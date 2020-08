STOŽER VIŠE NEĆE DONOSITI HORIZONTALNE MJERE: Capak je otkrio što to točno znači za građane; Otkrio je i jednu dobru vijest

‘Kada bi masovno testirali, sigurno bi pronašli i one asimptomatske, kojih prema našim zadnjim podacima, ima oko 15-20 posto. Tako da bi sigurno pronašli više’, kaže ministar

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak gostovao je u RTL-u Danas.

Na pitanje ima li povjerenja da će lokalni Stožeri preporuke donositi pravovaljano i pravovoremeno, Capak je odgovorio da je cilj današnjeg sastanka i dogovora s lokalnim stožerima bio da se spusti razina “snimke situacije epidemioloških procjena na lokalni razinu”.

“Smatramo da su oni koji su na licu mjesta najbolje mogu uočiti problem i izvor zaraze i najbolje usmjeriti određenu mjeru da se taj izvor zaraze smanji i da se problemi riješe. Kad ćemo imati informacije od lokalnih stožera o tome, onda je nacionalni stožer može donositi usmjerenije mjere. Dosad kad smo donosili horizontalne mjere koje se odnose na sve županije, uvijek postoji mogućnost da za nekoga ta mjera bude prestroga ili mu ne treba”, kazao je i dodao kako je uvijek negdje situacija bolja, a drugdje lošija.

“Ovako ćemo sada imati mogućnost da se mjere usmjere tamo gdje problem postoji i da pokušamo taj problem riješiti na njegovom izvoru. Lokalni stožeri uvijek imaju člana epidemiologa”, kazao je Capak.

Podržavaju lokalne stožere

Na dodatno pitanje da su lokalni stožeri i dosad imali epidemiologe te da li se današnji sastanak dogodio prekasno, Capak je odgovorio da su i dosad s njima komunicirali na isti način.

“Međutim, sad smo im jasno predočili tu mogućnost i način rada da se princip supsidijarnosti primijeni i da se problem snimi i da se mjere usmjere tamo gdje je najpotrebnije”, kazao je Capak i dodao kako je Nacionalni Stožer i dosad podržavao mjere koje su predlagali lokalni stožeri. Podsjetio je na slučajeve Vukovarsko-srijemske županije i vjenčanjima ili karantenom na Murteru gdje su oni poslušali lokalne stožere u prošlosti.

Na ponovno pitanje, je li se moglo sve ranije, Capak je odgovorio: “Mi smo i dosad uvijek reagirali na taj način da smo podržali lokalni stožer. MIslim da nije kasno. Ali sada smo svim stožerima predočili tu mogućnost, da ona postoji, i da ćemo ih mi svakako podržati kada uoče problem i daju nam prijedloge”.

U posljednja dva tjedna je među svim testiranima 11 posto pozitivnih. Na pitanje je li to zabrinjavajuće i postoji li država u Europi koja stoji gore od Hrvatske, po tom pitanju, Capak je kazao: “Nisam gledao kakvi su podaci za druge zemlje u Europi, ali to je svakako jedna teška situacija. Zbog ovog velikog broja oboljelih koji imamo u zadnja dva tjedna ili 10 dana nam je taj postotak značajno porastao. Inače smo mi kontinuirano bili ispod 5 posto i imali smo jako dobar postotak. Međutim, ovi veliki broje su nas podigli i mi se nadamo da ćemo te velike brojeve uspjeti smanjiti i vratiti se ispod 5 posto”.

Svjetska zdravstvena organizacija u svojim smjernicama kaže da kada je iznad tih 5 posto, situacija nije pod kontrolom. “Mi ne mislimo da situacija nije pod kontrolom. To je samo jedan pokazatelj. Mi imamo jako dobre pokazatelje koji govore o identifikaciji izvora zaraze i načina na koji su se zarazili jer naši epidemiolozi rade ogroman posao jer sa svakim razgovaraju i identificiraju gdje se mogao zaraziti, pronađe potencijalne kontakte. Po nama je najvažniji pokazatelj koliko imamo neriješenih slučajeva. A imamo ih malo”, rekao je Capak.

Preporuka za jesen

Na pitanje stoji li računica da ako više testiramo, onda imamo i više pozitivnih, Capak je kazao da to “relativno stoji”. “Kada bi masovno testirali, sigurno bi pronašli i one asimptomatske, kojih prema našim zadnjim podacima, ima oko 15-20 posto. Tako da bi sigurno pronašli više”, rekao je Capak.

“No to je pitanje cost efektivnosti. Ako više testirate, više ste i novca potrošili, a pitanje je hoćete li naći dovoljno više pozitivnih da bi financijski pokrili takvu mjeru”, rekao je Capak.

Danas je rečeno da maske u školama nisu potrebne ako je moguća distanca od 1,5 metara. Na pitanje je li to onda i neka generalna preporuka za jesen i sve zatvorene prostore, Capak je odgovorio da je najvažnija mjera distanca.

“Nakon toga dolazi maska. U školama je teško provesti to da svi nose maske i da ih nose pravilno svih pet, šest ili sedam sati koliko su u školi. U ovome trenutku smo se odlučili za distancu i dali smo preporuku ukoliko se distanca ne može ostvariti sa cijelim razredom da se razred podijeli na pola pa da dio djece prati nastavu online, odnosno postoje različite mogućnosti jer mislimo da je distanca najvažnija”, kazao je Capak i dodao da je maska potrebna tamo gdje je nemoguće izbjeći susret i bliski kontakt kao u javnom prijevozu i trgovinama.

Na pitanje je li za očekivati da škole postanu nova žarišta kazao je da se nada da do toga neće doći. “Epidemiolozi će sigurno imati oko škola posla jer su respiratorne infekcije jako česte u dječjoj dobi. Posebno kada dođe jesen i hladnoća. Tada će sasvim sigurno biti problema i epidemiolozi će trebati skupa s liječnicima promarne zdravstvene zaštite i školskim liječnicima sudjelovati u tome. No, nadamo se da će se do početka školske godine situacija relativno pročistiti i da ćemo imati manji broj zaraženih. Pogotovo, među djecom”, kazao je Capak.