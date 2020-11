‘Policija intervenira na nekih pet, šest lokacija, ali ima još hrpa drugih na koje se ne stigne otići. Jednostavno ih je nemoguće pokriti. Te grupe ljudi pljačkaju planinare, slučajne prolaznike… I svi su naoružani, hladnim ili vatrenim oružjem. Provaljuju u vikendice, a kako u ovom kraju ima lovaca, u njima pronađu puške, pa i njih, između ostalog, uzmu sa sobom. Poznajem planinare koje su opljačkali. Kad se to učestalo događa, kad se u objekte provaljuje, pet, šest, sedam ili deset puta, ljudima bude pun klinac svega. Ne zovu više nikoga…’, navodi Tomislav Majnarić iz Delnica

Delnički planinar i vodič, 45-godišnji Tomislav Majnarić, na svom je Facebook profilu objavio da ilegalni migranti stižu na područje Gorskog kotara. Uz objavu je priložio i fotografije dnevnih i noćnih snimki koje su zabilježene na jednoj od šumskih cesta između Brestove Drage i Mrkoplja.

“Žalosno je što mnogi žele zataškati pravo stanje ulaska ilegalnih migranata na područje Hrvatske, pa tako i Gorskog kotara. Kaže se da slika govori više od tisuću riječi… Ovdje je samo nekoliko slika samo jedne nadzorne kamere s područja Mrkoplja. Pogledajte što je snimila samo jedna kamera na samo jednom lokalitetu”, napisao je planinar.

‘Seljani su u strahu’

Nadzorna kamera zabilježila je snimke 10., 12. i 13. rujna, dok je jedna evidentirana i 25. listopada. Majnarić za Slobodnu Dalmaciju kaže da se radi o šumskoj cesti kojom se inače normalno kreću planinari, šumari i lovci koji susreću ilegalne migrante. Ovaj Delničanin zbog prirode svog posla većinu vremena provodi u šumu te je fotografije htio pustiti u javnost s ciljem slanja apela vlastima da hitno nešto poduzmu kako bi se bolje zaštitilo domicilno stanovništvo.

Snimke nadzorne kamere ustupio mu je prijatelj koji se ne želi izlagati u javnosti zbog prirode posla. Planinar kaže da se strah u proteklih godinu i pol dana trajno uvukao među stanovnike goranskih sela. Ističe da se u lokalnim medijima objavljuju izjave nadležnih koji tvrde da je trenutačno stanje u redu.

“Snimke sam dobio tek ovih dana, ali dokazuju kronologiju događaja. Na snimkama je vidljiv kontinuiran hod. To se redovito događa… I to je jako, jako daleko od granice s BiH. Policija ne može odraditi posao koji joj je povjeren. Policajci bi trebali biti postavljeni na granici, a ne da love ilegalne migrante po Gorskom kotaru, jer dok dođu ovdje na tom putu naprave jako puno štete. Nažalost, u Gorskom kotaru su ovakvi prizori svakodnevica”, govori Majnarić za Slobodnu Dalmaciju.

‘Naoružani su, pljačkaju planinare, stavljaju nož pod vrat…’

Planinar tvrdi da su ilegalni migranti ušli duboko u hrvatski teritorij i bez nadzora te to potkrepljuje udaljenošću Bihaća i Mrkoplja. Riječ je o udaljenosti od 150 kilometara.

“Šumski radnici redovito susreću migrante, ali to je toliko uzelo maha da je nemoguće sve prijaviti. Uz to je velik problem što u šumi, na mnogim lokacijama, nema signala za mobitel. I dok se dođe do signala kako bi se uopće moglo telefonirati, oni već zamaknu. Problem je i objasniti policiji točnu lokaciju u šumi. Ja, koji sam tu domaći, donekle poznajem putove, ali netko tko je došao na intervenciju iz druge policijske postaje ima, što je razumljivo, problema sa snalaženjem.

Ne mogu reći da nema policije, ali policajaca je premalo i ne mogu to odraditi. Policija intervenira na nekih pet, šest lokacija, ali ima još hrpa drugih na koje se ne stigne otići. Jednostavno ih je nemoguće pokriti. Te grupe ljudi pljačkaju planinare, slučajne prolaznike… I svi su naoružani, hladnim ili vatrenim oružjem. Provaljuju u vikendice, a kako u ovom kraju ima lovaca, u njima pronađu puške, pa i njih, između ostalog, uzmu sa sobom. Poznajem planinare koje su opljačkali.

Stavljali su im noževe pod vrat… I sad ti budi faca i usprotivi im se, reci im da im ne daš svoju jaknu i mobitel. Što uzimaju?! Mobitel, odjeću i novac. Hranu samo ako su gladni. Neki jedu sve, neki ne jedu svinjetinu, pa hranu traže više ili manje. Zbog svega što se događa izbjegavam planinarenje u svom kraju”, navodi Majnarić.

‘Migranti su izveli organizirani napad na Mrkopalj’

“Nemojte me krivo shvatiti, narod se zaglupljuje tom koronom. Sat vremena Dnevnika, sat vremena korone. A ovo prolazi ispod radara… Uvjeren sam da su mjerodavni upućeni u ovo što se događa, ali nema reakcije. U više sam navrata pozivao ministra Davora Božinovića da, ako je hrabar, dođe k nama i sam prespava u jednoj od vikendica, ali bez zaštitara. Ja ću mu reći gdje, bilo da je riječ o Mrkoplju ili ostalim dijelovima Gorskog kotara. Dok je predsjednica bila gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, molili smo je da pošalje vojsku, zvali smo i gospodina Andreja Plenkovića. Nikad se nisu odazvali niti su došli vidjeti što se tu događa.

Ljudi su izgubili povjerenje u policiju. Jer što?! Ilegalni migranti naprave nekome štetu, razvale nekretninu, a policija dođe i napravi zapisnik. I to je sve. I kad se to onda učestalo događa, kad se u objekte provaljuje, pet, šest, sedam ili deset puta, ljudima bude pun klinac svega. Ne zovu više nikoga, nego se požale nekom od svojih bližnjih i sve ostane na tome. Eto, prije desetak dana dogodio se, nazvao bih ga organiziranim, napad na Mrkopalj. Provaljeno je u isto vrijeme na nekoliko lokacija. Meta te noćne akcije, krađe, bili su automobili, kojima su se ilegalni migranti htjeli prebaciti do granice i nastaviti put dalje. Jednom čovjeku uspjeli su ukrasti Golf… Policija je bila na terenu, napravio se očevid i zaključilo da se ne može pouzdano reći da su auto ukrali migranti, iako vjerojatno jesu.

Migranti dobro znaju da im ovdje nitko neće ništa napraviti. Znači najveća kazna za bilo koje zlodjelo koje naprave na području RH može biti… Što?! Povratak na granicu s BiH. Tamo inače prespavaju, pojedu nešto, eventualno se operu i za dan ili dva opet kreću dalje. I onda nam preostaje opet te iste ljude hvatati po Hrvatskoj. To nema smisla…. To je Sizifov posao. Treba zaštititi granicu”, mišljenje je planinara iz Delnica.

‘Jedan migrant je na našeg dečka izvadio mačetu’

“Dok hodamo po šumi, ako nas je manji broj, uvijek to radimo u tišini. Ali najprije to nije dobro radi divljih životinja. Primjerice, ako vas na vrijeme čuju medvjed ili vuk, oni će se skloniti. Tako bi se pravilno trebalo kretati po šumi. No, sad smo tihi, jer se migranti kreću u velikim grupama od po 20, 30 ili 50 ljudi. Mali milijun puta sam susreo životinje u šumi i nikada nisam imao problema, ali s ovima je bolje ne imati posla. Dosta je da me opljačkaju, uzmu mi mobitel i već su mi napravili štetu. Uvijek ih gledamo izbjeći i ne sukobiti se s njima. Nismo naoružani, a ako se i budemo branili i dođe policija i napravi uviđaj, na kraju će oni biti zaštićeni. Kazna svakako stiže onoga koji se brani i pruža otpor.

Kad su lani migranti napali Begovo Razdolje, lokalni dečki su nakon pljačke jedne kuće krenuli za njima. U jednom trenutku, kad je jedan od naših momaka dohvatio prvog, najbližeg migranta, ovaj je izvukao ogromnu mačetu. Dečki su, naravno, odustali…

Pitam se koja je poanta svega ovoga… Ljudi bez imena i prezimena rade po Hrvatskoj što žele. Prijete, uništavaju i nikome ništa. Vidi se da je politika vlasti takva da se sve gura pod tepih, a većina ljudi se boji za posao, pa radije šute. Pa gospodin Josip Brozović, načelnik općine Mrkopalj, nema dugo izjavio je kako nije u pitanju tako strašan problem, jer treba naučiti živjeti, kako s koronom, tako i s migrantima. Kad sam to čuo, poludio sam. Kako netko može izvaliti takvu glupost?! Ovo nije normalno stanje niti to smije postati. Da moramo živjeti u strahu u svojim domovima i u svojoj državi”, govori delnički planinar za Slobodnu Dalmaciju.

‘Ljudi više ne zovu policiju jer nemaju koristi od toga’

“Ovdašnja policija nedavno se oglasila izjavom kako je situacija, po broju kaznenih djela koja su počinili migranti, puno bolja u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ali problem je što policija nema relevantne podatke, jer je ljudi više ne zovu zato što znaju da od toga nema nikakve koristi. Da država obešteti te ljude, onda bi prijavili svaki razbijeni prozor ili vrata.

To nisu klasični izbjeglice, jer ako vi bježite od rata, kako to da niste sa sobom poveli najmilije. Kad bježite od rata, onda bježite s obitelji, a kad idete u rat, onda to činite sami. Sirija i tamošnji rat i njihovi izbjeglice bili su neka sasvim druga priča, koja nema veze sa sadašnjim ilegalnim migrantima. Sad u Europu kreće svatko kome to padne na pamet. Bez ikakve kontrole. I bez sankcija. Nisam nacionalist, ali nije im mjesto u Europi. To je drugi svijet. I oni ga sa sobom nose i nameću svima nama”, navodi Majnarić.

Policija: ‘Manje migranata prolazi tim područje u 2020.’

Iz PU primorsko-goranske za Slobodnu Dalmaciju odgovaraju da je tijekom 2020. na području cijeloga Gorskog kotara evidentirano smanjenje broja nezakonitih migracija u odnosu na lani. Konkretno, kažu iz policije, na području općine Mrkopalj zatečeno je 79,8 posto manje nezakonitih migranata u odnosu na isto razdoblje 2019. Napominju kako, osim pojedinačnih slučajeva, tijekom postupanja policajaca u prvih deset mjeseci 2020. godine nisu zabilježena veća kretanja nezakonitih migranata kroz Mrkopalj.

“U istom razdoblju na tom području bilježimo i smanjenje broja kaznenih djela koja se dovode u vezu s nezakonitim migrantima za 89,5 posto u usporedbi s deset mjeseci 2019. te nisu zabilježeni nikakvi fizički sukobi lokalnog stanovništva i migranata. Redovito održavamo sastanke s predstavnicima svih jedinica lokalne samouprave na području Gorskog kotara. Vezano uz dostavljene snimke, napominjemo da ne možemo potvrditi lokaciju snimki s kamere koja nam je nepoznata, a u okvirno navedenim vremenima sa snimaka imali smo zatjecanja nezakonitih migranata”, odgovorili su iz policije u vezi snimke s nadzornih kamera na području općine Mrkopalj.