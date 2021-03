‘STOŽERU VIŠE NITKO NE VJERUJE I TREBA GA RASPUSTITI: Orešković žestoka nakon masovnog kršenja mjera: ‘Plenkoviću je Stožer paravan…’

‘Na sprovodu Milana Bandića doista je bilo puno detalja koji svjedoče o moralnom devastiranju društva. Za početak, ne smije se dopustiti da se netko od svoga bližnjeg oprosti onako kako to njemu paše, dok svi drugi to pravo nemaju. Vrlo jednostavno’, kaže saborska zastupnica stranke Centar Dalija Orešković

U srijedu je na groblju Mirogoj kod Zida boli pokopan zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, koji je iznenada preminuo u noći sa subote na nedjelju. Usprkos odluci Nacionalnog stožera da zbog sprječavanja širenja zaraze koronavirusom na sprovodima ne smije biti više od 25 osoba, na posljednjem ispraćaju Bandića bilo je više tisuća građana i tristotinjak covid-redara.

POKOPAN JE MILAN BANDIĆ: Na Mirogoju ispraćen s hrpom ljudi i političara; ‘Izgorio je na ulicama Zagreba’

Pogledaj fotogaleriju

‘Hrvatska će nestati zbog dvostrukih kriterija’

Dogradonačelnica Olivera Majić uoči sprovoda izjavila je da će se gradske službe brinuti o svemu ako se na sprovodu pojavi više osoba od dopuštenog broja. A ministar zdravstva Vili Beroš lakonski je ustvrdio da “virus nije šampion skoka u dalj” davši time svojevrsni blagoslov masovnom ispraćaju kakav je ondje bio. Šef Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović čak je pohvalio organizaciju sprovoda. “Iz gradskog stožera su najavili da će biti 300 covid-redara što pokazuje da su o tome promišljali i to je u svakom slučaju odgovornije nego da se ništa ne napravi u situaciji koja je naglo došla”, kazao je.

Jednu od najoštrijih kritika nakon sprovoda Milana Bandića uputila je saborska zastupnica i supredsjednica stranke Centar Dalija Orešković koja je na Twitteru među ostalim napisala da će “Hrvatska nestati zbog dvostrukih kriterija”. Tim povodom razgovarali smo s Orešković.

LIJEČNIK IZ COVID BOLNICE OSUDIO OKUPLJANJE NA BANDIĆEVU SPROVODU: ‘Mjere se nisu poštovale. Znam da nije lako, ali…’

‘Od Stožera smo napravili paratijelo koje se upliće u sve’

NET.HR: Kako ste doživjeli prizore sa sprovoda Milana Bandića?

OREŠKOVIĆ: Što se tiče svih prizora koji su tamo mogli biti viđeni, mislim da za sada neka elementarna pristojnost, čak i moralna higijena, nalaže da se to do daljnjega ne komentira, jer doista je bilo puno detalja koji svjedoče o moralnom devastiranju društva. Ali, ostavimo to za neke druge prilike. Ono što stvarno mora postati tema javne rasprave, a na neki način i političkih zahtjeva, jest da uspostavimo državu jednakih pravila za sve. To je prapočelo. Ne smije se dopustiti da se netko od svoga bližnjeg oprosti onako kako to njemu paše, dok svi drugi to pravo nemaju. Vrlo jednostavno.

NET.HR: Što onda učiniti da se na sprovodima mjere poštuju, a dvostruka mjerila eliminiraju?

OREŠKOVIĆ: Jednim licemjernim sustavom odluka i nametanja mjera od strane Stožera ljudi se stavljaju u neravnopravan položaj, pogotovo u trenucima najveće boli i tuge, kada su shrvani. Zato sam jučer zatražila da se ta mjera, kao posve nelogična i neopravdana, za koju više stvarno nitko ne može tvrditi da se temelji na stvarnim epidemiološkim razlozima, naprosto ukine.

NET.HR: Tko bi, ako ne Stožer, trebao stati na kraj tim dvostrukim mjerilima?

OREŠKOVIĆ: Zna se tko državom treba upravljati. Postoji Vlada i postoji Sabor kao kontrolno tijelo Vlade. Nitko ne spori da bi Vlada trebala uvažavati preporuke struke, samo što je velika razlika između onoga što kaže i predloži struka te donošenja političkih odluka. Od Stožera smo napravili jedno paratijelo koje se upliće doslovno u sve pore društvenog i gospodarskog života. Taj Stožer je davnih dana poslužio premijeru Andreju Plenkoviću kao paravan iza kojeg se skriva u slučaju neuspjeha, dok će dobre stvari bez imalo srama sebi pripisati u zasluge.

RAVNATELJ ŠKOLE IZ PULE OGORČEN ONIME ŠTO JE VIDIO NA SPROVODU BANDIĆA: ‘Ispričavam se učenicima, roditeljima, svojoj djeci…’

Pogledaj fotogaleriju

‘Beatificirali čovjeka koji je bio simbol poražene prave države’

NET.HR: Ponovno ste, u ime Centra, predložili ukidanje Stožera. Zašto smatrate da se iscrpio smisao tog tijela?

OREŠKOVIĆ: Zbog dvostrukih kriterija i zbog situacije u kojoj se navodna borba protiv širenja zaraze pretvorila u grubo vrijeđanje inteligencije i dostojanstva građana tom Stožeru više nitko ne vjeruje. Kao takav, izgubio je svoju svrhu još davnih dana i naprosto ga treba raspustiti.

NET.HR: Neki su ironično komentirali da su na Bandićevu sprovodu ionako većinom bili oni koji su se cijepili preko reda…

OREŠKOVIĆ: Puno toga bi se moglo komentirati što je tamo viđeno. U istom kadru ste mogli vidjeti mažoretkinje i popove. Na kraju krajeva, gotovo smo beatificirali čovjeka koji je bio jedna od perjanica neuspjelih kaznenih postupaka i teških korupcijskih optužnica te, na neki način, simbol poražene pravne države.

NET.HR: A što kažete na izjavu ministra Beroša da “virus nije šampion skoka u dalj”? Očito i nije morao biti s obzirom na to kako su ljudi bili natiskani jedni uz druge.

OREŠKOVIĆ: Njegove riječi više nisu nešto što uzimam u obzir kada se govori o tome kako zaštititi građane od širenja koronavirusa.

ŠPRAJC KOMENTIRAO ISPRAĆAJ MILANA BANDIĆA: ‘Što god o njemu rekli, čovjek je imao smisla za zaje***’