STOŽERI KANDIDATA NE VJERUJU ANKETAMA: Kolindini poručili da se podrška Škori ‘ne osjeti na terenu’, a pjevačevi ‘neće mijenjati strategiju’

Kolinda Grabar-Kitarović, Miroslav Škoro i Zoran Milanović vodeći su trojac u utrci za Pantovčak pa će idućih 10-ak dana oni biti u bitci za svaki glas

Sudeći prema najnovijim anketama ispitivanja javnog mnijenja, utrka za Pantovčak bit će vrlo tijesna. Kolinda Grabar-Kitarović, Miroslav Škoro i Zoran Milanović su vodeći trojac u toj utrci pa će idućih 10-ak dana oni biti u bitci za svaki glas.

U petak navečer na Novoj TV je objavljeno istraživanje agencije Ipsos koje kaže da će aktualna predsjednica, pjevač i bivši premijer biti izjednačeni jer Grabar-Kitarović ima potporu birača od 27,4 posto, Milanović 24 posto i Škoro 23 posto. No, iz njihovih stožera za Jutarnji list poručuju da taktiku i strategiju neće mijenjati i da anketama pretjerano ne vjeruju. Ipak, možda bi se trebali zabrinuti, jer kako kažu stihovi jedne domaće grupe, “na tronu može biti samo jedan”.

PROCURIO ‘ŠALABAHTER’ ZA KOLINDIN STOŽER ZA ANIMIRANJE BIRAČA; Kako nas planira pridobiti? Pogledajte ove hvalospjeve

Kolindin stožer: ‘Podrška Škori se ne osjeti na terenu’

Ekipa iz stožera Grabar-Kitarović ističe kako ne pridaju veliku važnost posljednjem istraživanju. Kažu da su u posljednjih nekoliko godina ankete često bile promašene te smatraju da će prava anketa nastupiti 22. prosinca. Za Jutarnji list najavili su nastavak aktivnosti u kampanju prema predviđenom programu što znači da će nastaviti s obilaskom Hrvatske. Naime, HDZ-ova kandidatkinja će danas prema planu obilaziti Makarsku, Imotski, Sinj i Omiš, dok će navečer u Gradu pod Marjanom održati predizborni skup u dvorani Gripe.

Par članova HDZ-a komentiralo je da stranku ne brine rast rejtinga pjevača Miroslava Škore koji je aktualnoj predsjednici glavni konkurent među desnim biračkim tijelom. “Nema panike ni posebne mobilizacije. Osim toga, ta anketa ne čini mi se previše realnom”, rekao je Jutarnjem jedan HDZ-ovac te pojasnio kako mu je neobičan tako velik rast Škorina rejtinga u anketi, osobito preko noći.

“Iz istraživanja proizlazi da je došlo do velike promjene trenda, no to ne osjećam na terenu. Kad je, primjerice, prije nekoliko godina bio trend rasta Mosta, to se osjećalo na svakom koraku. A sada u slučaju Škore uopće ne osjećam takvu atmosferu. Bit će, naravno, protestnih glasova, ali sasvim sigurno ne toliko”, komentirao je jedan od HDZ-ovaca.

ŠEF KOLINDINA STOŽERA OBJASNIO ZAŠTO JE KASNILA S KANDIDATUROM: ‘I mediji i javnost će je sad drugačije percipirati’

Škorin stožer: ‘Naši podaci s terena govore da je situacija za nas još bolja nego što pokazuju istraživanja’

Iz pjevačeva stožera poručili su u subotu da zbog rezultata ankete neće odstupati od svog plana i da su od prvog dana očekivali da će to biti borba za svaki glas.

“Nećemo mijenjati strategiju. Nismo pretjerano sigurni u točnost tih istraživanja, čak ni onda kad nam idu više u prilog. Naši podaci s terena govore da je situacija za nas još bolja nego što pokazuju istraživanja. Sada ulazimo u finiš kampanje i nastavljamo sa skupovima, obilaskom terena i aktivnostima na društvenim mrežama”, rekli su iz stožera Miroslava Škore. Pjevač danas ima predizborni skup u hrvatskoj metropoli, a idući vikend će skup održati u Rijeci i Splitu.

ANALITIČARI HVALE ŠKORIN GOVOR, ALI POLITIČARI… BAŠ I NE: ‘Lik iz sapunice’; ‘Šanse da nam bude bolje i vedrije sve više se smanjuju’

Milanovićev stožer: ‘Kampanju nastavljamo po planu’

Iz stožera SDP-ovog kandidata Zorana Milanovića poručili su da s kampanjom nastavljaju po planu. Milanović je u subotu održao veliki skup u Splitu na kojem je prisustvovalo 600 ljudi.

Nakon toga se Milanović zaputio u Dubrovnik na skup, a prema rasporedu bi se danas s građanima trebao družiti u Sinju. Nakon toga vraća se u Zagreb.

TKO SU LJUDI KOJI VUKU KONCE U KOLINDINOJ, ŠKORINOJ I MILANOVIĆEVOJ KAMPANJI? Neki od kandidata u pomoć su zvali i obitelj

Analitičar: ‘Predsjednica je pala zbog sljubljivanja s Milanom Bandićem’

Ivica Relković, politički analitičar, tvrdi kako pad aktualne predsjednice i rast pjevačeva rejtinga treba uzeti s rezervom jer ankete do sada nisu pokazivale tako velike razlike. No, napominje da treba uzeti u obzir da je riječ o prvoj anketi nakon službene objave kandidatura i da su neki birači pod utjecajem toga možda već donijeli svoju odluku. Relković dodaje kako se prema toj anketi dogodilo isto što i na izborima za Europski parlament, dakle da je za pet posto pao rejting Grabar-Kitarović, a da je za isti postotak narastao Škoring rejting, dok je Milanović ostao skoro na istom. Politički analitičar misli da zna i razlog pada rejtinga aktualne predsjednice.

“Padu predsjednice pridonijelo je njezino “sljubljivanje” s Milanom Bandićem i njezino tvrdoglavo objašnjenje da na to ima pravo, što je pobrkala s pravom koje ima kao osoba u odnosu na pravo koje ima kao predsjednica. Svaki daljnji pad Grabar-Kitarović ići će na ruku Škori i obrnuto, dok je Ante Đapić tu sporedan”, komentirao je Relković za Jutarnji list i dodao kako se Milanović našao u problemu zbog borbe između Škore i Grabar-Kitarović.

STRUČNJACI O KANDIDATIMA: Milanović i Grabar Kitarović igraju na sigurno, Škoro gubi snagu, a Kolakušić pobire uspjeh drugih

‘Milanović treba manje napadati Grabar-Kitarović’

“Puno je kandidata koji će se truditi osvojiti nekoliko postotaka. Dobiju li, primjerice, Dalija Orešković 4 posto, a Katarina Peović 3 posto, ti postoci oduzimat će se Milanoviću. Isto tako postotke mu mogu uzeti i Dario Juričan i Mislav Kolakušić“, govori Relković te ističe kako trenutno ne mora značiti da su Grabar-Kitarović, Škoro i Milanović izjednačeni, međutim, da bi u idućih 10-ak dana moglo doći do izjednačavanja. Kada govori o taktici, kaže da bi Milanović svoju trebao promijeniti.

“To je paradoks, ali što više Milanović napada Grabar-Kitarović i HDZ, on time pomaže izjednačavanju Grabar-Kitarović i Škore. U toj situaciji može se dogoditi da svi imaju 25 posto i da za nekoliko postotaka on bude treći”, navodi Relković. Kada je riječ o aktualnoj predsjednici, Relković misli da više ne bi trebala praviti gafove i da bi trebala krenuti sa sučeljavanjima sa kandidatima, a ne bježati od toga.

Relković naglašava da je “Grabar-Kitarović ipak prva u istraživanju i da joj u prilog ide da što više ‘malih kandidata’ dobije postotke”. Što se tiče Škore, Relković smatra da bi on u odnosu na Grabar-Kitarović trebao nastaviti sa svojom dosadašnjom taktikom koja počiva na tome da ju izaziva da napravi što više gafova.

KOLAKUŠIĆ LJUT ZBOG TERMINA PREDSTAVLJANJA NA HRT-U: ‘Ja sam jedini od njih koji sa svog radnog mjesta preko tjedna ne može otići…’