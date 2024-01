Od srpnja 2023. godine prema novome Zakonu o trgovini, tijekom kalendarske godine trgovcima je na raspolaganju tek 16 radnih nedjelja. S tim Zakonom ušli smo i u 2024. godinu, a na trgovcima je na koji će način, odnosno u kojem razdoblju rasporediti njima dozvoljenih 16 nedjelja.

Voditeljica osječke maloprodaje Astek prodavaonica Gordana Dukarić kaže kako se zabrana rada nedjeljom drastično osjeti na prihodima, a na što se jednako žale i prodavači, ispričala je za SIB.hr.

"Prema zakonskim propisima nedjelje su bile plaćene više i prodavači su, unatoč tome što su tih dana radili, znali da će biti više plaćeni nego radnim danom. Kad su u pitanju naši prihodi, odnosno promet, znatno je oslabio i to posebice u nekim od naših mnogobrojnih radnji koje imamo na području Osijeka. Čak nismo primijetili da kupci više dolaze subotom kako bi se opskrbili za nedjelju", zaključuje Dukarić, dodajući da je smanjenje radnoga vremena dovelo do još jednog mogućeg problema, a to je višak radnika. Naime, na četiri prodavaonice, kaže, dvije bi djelatnice mogle biti višak pa iako još uvijek nisu potegli te drastične mjere, neizvjesno je hoće li do njih doći.

Kupci jednako kupuju i nedjeljom, kao i bilo kojim drugim radnim danom. Dukarić kaže da kupci već iz navike obilaze prodavaonice nedjeljom misleći da su zatvorene. A manji broj dozvoljenih radnih nedjelja donosi i manju plaću prodavačima što im, dakako, ne odgovara. Tu je i neizvjesnost otkaza pa iako u Astek prodavaonicama još o tome ne razmišljaju, situacija nije ista kao prije zabrane rada nedjeljom.

Strah da će ljudi ostati bez posla

"Čak i radne naše nedjelje manje su posjećene, jer ljudi misle da ništa u gradu nije otvoreno. Strahujem da će općenito, ne mislim pritom kod nas, dosta ljudi ostati bez posla što svakako nije dobro. No, zakonskih propisa se moramo držati, a kako ćemo sve izgurati, još ne znamo", zaključuje Dukarić.

U lokalnom lancu prodavaonica Kekelić još uvijek ne razmišljaju o tome, no isto kao i u Asteku, pad prihoda zbog neradnih nedjelja itekako će biti osjetan. Potvrdila je to za SIB.hr direktorica Vesna Tomić, rekavši da su im, od stupanja novih zakonskih propisa na snagu, nedjelje u prošloj godini uglavnom bile radni dani, a kako će to izgledati u 2024. godini, još ne zna.

"Mi smo bili otvoreni dosta posljednjih nedjelja u prošloj godini. Sad ne možemo imati predodžbu pada prihoda sve negdje do ožujka, kao niti što ne znamo koliku plaću ćemo moći isplatiti trgovcima. Ne zaboravimo da im je nedjeljom dnevnica viša i to je velik problem", kaže Tomić, dodajući da će morati balansirati između toga da zadovolje radnike, ali i istovremeno ostvare koliko-toliko istovjetan prihod kao što je to bilo prije srpnja 2023.

U prodavaonicama Kekelić uglavnom rade žene srednje dobi pa Tomić vjeruje da njima neradna nedjelja u neku ruku odgovara zbog obiteljske atmosfere. No onom prodavaču koji teži urbanom načinu života, reći će, bilo koji neradni dan u tjednu, a na što zakonski ima pravo, odgovara. Sve je stvar navike, kaže, odbacujući razne natpise u medijima kako su prodavači nedjeljom bivali izrabljivani, odnosno da su radili u onome danu kad bi najviše voljeli biti sa svojom obitelji.

"Osobno smatram da su naši djelatnici sretni što su nedjelje neradne, gledamo li slobodne sate. No istovremeno tu je nedostatak veće dnevnice. Sve ovisi o tome kako je tko naučio i kakve su čije navike", kaže Tomić.

Naravno da mi nedostaje taj novac, ali i dan s obitelji je neprocjenjiv

U neformalnom razgovoru s nekolicinom djelatnica, ne samo u spomenutim prodavaonicama, dobili su šarolike odgovore kad je u pitanju rad nedjeljom. Sve ovisi o tome žele li nedjeljom zaraditi više ili ne zaraditi uopće i ostati u toplini svoga doma. Kako god, s obzirom na Zakon o trgovini, i u ovoj godini radit će 16 nedjelja, a tim danima odmarati dvostruko više.

"Nekad bih više htjela tih 50 posto više na dnevnici, a katkad mi je draže ostati kući. Naravno da mi nedostaje taj novac, ali i dan s obitelji je neprocjenjiv. Sve što mogu reći je to da je kupaca nedjeljom oduvijek bilo u istome broju kao i radnim danom. Sad im savjetujem da unaprijed vide kad su prodavaonice otvorene i, kako su već dugo naučeni, dođu i kupe što im treba", poručila je anonimno 44-godišnja djelatnica jednog trgovačkog lanca.

