pokrenuta ovrha, postoji mjesto na internetu gdje se to može provjerit

Moratorij na ovrhe prestao je u ponedjeljak pa je i krenula prva faza naplate dugovanja. Građani najviše duguju financijskim institucijama, kažu dostupni podaci, a najčešća dugovanja imaju za telekomunikacijske usluge.

Kako piše Index, ako se oko baci na iznos, građani su najviše dužni bankama, što se odnosi na kredite te potraživanja vezana za kreditne kartice. Dug financijskom sektoru doseže udio od 35 posto u ukupnim dospjelim dugovanjima.

Tri faze naplate dugovanja

U još dvije faze provodit će se naplata ovrha, dakle 20. studenot i 20. siječnja, dok se u utorak pokreću ovrhe zaprimljene do kraja lipnja. Tijekom prve faze dostavljat će se rješenja donesena po prijedlozima zaprimljena do 30. lipnja, dok se u drugoj fazi to odnosi na rješenja zaprimljena do 31. kolovoza. U posljednjoj fazi dostavljat će se rješenja zaprimljena zaključno s 18. listopadom.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo provedbu u tri faze nakon isteka zastoja pa je taj prijedlog Hrvatska javnobilježnička komora dostavila na oko 320 javnobilježničkih ureda, navodi Index. Preko Fine ide najčešći oblik ovrhe pa iz nje izvještavaju da su u razdoblju provedbe ovrhe, od 18. travnja do 30. rujna 2020., zaprimili 217.655 ovrha za potrošače. U prosjeku, kažu iz Fine, jedan ovršenih ima pet ovrha, dvije najčešće.

Budući da neki građani ni ne znaju je li protiv njih pokrenuta ovrha, postoji mjesto na internetu gdje se to može provjeriti.

Provjera o duga

Preko sustava e-Građani može se provjeriti dug i to besplatno putem servisa e-Blokade. Isto tako, tamo stoje podaci o tome tko je ovrhovoditelj i moguće je otvoriti zaštićeni račun kao i preuzeti sve dokumente povezane s ovrhom. Oni koji žele provjeriti je li kod javnog bilježnika protiv njih pokrenut prijedlog za ovrhu to mogu provjeriti u Javnobilježničkoj komori na broj telefona 01/6065-510.

Index piše da, čak i u slučaju da se građanima ovrha na novčanim sredstvima u ponedjeljak provede, a nisu otvorili zaštićeni račun, to mogu učiniti u roku od 60 dana zbog toga što se sredstva s računa ovršenika prenose ovrhovoditelju tek protekom tog roka.

Za građane koji nemaju dovoljno sredstava na računu za otplatu duga, Fina je zaprimila osnovu za plaćanje. Dakle, dužnici trebaju otvoriti zaštićeni račun u Fini te će Fina potom naložiti banci otvaranje zaštićenog računa na koji će se uplaćivati zaštićena primanja, kao što su naknada za bolovanje, socijalna skrb, dječji doplatak te većinu iznosa mirovine ili plaće. Naprimjer, ako je iznos penzije umirovljenika 4.000 kuna, na zaštićeni račun se uplaćuje 3.000 kuna. Na redovni račun će se uplatiti 1.000 kuna i onda će banka s tog računa prenijeti sredstva ovrhovoditelju za otplatu duga.

