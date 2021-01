STOŽER TEK DANAS OTKRIO DA SU STRADALE JOŠ 3 OPĆINE: A otkad je prehranu preuzela država, neki još nisu dobili svoj topli obrok

Nakon dva tjedna koja su u potpunosti promijenila život na Baniji, Stožer je otkrio da su još tri općine stradale u potresu; a otkako je Pleter preuzeo podjelu hrane mnogi se žale kako nisu dobili svoj dnevni obrok

Dok se još otkrivaju štete na širem području diljem županije, tlo u Sisačko-moslavačkoj županiji i dalje podrhtava. U proteklih 12 sati najjači je potres bio magnitude 2.8 po Richteru. Sanaciju brojnih srušenih građevina otežavaju snijeg i niske temperature, a ljudi na pogođenim područjima bore se s nabavkom hrane i vode. Otkako je državna tvrtka Pleter preuzela podjelu hrane, mnogi se žale kako svoj dnevni obrok još nisu dobili, prenosi RTL.

Drugi dan od podjele državne hrane – dva tjedna od razornog potresa u Petrinji građani odlaze po svoj topli obrok kod kuhara volontera. “Mislim da ovdje nitko nije ni gladan ni žedan, jedino je jadan zbog domova”, rekla je Darinka iz Petrinje. Dio građana ipak se žali da neki od njih fizički ne mogu na trg gdje svi mogu dobiti kuhani obrok. “Hrana, kuhano? Što da kažem, tri puta da je došlo od 29., zadnjih 5, 6 dana mislim da ništa”, rekao je Tomislav Klarić iz Petrinje.

Oporba kaže kako nisu svi dobili svoju porciju, barem u mjestima koje su oni obilazili i sami im dijelili hranu. “Nemaju li oni sustav od lokalne zajednice da gdje je ljudima potrebno topli obroci gdje fali suhe hrane. Mi to ne znamo, ali sustav jednostavno ne funkcionira”, rekla je Luca Gašpar Šako, koordinatorica Mosta sisačko-moslavačke županije. “Mi sada imamo situaciju da je netko sada preuzeo kuhanje i da to naplaćuje državi 30 kuna, a to je državna tvrtka, ti ljudi ionako su plaćeni za to, imaju sve”, rekao je Nikola Grmoja (MOST), saborski zastupnik.

‘Konačna cijena obroka još uvijek nije formirana’

Odgovor stiže iz državne tvrtke Pleter koja je preuzela kuhanje. “Glede nagađanja o cijenama pojedinačnih obroka želimo naglasiti kako konačna cijena obroka još uvijek nije formirana, budući da ona ovisi o normativu obroka, broju lokacija podjele te angažiranom broju djelatnika Društva, kojima i dalje moramo osigurati osobni dohodak. Napominjemo, kako će konačna cijena biti formirana isključivo po stvarno utrošenim resursima”, rekao je Pleter o cijenama obroka.

A Petrinjci se žale i na probleme s vodom. “Na novi vod smo priključeni i nije za piti. Nitko više s vodom ne dolazi, dolazili su na početku, sada više ne”, rekla je Milja Kuzmić iz Petrinje.

Zabilježeno je 35 tisuća šteta

Idućih dana najavljene su temperature i do – 15. “Oni ljudi koji ovog trena nemaju smještaj a zbog ovako najavljenih niskih temperatura možemo ih smjestiti u organizirane smještaje”, rekao je Ivo Žinić, župan sisačko-moslavački.

A u Vrh Letovanićki stigla je mobilna kućica za osmeročlanu obitelj Skrbin. Oni muku muče jer su na cijelom području septičke jame koje su bile betonirane pa su popucale. “Nije sigurno, nije u dobrom stanju septička jama, trebali bi novu kopati i staviti nove cijevi”, rekao je Danijel Skrbin iz Vrha Letovanićkog.

S mobilnim kućicama sa stambenim kontejnerima se generira jedna povećana količina otpadnih voda koje je nemoguće zbrinjavati na adekvatan način, kažu iz zagrebačkog Rotary kluba Gradec iz kojeg stižu donacije. No, imaju rješenje – bio-jame. “Mislimo da će to biti jedno dobro i kvalitetno rješenje da ne bismo kad dođe toplije vrijeme imali novu katastrofu zdravstveno ekološku”, rekao je don Marino Ninčević, humanitarac.

Na pogođenom području je zabilježeno 35 tisuća šteta, a 16 tisuća objekata do sada su pregledali statičari. Na sastanku s gradonačelnicima i načelnicima bio je sisački-moslavački župan te su otkrili nove štete. “Na današnjem sastanku saznali smo i za određene štete na području općina koje nismo do sad vodili da su nastradale. To su Martinska Ves, Jasenovac i Hrvatska Dubica”, kaže Žinić. Nastale su materijalne štete na obiteljskim kućama i stanovima. Sve to nakon dva tjedna koja su promijenila živote na Baniji.

