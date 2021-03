‘STRAH, DEZORIJENTACIJA, PROVJERA DJECE…’: Seizmolog se prisjetio razornog zagrebačkog potresa: ‘Jedna stvar me je zabrinula’

Tomislav Fiket se prisjetio potresa koji je pogodio Zagreb prije godinu dana: ‘Dezorijentacija, malo vremena dok se shvati što se događa, pokušaj ustajanja iz kreveta, gledanje kako su djeca…Strah, naravno’

Danas prije godinu dana, 22. ožujka 2020., u 6:24 Zagreb je pogodio razoran potres. Seizmolog Tomislav Fiket, s Geofizičkog odsjeka zagrebačkog PMF-a, prisjetio se za Dnevnik.hr kako je on osobno doživio te traumatične trenutke.

“Kako je meni osobno izgledao 22. ožujka 2020. u 6 sati i 24 minute? Pa vrlo vjerojatno kao i većini ostalih građana koji su u to vrijeme spavali…dezorijentacija, malo vremena dok se shvati što se događa, pokušaj ustajanja iz kreveta, gledanje kako su djeca…Strah, naravno. Prvo smo izveli djecu iz kuće, pregledao sam u kakvom nam je stanju kuća (nije bila u bajnom, stara je kuća u epicentru zagrebačkog potresa), pozdravio se s ženom i djecom i otišao na posao”, rekao je Fiket.

SEIZMOLOG OTKRIO U KOJEM DIJELU HRVATSKE SU MOGUĆI POTRESI DO 7 PO RICHTERU I DODAO: ‘Centar Zagreba ne bi izdržao preko 6’

I seizmologe je strah potresa

Naravno, ističe Fiket, i seizmologe je strah potresa. Međutim, dodaje, imaju posao koji ih zaokuplja u tim trenucima pa nemaju vremena razmišljati o strahu. “Što se tiče osobnog dojma, na brzinu sam uspio vidjeti štetu na kući (pao nam je dupli zidani dimnjak, osula se većina crijepa, pukli su nam zidovi…), ali sam se morao uputiti na posao. Imao sam sreću da nikome iz obitelji nije bilo ništa pa je bilo lakše. Kako je moj put do posla preko Petrove ulice, vidio sam mnoštvo građana na ulici, preblizu zgradama, i to je nešto što me zabrinulo”, kaže.

Objasnio je pitom kako su manje šanse da nastradate tijekom potresa od potpunog rušenja zgrade, nego od pada predmeta s visine poput cigli, crijepa, tegli, fasade i sl. “Kako smo očekivali naknadne udare, nastojali smo građanima koji su nas zasipali pozivima objasniti kako je nužno maknuti se na sigurnu udaljenost od zgrada/kuća kako bi se zaštitili. Nije nas iznenadio broj poziva građana, jer smo već navikli da u gradskim sredinama već i kod potresa 2,5 po Richteru telefoni ne prestaju zvoniti”, rekao je Fiket.

SEIZMOLOG O DANAŠNJEM PODRHTAVANJU KOD ZAGREBA: ‘Teško je sada reći je i ovo nastavak serije potresa iz ožujka’

Turbulentna godina

Seizmolozima se opseg posla znatno povećao. “U godinama bez ovakvih potresa bilježi se nekoliko tisuća potresa na teritoriju RH, a samo zagrebački, a naročito kad pribrojimo i petrinjski potres i serije potresa koje su uslijedile 2020. i 2021. godine značajno premašuju protekle godine po broju potresa. Svaka od tih serija broji tisuće potresa.”

Fiket je rekao da Grad Zagreb ovakav potres ne pamti od 1905./1906. godine kada su ga pogodila dva slična potresa u prosincu 1905. godine i siječnju 1906. godine, dok petrinjski kraj nije imao ovakav potres od 1909. godine i čuvenog pokupskog potresa.

“Da ste nekog od seizmologa pitali misli li je li to moguće, odgovorio bi vam ‘moguće je, ali nije jako vjerojatno’. 2020. godina nas je sve razuvjerila. Nitko od nas nije se nadao ovako turbulentnoj godini. Iskreno se nadamo kako ova i sljedeće godine neće biti nalik 2020. godini”, rekao je Fiket za Dnevnik.hr.

OBAVIJEST ZAGREBAČKE GRADSKE PLINARE: Što činiti ako vam je oštećen dimnjak ili osjetite miris plina

Zapalili svijeću za sve žrtve Zakona o obnovi

U ponedjeljak rano ujutro obilježena je godišnjica potresa u Zagrebu. Članove Udruge SOS Zagreb okupili su se i zapalili svijeću u Đorđićevoj ulici u centru grada za, kako kažu, sve žrtve Zakona o obnovi, javlja 24sata.

“Nedopustivo je da Zagreb stoji gotovo netaknut, nadamo se da je ovo zadnji put. Ovakve “razglednice” poslali smo europarlamentarcima. Ova zgrada izgleda jednako kao i prije godinu dana. Institucije se još nisu usuglasile i udružile da obnove Zagreb – rekli su članovi Udruge SOS Zagreb.

‘Glazba glasnija od potresa’: Započeli koncert jutros točno u 6:24 sati

Godinu dana nakon prvog zagrebačkog potresa, u točno 6 sati i 24 minute, glazbenici su započeli svoj koncert simboličkog naziva “Glazba glasnija od potresa”. Vrsni umjetnici okupili su se u Hrvatskom glazbenom zavodu, i samom teško oštećenom u potresu, kako bi podsjetili na strašan događaj, ali i poslali poruku nade.

Koncert je otvorio Matej Meštrović klavirskom skladbom “HGZ Potresno” koju je skladao duboko potresen prizorima ranjenog Hrvatskoga glazbenog zavoda na fotografijama Zvonimira Ferine.

Gitaristi Ivan Pešut, Bruno Kovačić i Miroslav Lesić izvest će skladbu Ivana Pešuta Take it easy, a jazz pjevačica Lela Kaplowitz izvest će vlastitu skladbu “Imamo sve” uz klavirsku pratnju Joea Kaplowitza. Gitarist Ante Gelo nastupit će sa skladbom Zdenka Runjića “Nocturno”, a potom s Bornom Šercarom i Zvonimirom Šestakom izvesti “Czardas” Vittorija Montija. Sopranistica Valentina Fijačko Kobić pjevat će uz klavirsku pratnju Marija Čopora skladbu “Ave Maria” Michala Lorenca, a violončelistica Monika Leskovar uz pratnju Zagrebačkih solista izvest će “Elegiju” Rudolfa Matza. Zagrebački solisti zaokružit će ovaj vrhunski glazbeni doživljaj izvedbom “Simfonije u G-duru”, br. 88, IV. Finale, Allegro con spirito Josepha Haydna.

Hrvatska radiotelevizija uživo prenosi koncert “Glazba glasnija od potresa” iz Hrvatskoga glazbenog zavoda na Prvom programu Hrvatske televizije, Trećem programu Hrvatskoga radija i na Radiju Sljeme.