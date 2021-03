STRAH MEĐU RODITELJIMA MALIH PLIVAČA: Nepoznati muškarac tušira se pred djecom potpuno gol – kasnije nije otišao u bazen

Problem na Gradskom bazenu u Puli: ‘Problem je ukoliko djeca moraju na wc i idu sami dok ostali treniraju i trener je s grupom: zar ja kao roditelj moram strahovati hoće li jedan takav čovjek napasti moje dijete dok odlazi na zahod’

Roditelji djece tijekom popodnevnih sati treniraju plivanje na Gradskom bazenu u Puli zabrinuti su zbog situacije koja se tamo događa. Za Glas Istre su ispričali da se među njih uvukao strah zbog nepoznatog muškarca koji se na bazenima pojavljuje sporadično i gol dugotrajno tušira pred djecom i to potpuno gol.

“Prvi se put to dogodilo 19. veljače oko 18 sati, kada se za vrijeme dječjih treninga plivanja i unatoč zabrani tuširanja zbog epidemioloških mjera, muškarac srednjih godina dugo tuširao potpuno gol pred djecom. Podsjećam, na bazenu postoje zatvoreni tuševi, kao što postoje i otvoreni ženski i muški tuševi, a taj neidentificirani muškarac odlučio se tuširati upravo u otvorenim ženskim tuševima oko sat vremena, potpuno gol. Tuda prolazi puno male djece i djevojčica”, rekao je jedan od roditelja za Glas Istre.

Prije dva tjedna treneri i zaposlenici nisu uspjeli uhvatiti muškarca, no roditelji govore da je to zato što im je potpuno zabranjen ulazak u prostor bazena zbog epidemioloških mjera. Kažu da se djeca zbog mjera na snazi nemaju pravo tuširati, no da moraju proći ispred tuševa ne bi li došli do toaleta, pa moraju izaći iz bazena i proći kroz svlačionice.

‘Zar ja kao roditelj moram strahovati da će čovjek napasti moje dijete dok ide na wc?’

“Problem je ukoliko djeca moraju na wc i idu sami dok ostali treniraju i trener je s grupom: zar ja kao roditelj moram strahovati hoće li jedan takav čovjek napasti moje dijete dok odlazi na zahod. Nakon tuširanja nije otišao u bazen”, veli roditelj te dodaje da je Uprava Gradskih bazena nakon incidenta stavila natpise da se ljudi obavezno moraju tuširati u kupaćem kostimu.

No, na tome je ostalo. Ista priča s golim čovjekom pod tušem na Gradskim bazenima u Puli ponovila se i prošlog petka oko 18 sati kada je bazen pun djece koja su došla trenirati, piše Glas Istre.