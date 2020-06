STOŽER SE VRAĆA NAKON DUGO VREMENA: Danas ponovno presica, broj oboljelih raste, hoće li opet propisati strože mjere?

Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 19 novih slučajeva

U 24 sata, s petka na subotu do 14 sati, u Hrvatskoj je zabilježeno 19 novih slučajeva zaraze koronavirusom, najviše u proteklih mjesec i po, dana. Računajući i one zabilježene u srijedu i četvrtak, ukupno su 42 novozaražene osobe. Trenutno ih je na liječenju pedeset no, srećom, nitko od njih nije na respiratoru. Nova je vijest kako će se danas u 14 sati, nakon dugo vremena ponovno održati presica Nacionalnog stožera. U ovom trenutku nije jasno hoće li doći i do pooštravanja nekih mjera.

Božinović: Ne treba posezati za oštrijim mjerama

Govoreći jučer za RTL ministar Davor Božinović kazao je: “Sve mjere ovise o trenutačnoj situaciji. Ne smatramo da bi trebalo posegnuti za restriktivnijim mjerama.”

Koronavirus se proteklih dana pojavio u Splitsko-dalmatinskoj županiji i Gradu Zagrebu gdje je bilo po šestoro novooboljelih, u Osječko-baranjskoj županiji dvoje te u Primorsko-goranskoj, Zagrebačkoj, Brodsko-posavskoj i Šibensko-kninskoj županiji po jedna osoba.

Capak: Ništa nije dramatično, nema razloga za paniku

Jutarnji list piše da iz Dubrovnika stiže vijest da su ondje, nakon dva dana bez novozaraženih, zabilježili novi slučaj kod mlađeg muškarca koji se zarazio u Zagrebu i ima blage simptome. Sveukupno je do jučer u 12.45 za 440 građana propisana mjera samoizolacije, dok ih je samo tjedan dana ranije bilo tek 38 pa stručnjaci govore o reepidemiji

Među ovih 440 u samoizolaciji je i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, ujedno i član Nacionalnog stožera koji vodi borbu protiv epidemije.

“Ništa nije dramatično. Nemamo razloga za paniku, ali imamo za veliki oprez”, kazao je Capak za Jutarnji list.

‘Situacija u našem susjedstvu bukti, ima puno slučajeva’

On problem novih slučajeva, odnosno reepidemije, vidi u dvama momentima: otvaranju granica i nepridržavanju postojećih mjera.

“Mjere nisu propisane bez veze, treba ih se pridržavati. Virus je tu i bit će tu još neko vrijeme. Situacija u našem susjedstvu bukti, ima puno slučajeva oboljelih, u BiH 99, u Srbiji 93 u jednom danu i nije bilo za očekivati da se neće preliti i kod nas. Kad smo popustili mjere, ljudi su se opustili, krenuli putovati i donijeli virus. Zato je jako važno i dalje biti oprezan”, kaže Capak.

Šefica Infektivne klinike Alemka Markotić kratko je rekla za Jutarnji list da “ako što bude oko novih mjera o njima će izvijestiti Božinović” i ispričala se za prekid razgovora jer “sve izjave idu preko glasnogovornika Vlade Marka Milića”.

